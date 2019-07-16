Правда о раке. Детоксикация при раковом диагнозе.
16:59. 16 июля 2019 Просмотров - 117 2 коммент. Опубликовал: СКАМАРОХ
МедАльтернатива.инфо представляет вам русский перевод шестой серии фильма «Правда о раке. Глобальный поиск методов лечения».
В сегодняшней серии речь пойдет о важности детоксикации при раковом диагнозе. Детоксикация – это процесс очищения организма путем выведения из него накопленных токсинов и отходов, которые нарушают нормальную работу организма, ослабляют иммунитет и провоцируют болезни. При правильном проведении данный процесс стимулирует не только выздоровление человека от определенной болезни, но и общее оздоровление организма, укрепление иммунитета и омоложение. Полную детоксикацию организма следует проводить в строго определенной последовательности, чтобы обеспечить эффективное удаление токсинов и отходов (сначала кишечник, затем почки и т.д.), о чем и говорится в фильме. Проводится данная процедура с помощью природных средств на основе трав, кореньев, овощей, фруктов и т. п. Многие из веществ, содержащихся в растениях и грибах, оказывают также и множество других оздоровительных эффектов на организм, в том числе – снижают побочные эффекты от традиционных видов лечения рака, таких как химиотерапия и облучение.
Еще один очень важный аспект лечения тяжелых болезней, и особенно рака, который рассматривается в этой серии – это так называемый эффект “плацебо”, а также противоположный ему эффект “ноцебо”. Фактически – это два полюса одного явления, в основе которого – влияние сознания на физиологию тела, а в данном случае – на процесс течения болезни и конечный результат лечения. В случае эффекта “плацебо” эта роль положительна, а в случае “ноцебо” – отрицательна. Более подробное описание этого удивительного явления, а также ссылки на дополнительные материалы на эту тему, смотрите в более ранней публикации, содержащий видеоролик с данным эпизодом из фильма по ссылке: https://medalternativa.info/our/films...
Помимо перечисленного в этой серии проведен краткий обзор некоторых продвинутых протоколов лечения рака, использующих альтернативные методы. Специалисты по альтернативной онкологии поделятся, какие методы они используют в своей практике. Вы узнаете, что существуют вакцины против рака и познакомитесь с методами, которые применяются в альтернативной онкологической клинике в Кёльне (Германия).
Также вы услышите вдохновляющие истории исцеления с помощью альтернативных методов.
Просмотр 6-й серии фильма “Правда о раке. Глобальный поиск методов лечения” в очередной раз подтверждает, что рак – не приговор, и излечение от этой болезни вполне реально!
Благодарим всех неравнодушных зрителей, кто помог нам перевести эту серию!
Остальные переведенные нами серии фильма “Правда о раке” смотрите по ссылке: https://medalternativa.info/our/films...
Сбор средств на перевод следующей серии фильма
Внимание! Все материалы на наших ресурсах абсолютно бесплатны и доступны всем желающим. Тем не менее, создание контента и особенно перевод фильмов требуют материальных затрат, поэтому мы нуждаемся в помощи неравнодушных зрителей. Если вам интересны материалы, которые мы публикуем, вы можете поддержать нашу работу по их переводу на русский язык.
Сейчас мы объявляем сбор средств на перевод 7-й серии фильма “Правда о раке. Глобальный поиск методов лечения”. Длительность серии – чуть более 1 час 30 мин. Сумма, необходимая для оплаты труда всех специалистов, которые осуществляют работу по переводу фильма на русский язык, составляет 24 тыс. руб.
Вы можете оказать свою помощь, переведя любую посильную для вас сумму через одну из из предложенных по ссылке ниже систему платежей, указав в комментарии "На фильм ПРАВДА О РАКЕ". Если в форме оплаты нет поля для комментария, то вы можете написать нам письмо на адрес MedAlternativa.info2@gmail.com с данными денежного перевода (сумма, время, отправитель) с указанием вашего комментария "На фильм ПРАВДА О РАКЕ".
В сегодняшней серии речь пойдет о важности детоксикации при раковом диагнозе. Детоксикация – это процесс очищения организма путем выведения из него накопленных токсинов и отходов, которые нарушают нормальную работу организма, ослабляют иммунитет и провоцируют болезни. При правильном проведении данный процесс стимулирует не только выздоровление человека от определенной болезни, но и общее оздоровление организма, укрепление иммунитета и омоложение. Полную детоксикацию организма следует проводить в строго определенной последовательности, чтобы обеспечить эффективное удаление токсинов и отходов (сначала кишечник, затем почки и т.д.), о чем и говорится в фильме. Проводится данная процедура с помощью природных средств на основе трав, кореньев, овощей, фруктов и т. п. Многие из веществ, содержащихся в растениях и грибах, оказывают также и множество других оздоровительных эффектов на организм, в том числе – снижают побочные эффекты от традиционных видов лечения рака, таких как химиотерапия и облучение.
Еще один очень важный аспект лечения тяжелых болезней, и особенно рака, который рассматривается в этой серии – это так называемый эффект “плацебо”, а также противоположный ему эффект “ноцебо”. Фактически – это два полюса одного явления, в основе которого – влияние сознания на физиологию тела, а в данном случае – на процесс течения болезни и конечный результат лечения. В случае эффекта “плацебо” эта роль положительна, а в случае “ноцебо” – отрицательна. Более подробное описание этого удивительного явления, а также ссылки на дополнительные материалы на эту тему, смотрите в более ранней публикации, содержащий видеоролик с данным эпизодом из фильма по ссылке: https://medalternativa.info/our/films...
Помимо перечисленного в этой серии проведен краткий обзор некоторых продвинутых протоколов лечения рака, использующих альтернативные методы. Специалисты по альтернативной онкологии поделятся, какие методы они используют в своей практике. Вы узнаете, что существуют вакцины против рака и познакомитесь с методами, которые применяются в альтернативной онкологической клинике в Кёльне (Германия).
Также вы услышите вдохновляющие истории исцеления с помощью альтернативных методов.
Просмотр 6-й серии фильма “Правда о раке. Глобальный поиск методов лечения” в очередной раз подтверждает, что рак – не приговор, и излечение от этой болезни вполне реально!
Благодарим всех неравнодушных зрителей, кто помог нам перевести эту серию!
Остальные переведенные нами серии фильма “Правда о раке” смотрите по ссылке: https://medalternativa.info/our/films...
Сбор средств на перевод следующей серии фильма
Внимание! Все материалы на наших ресурсах абсолютно бесплатны и доступны всем желающим. Тем не менее, создание контента и особенно перевод фильмов требуют материальных затрат, поэтому мы нуждаемся в помощи неравнодушных зрителей. Если вам интересны материалы, которые мы публикуем, вы можете поддержать нашу работу по их переводу на русский язык.
Сейчас мы объявляем сбор средств на перевод 7-й серии фильма “Правда о раке. Глобальный поиск методов лечения”. Длительность серии – чуть более 1 час 30 мин. Сумма, необходимая для оплаты труда всех специалистов, которые осуществляют работу по переводу фильма на русский язык, составляет 24 тыс. руб.
Вы можете оказать свою помощь, переведя любую посильную для вас сумму через одну из из предложенных по ссылке ниже систему платежей, указав в комментарии "На фильм ПРАВДА О РАКЕ". Если в форме оплаты нет поля для комментария, то вы можете написать нам письмо на адрес MedAlternativa.info2@gmail.com с данными денежного перевода (сумма, время, отправитель) с указанием вашего комментария "На фильм ПРАВДА О РАКЕ".
Источник: https://www.youtube.com/watch?time_continue=53&v=_3ZXq3j1UHc
Лёня Голубков как хорошо выглядит ))
Когда лет 20 назад стало окончательно ясно, что рак лечится на любой стадии, британские жыдоучёные объявили, что “лекарство от рака никогда не будет найдено”! Сие означает, что “хрен вам (земляне) по всей роже”. И сразу резко возросло количество раковых диагнозов. Что означает “ты к (жыдо)врачу тока приди, а рак он у тебя найдёт”. А чтобы легче было “искать”, всем странам навязали массовые вакцинации ото всего. Вакцинированный дебил ВСЕГДА чувствует себя хреново и тащится в полуклинику к жыдоврачу, который заботливо сопровождает его, предварительно вывернув ему карманы, к своему родственнику рабиновичу в ритуальную службу…