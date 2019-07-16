Русал” вернулся в Россию!

Вопреки истерике, которую закатили пол года назад отдельные наши сограждане, по поводу якобы передачи "Русала" под контроль США, все произошло ровно наоборот.

Алюминиевый гигант, и до тех событий не находился в российской юрисдикции от слова "совсем", но 6 июня 2019 года, вернулся на Родину с острова Джерси, завершив регистрацию в Калининградской области.

Я еще тогда написал по поводу "передачи Русала под контроль США" подробную статью, где четко по полочкам разложил почему это не так, а скорее наоборот - еще больший контроль со стороны России. И оказался прав. Теперь глаза открылись и у РИА Новости:

"Переезд" En+ из британского офшора на острове Джерси в Россию многим казался несбыточной идеей из-за сделки, которую Олег Дерипаска заключил с Министерством финансов США с целью снятия санкций со своих компаний.

В инфополе ранее распространялась абсолютно недостоверная информация о том, что структуры российского бизнесмена якобы перешли под американское и британское управление.

Я уже тогда, 4 месяца назад об этом писал. Но, оставались сомнения, и я уже тогда сказал, что лакмусовой бумажкой будет переезд в Россию.

И во всей этой истории для меня виден только один негативный момент: cтарый совет директоров уже одобрил перевод компаний Дерипаски из офшоров в российскую юрисдикцию. Будет ли новый СД продолжать эту линию пока не совсем ясно.

И вот этот переезд состоялся, а это уже совершенно неоспоримый и ясный индикатор того, что никакого контроля со стороны США над Русалом нет, иначе они бы не допустили бы того, что мирровой гигант в производстве алюминия вдруг переедет в Россию.

Источник: https://vk.com/otsrussia?z=photo-101373101_457464988album-101373101_00rev