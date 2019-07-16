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Путин послушал Зе, грузинам ответили, Гоцман стал банкиром

08:42. 16 июля 2019 Просмотров - 83 Нет комментариев Опубликовал:

Концептуальные итоги недели. Тридцать восьмой выпуск

- Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с Владимиром Зеленским;
- Президент России Владимир Путин исключил возможность введения экономических санкций в отношении Грузии, несмотря на антироссийскую истерию, разгоревшуюся в Тбилиси в конце июня;
- Обзор культурных событий недели.

Как работают религиозные и идеологические системы? Расскажут книги:

Сравнительное богословие. Комплект из 6-ти книг, Прогнозно-аналитический центр Академии управления

Достаточно общая теория управления, Внутренний Предиктор СССР

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Концептуал ТВ

Источник: http://xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai/putin-poslushal-ze-gruzinam-otvetili-gotsman-stal-bankirom

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