Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 16 июля 2019
- 04:42 Сирия: Пехоте Коалиции США грозит уничтожение, 80000 солдат и 1000 единиц техники готовы к атаке (ФОТО, ВИДЕО).
- 00:00 Евросоюз одобрил санкции против Турции.
- Вчера 23:56 Утро в Хамамияде после освобождения от боевиков.
- Вчера 23:05 Сирия: «правительство» боевиков объявило срочную мобилизацию для войны (ФОТО).
- Вчера 22:42 Эрдоган назвал С-400 самой мощной системой ПВО.
Сирия: Пехоте Коалиции США грозит уничтожение, 80000 солдат и 1000 единиц техники готовы к атаке (ФОТО, ВИДЕО)
В последние дни поступают сообщения о развертывании турецких войск вблизи сирийской границы.
По мнению ряда экспертов, Анкара готовится к полномасштабной операции против пехоты Коалиции США — курдо-арабских «Сирийских демократических сил» и «Отрядов народной самообороны» в сирийском Заевфратье. Пентагон уже выразил глубокую обеспокоенность, назвав действия Турции «недопустимыми» и заявил, что в зоне планируемой операции присутствуют американские подразделения. Кроме того, по словам Райана Брауна из CNN, усилены все виды разведки вдоль Сирийско-Турецкой границы.
Опасения американских военных не напрасны: по информации из открытых источников на границе сосредоточена восьмидесятитысячная сухопутная группировка войск и более тысячи единиц техники.
Тем не менее, в заявлении Пентагона подчеркивается, что единственный выход в сложившейся ситуации — «координация и консультации между США и Турцией». Очевидно, что Турция, ближайший союзник США по НАТО, прислушается к совету.
В то же время ряд независимых источников делают предположения о том, что такие договоренности уже достигнуты в обмен на согласие США на поставку российских ЗРК С-400 в Турцию. По их мнению, президент США Д. Трамп просто пытается сохранить лицо в преддверии вывода войск с территории Сирии.
Очевидно, что ему надо выполнить предвыборные обещания до начала избирательной кампании 2020 года. В пользу этой теории говорит и тот факт, что ООН заявила о намерении вывести из лагеря Эр-Рукбан, находящемся в американской зоне влияния Эт-Танф до 20 тысяч беженцев, а это более двух третей от его сегодняшней численности.
Так это или нет — покажет время. Очевидно только одно — курды оказались между молотом и наковальней. Единственный разумный выход с их стороны — прекратить надеяться на дядю Сэма и попытаться урегулировать свой правовой статус с законным правительством Сирийской Арабской Республики.
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Евросоюз одобрил санкции против Турции
Министры иностранных дел стран Европейского союза одобрили пакет санкций против Турции за незаконное бурение шельфа у побережья Кипра. Об этом сообщает Frankfurter Allgemeine.
Как сообщается, министр по европейским делам Германии Михаэль Рот назвал действия Турции неприемлемыми и провокационными. По его словам, страны Евросоюза решили поддержать Кипр.
В соответствии с достигнутыми договоренностями страны ЕС ограничат финансовую помощь Турции, а также приостановят переговоры с Анкарой относительно нового соглашения о воздушных перевозках.
Также главы внешнеполитических ведомств стран Европейского союза заявили, что Турцию ждут новые санкции в том случае, если она продолжит незаконные работы на кипрском шельфе.
Напомним, ранее Кипр обвинил Турцию в нарушении суверенитета из-за того, что Анкара направила к его берегам еще одно судно для буровых работ.
Кипр заявил о том, что отправление второго турецкого судна для разведки и бурения нефти и газа к северо-восточному побережью является нарушением суверенных прав страны.
Кроме того, Кипр выступил против проекта санкций Евросоюза в отношении Турции в связи с подготовкой к буровым работам по добыче нефти и газа в его водах, заявив, что они не являются достаточными.
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Утро в Хамамияде после освобождения от боевиков
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Сирия: «правительство» боевиков объявило срочную мобилизацию для войны (ФОТО)
На фоне хронических неудач, постигших радикальные вооруженные формирования в идлибской зоне деэскалации, ранее созданное так называемое «Правительство спасения» Сирии объявило о мобилизации в ряды группировок.
Подробности «Русской Весне» сообщил военный источник.
В целях обеспечения призыва радикалы распространяют листовки с текстом указа «Правительства спасения», проводят агитацию на радио и в интернете. Организована и круглосуточная «горячая линия» для желающих пополнить ряды боевиков.
«Правительство спасения» — исполнительный орган, созданный террористической группировкой «Хайят Тахрир аш-Шам», состоящий из девяти министерств, обеспечивающих административные, гражданские и судебные обязанности. Оно также осуществляет сбор налогов у населения на подконтрольных боевикам территориях.
Кроме того, под контроль взяты пункты пропуска с целью взимания пошлины за перемещение людей, товаров и грузов.
На учет взято и всё население, включая беженцев. Без письменного разрешения генерального директората по миграции МВД «Правительства спасения» нельзя пересекать пункты пропуска.
Запрещены также любые перемещения между населенными пунктами.
Стремясь обеспечить доукомплектование бандформирований, боевики службы безопасности «Хайят Тахрир аш-Шам» проводят массовые задержания и принудительную доставку новобранцев в учебно-тренировочные лагеря. По неподтвержденной информации, начальная военная подготовка экстремистов осуществляется представителями частных военных компаний.
Таким образом, боевики активно наращивают боевой потенциал, что свидетельствует об их планах активизировать боевые действия в идлибской зоне деэскалации.
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* запрещенная в РФ террористическая организация
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Эрдоган назвал С-400 самой мощной системой ПВО
Анкара осталась верной своему слову и приобрела у РФ зенитно-ракетные комплексы С-400, которые являются самой мощной в мире системой ПВО, заявил президент Турции Тайип Эрдоган.
Военное ведомство Турции в пятницу сообщило о начале поставок С-400 в страну. Позже информацию подтвердила и Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству РФ.
«Поставка С-400 началась. Прилетело 8 самолетов, и все остальное тоже поступит. Что об этом говорили? Что мы не купим, не сможем. Мы купили? Да! В апреле 2020 эти системы будут полностью установлены. Мы, турки, стоим на данном нами слове.
С-400 — самая сильная оборонная система, и, надеюсь, мы с РФ будем ее производить вместе», — сказал Эрдоган, выступая по случаю трехлетней годовщины попытки госпереворота в Турции.
Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35. Однако Анкара отказалась идти на уступки. На следующей неделе, как ожидается, Штаты объявят о санкциях.
Контракт на поставку четырех дивизионов С-400 на 2,5 миллиарда долларов был заключен в 2017 году. Часть сделки по С-400 Турция оплатит сама, часть — за счет российского кредита. По словам вице-премьера РФ Юрия Борисова, контракт предусматривает опцион после выполнения основной части поставки.
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