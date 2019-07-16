Лиса и хитрая наука этимология

Однако и в поныне считающемся самым авторитетным словаре Максимилиана Фасмера для лисы находим, что и это-то слово «неясное». [1]

Городским обывателям простительно не задумываться над тем, что было актуально для большинства населения ещё каких-то 100-150 лет назад. Однако вряд ли заслуживают снисхождения филологи от СИЯ (сравнительно-исторического языкознания), в чью задачу, в том числе, входит разъяснить, а почему же тот или иной предмет названы так, как названы.

Сегодня, когда большинство людей живёт в городах, метафоры, связанные с повадками волка и лисы, стали как бы «оторванными от жизни», воспринимаются в качестве лишь добрых притчей, проиллюстрированных красочными картинками и зачитываемых мамашами своим детям, видевшим волка и лису разве что в зоопарке. И уж точно городским жителям не приходится думать о том, как защитить домашний скот и птицу от непрошеных гостей.

При этом лиса, как правило, отличается особой хитроумностью, коварством, лукавством, плутовством и изворотливостью.

С детства нам хорошо знакомы сказки самых разных народов, в которых главными героями становятся волк и лиса . И тот и другая крадут у крестьян в сёлах и хуторах: один – овец, вторая – кур да гусей .



Имеется у лисы явный родственник в семитских языках, в частности:

لص [las; лас] (араб.) – вор, грабитель, разбойник.

Есть у лисы очевидный родственник и в греческом языке:

ληστ, ληστής [лист, листис] (гр.) – вор, грабитель, разбойник.





Не могут быть «случайным совпадением» с лисой и следующие слова в скандинавских языках, влияние которых на славянские языки сложно отрицать:[2]

list [лист] (шв., дат.) – хитрость, лукавство, уловка, коварство; listig [листиг] (шв., дат.) – лукавый, хитрый, коварный; lista [листа] (шв.), liste [листе] (дат.) – выманить (что-л. у кого-л.); liste sig bag på en (дат.) – подкрасться к кому-л. сзади; gå på listesko (дат.) – красться, идти бесшумно (listesko [листе ску] (дат.) – «хитрые», бесшумные, мягкие туфли); lista sig i huset (шв.) – тайком прокрасться в дом; lista sig till någonting (шв.) – добиться чего-л. хитростью.

О чём это, как не о лисе?

Примечательно также выражение: «на воре и шапка горит». Вероятно, изначально это метафора про рыжую лису-воровку, про этакое «пламя из меха», убегающее из деревни с очередной украденной добычей.

Нельзя исключать, что лиса, лиска могла быть первоначально и названа по своему огненно-рыжему окрасу (Ср.: с соответствующей лексикой ниже), и тогда приведённые выше арабские, греческие и скандинавские соответствия становятся производными (либо, скорее всего, говорят об общей базисной лексике, имевшейся задолго до того, как сформировались семитские языки, греческий, скандинавские или славянские языки):

leiskua [лейскуа] (фин.), lõõskа(ма) [лыйска(ма)] (эст.), liestiä [лиестиа] (карельск.) – блестеть, сверкать, пылать; lieska [лиеска] (фин.) – яркое пламя, вспыхнуть; lõõsk, lõõsa [лыйск, лыйза] (эст.), lõõska [лыйска] (водск.), lieska [лиеска] (фин.), leeska [лееска] (ижорск.) – яркое пламя, полыхающий огонь; Ср. c начальной ф-(б-): flash [флеш] (англ.) – вспышка, сверкание; блеск (русск.), blaze [блейз] (англ.) – пламя, блеск, вспышка, великолепие, яркий свет;

lys [люс] (дат., норв.), ljus [льюс] (шв.), ljós [льос] (исл.) – свет;

luх [лукс] (лат.), luce [луче] (ит.) – свет;

луч (общесл.);

lóche (устар. ирл.) – молния;

լույս [luys, луйc] (арм.) – свет; լուսին [lusin; лусин] (арм.) – луна;

ήλιος [ílios; и́лиос] (гр.) – солнце; и т. д.









Семантическую же связку лисы (и волка) со словами со значением вор, грабитель; лукавый, хитрый – как в примере:

1) لص [las; лас] (араб.), ληστ, ληστής [лист, листис] (гр.) – вор, грабитель, разбойник; listig [листиг] (шв., дат.) – лукавый, хитрый, коварный <-> лис, лиса – мы можем также наблюдать и в словах со следующими корнями:

2) λύκος [лукос] (гр.) – волк <-> лукавый.

3) lapsa [лапса] (лтш.), lape [лапе] (лит.), ἀλώπηξ [алопикс] (гр.), ਲੂੰਬੜੀ [Lūbaṛī; луубарии] (панджаби) – лис, лиса; lupo [лупо] (ит.), lobo [лобо] (исп., порт.), loup [луп] (фр.), lup [луп] (рум.), lupus [лупус] (лат.) – волк.

<-> lopov, лопов (хорв., босн., сербск.) – вор, грабитель; Ср.: облупить (украсть, обобрать); Ср.: ли́па (устар.) – разбойник, обдирала.

4) Fuchs [фухс] (нем.), fox [фокс] (англ.), Fuuss [фуусс] (люксембургск.), vos [вос] (нидерл.) – лис, лиса; foxy [фокси] (англ.) – хитрый; ein alter Fuchs (нем.) – старый лис (о хитром человеке).

<-> fur, furs [фур, фурс] (лат.) – вор, плут, мошенник; furbo [фурбо] (ит.) – хитрый.

5) refur [рефур] (исл.), ræv [рæв] (датск.), röv(en) [рёв(ен)] (шв.), rebane, rebase, rebast [ребане, ребазе, ребаст] (эст.), repo [репо] (фин.), reboj [ребой] (карельск., вепссск., чудск.), rēbiš [ребиш] (саамск.), rivezj [ривеж] (эрз.), rə̑βə̑ž [ревеж] (марийск.), raposa [рапоза] (исп., порт.), rubah [рубах] (индонезийск.), rōbāh [рообаах] (перс.), рувас (осетинск.), rêvî [рёви] (курдск.) и т. д. – лис, лиса.

<-> robber [робер] (англ.), røver [рёвер] (дат.), rövare [рёваре] (шв.), röövel [рёвель] (эст.) – грабитель, разбойник; rubare [рубаре] (ит.), rob [роб] (англ.), röva [рёва] (шв.), rauben [раубен] (нем.), rabol [рабол] (венг.), röövi(ma) [рёёви(ма)] (эст.) – грабить (с начальной г-); Ср.: rappi(ma) [раппи(ма)] (эст.) – потрошить, ощипать, разодрать; Ср.: rape [рейп] (англ.) – насиловать; Ср.: raven [рейвен] (англ.) – ворон, ворона; Ср.: [barawo; бараво] (хауса, язык в зап. Африке) – вор, грабитель; Ср.: ravasz [раваш] (венг.), [riv; рив] (перс.) – лукавый, хитрый.

6) varg [варьй] (шв.), vargur [варгур] (исл.), [wargs; варгз] (гот.), vīrre [виире] (саамск.) – волк; Ср.: варги, варяги;[3] вярьгиз, верьгиз (эрз.), võr'giz [вырьгиз] (муромск.), farkas [фаркас] (венг.), [vŕ̥kas; врькас] (санскр.), [vǝhrka; вехрка] (авест.), වෘකයා [vaṛkayaā, варькаяя] (сингали), વરુ [varu, вару] (гуджарати), भेड़िया [bhēṛiyā, бхерия] (хинди), phiri [пхири] (сесото, язык банту на юге Африки) – волк; пира (мерянск.), pirə [пирэ] (марийск.), p'or [пьор] (хант.), бирюк (устар., диал. русск.), бүре (татарск.), борю (крымск.-татарск.), borə, birə [борэ, бирэ] (башкир.), bo'ri [бёри] (узб.), böri [бёри] (туркменск.), pörü, бöрӱ (ойротск. алтайск.), бүр (казахск.), pür, pur [пюр, пур] (хакасск.) – волк; Ср.: пираты (морские волки); [bar; bar.ra] (шумер.), [barbaru] (аккадск.) – волк; Ср.: варвары; Ср.: bear [бэа(р)] (англ.), björn [бьёрн] (шв.), Bär [бэр] (нем.), bera [бера] (устар. англ.), bero [беро] (устар. нем.) – медведь;[4] Ср.: θήρ [фир] (гр.) – зверь; ferus [ферус] (лат.) – дикий; сюда же c начальной з-: зверь (русск.), звѣрь (ц.-сл.), звiр (укр.), zwierz [з-верж] (польск.), звяр (болг.), звер (сербск.), zvijer [з-виер] (хорв.) и т.д. – зверь.

<-> varas, р.п. varga [вараз, варга] (эст.), vargas [варгаз] (водск.), varas, varkaan [варас, варкаан] (ижорск., фин.), vargaz [варгаз] (чудск., вепсск.), varras [варрас] (карельск.) – вор; varasta(ma) [вараста(ма)] (эст.) – воровать, обворовывать, обкрадывать; varga [варьга] (эст.) – воровской, напр. varga jõuk [варьга йыук] – воровская шайка, банда; vargus [варьгуз] (эст.) – кража, хищение; vargne [варьгне] (эст.) – воровской, крадущийся, осторожный, опасливый, скрытный, вороватый; Ср.: вор (только в русском; в остальных славянских языках используются слова злодей, крадун, крадец, лопов); Ср.: ворог, враг, вораг (русск., укр., болг., белорусск.), wróg (польск.) – недруг, противник; Ср.: vrag [враг] (словенск., хорватск.), враг (сербск.) – чёрт, дьявол; Ср.: piru [пиру] (фин.) – черт, дьявол.

7) волк (рус., македонск.), воўк (белорусск.), вълк (болг.), вълкъ (ц.-сл.), вовк (укр.), vuk, вук (хорв., сербск., босн.), ujk [уйк] (албанск.), volk (словен.), wilk (польск.), vilks [вилькс] (лтш.), vilkas [вилкас] (лит.) – волк.

<-> vile, vigliacco [виле, вильякко] (ит.) – подлый, презренный, злодей; трус.

8) vulpe, volpes [вульпе, вольпес] (лат.), volpe [вольпе] (ит.), vulpe [вульпе] (рум.) – лиса; Wolf

[вольф] (нем.), wolf [вулф] (англ.) – волк.

<-> vale [вале] (эст.) – ложный; valeta(da) [валета(да)] (эст.) – врать, лгать; valetaja [валетая] (эст.) – лжец, лгун, врун; плут, мошенник; Ср.: valet (фр., англ.), валет – мальчик-слуга.

9) ذئب [dhiib; дхииб] (арабск.) – волк.

<-> Dieb [дииб] (нем.), thief [(д)сиф] (англ.), dief [диеф] (нидерл.), tyv [тюв] (дат., норв.), tjuv [(т)чув] (шв.) – вор, грабитель.[5]

10) kurt, курт (тур., перс.), gûr [кур] (курдск.), гург (тадж.), курјак (сербск.) – волк; കുറുക്കൻ [kuṟukkan; курукка] (малаялам) – лиса.

<-> ქურდი [kurdi; курди] (груз.) – вор, грабитель; ууру (киргизск.), oğru (азерб.), ұры (казахск.), карак (татарск.) – вор, грабитель; kuritöö, kuritegu, kuriteo [курь тёё, курь тегу, курь тео] (эст.) – злодеяние, преступление; kurjategija [курья тегия] (эст.) – злодей, преступник; kurat, kuradi; kuramus; kuram, kurami; kuri, kurja [курамус; курам, курамь; курат, курадь; курь, курья] (эст.) – черт, бес, дьявол, сатана, нечистая сила, злой дух; kura [кура] (фин.) – грязь; kura [кура] (эст., ижорск.), kurā [кураа] (ливонск.), kurõa [курыа] (водск.), kurakäsi [кура кяси] (фин.), gurut [гурут] (саамск.) – левый, по левую руку (=неправый, неправильный, неправедный); kuri, kurja [курь, курья] (эст.), kurja [курья] (водск., фин.), kurju [курью] (карельск.), kurďaine [курдайне] (чудск.) – злой, злобный, озлобленный, сердитый, жестокий, суровый, страшный, дурной (напр., kuri nõid – злой колдун, злая ведьма).

11) zorro [тцорро, сорро] (исп.) – лис.

<-> चोर [Cōra; произн. соор, тцоор] (маратхи), চোর [Cōra; произн. чорь] (бенгальск.), चोर [Cōra; произн. сооль, тцооль] (непальск.), ਚੋਰ [Cōra] (панджаби), ચોર [Cōra] (гуджарати), ចោរ [chao(r); чао(р)] (кхмерск.) – вор, грабитель; curi [(д)журы́] (малайск., индонезийск.) – воровать; pencuri [пэн (д)журы́] (малайск., индонезийск.) – вор.

После того, как обнаруживаешь слово в значении «волк» в арабском ذئب [dhiib; дхииб] – и то же слово в значении «вор, грабитель» в германских языках (нем. Dieb [дииб], англ. thief [(д)сиф]); а затем находишь слово со значением «вор, грабитель» в арабском [las; лас] – и то же слово в значении «лиса» в славянских языках (лиса, лиска, лисица), и сталкиваешься с другими примерами аналогичных «перетасовок», начинаешь серьёзно задумываться над словами из Библии:

Книга Бытие, глава 11:5. И сошёл Господь посмотреть город и башню, которые строили сыны человеческие, 6. И сказал Господь: вот, один народ, и один у всех язык; и вот что начали они делать, и не отстанут они от того, что задумали делать; 7. Сойдём же и смешаем там язык их, так чтобы один не понимал речи другого.



8. И рассеял их Господь оттуда по всей земле; и они перестали строить город. 9. Посему дано ему имя: Вавилон, ибо там смешал Господь язык всей земли, и оттуда рассеял их Господь по всей земле.

Но это ещё не значит, что мы не в состоянии восстановить картину и истоки до смешения языков. Жаль только, что это не ставится в задачу теми, кто получает за это деньги, работая в университетах.



[1] Лис, лиса, лисица (русск.), лис, лисиця [лыс, лысыця] (укр.), lis [лис] (польск.), liška [лишка] (чешск., словацк.), lisica, лисица (словен., хорв., сербск.): «Неясно. Гадательно возведение к *vleipso-(-sā) и сближение с лат. volpēs, vulpēs (подобно *krivъ: лат. curvus), а также далее – с лтш. lарsа, лит. lãpė, др.-прусск. lаре, греч. ἀλώπηξ; см. Бернекер 1, 724; В. Шульце, KZ 45, 287 и сл.; Лёвенталь, AfslPh 37, 380; Младенов 275 и сл. Сомнительно сближение с лихо́й (Педерсен, IF 5, 33 и сл.; Голуб 137), с ли́па, т. е. первонач. «разбойник, обдирала» (Уленбек, РВВ 26, 302), а также со шваб., бав. lins «тихо» (Бернекер, IF 8, 286).» http://www.classes.ru/all-russian/russian-dictionary-Vasmer-term-6930.htm Изучая этимологические словари (не только русского, но и других языков), к сожалению, видишь сплошь и рядом аналогичные заключения для подавляющего большинства слов: что якобы они «неясного происхождения», ‘of uncertain origin’, в лучшем случае со ссылками на выведенные в 19 веке и отмечаемые звездочкой * гипотетические корни гипотетических языков никогда не существовавших «праславянского» народа, «протогерманского» народа, «праиндоевропейского» народа. Кропотливых же сравнений сделано не было, и, похоже, «индоевропеистика» настолько довлеет над СИЯ, загнав все теории в гипотезу строгой филиации языков, что никто и не пытается какие-либо дополнительные сравнения произвести – несмотря на то, что, с развитием Интернета и доступностью информации, это вовсе не такая сложная задача, как в те времена, когда составлял свой словарь Максимилиан Фасмер (когда он, по сути, лишь скомпилировал данные из имевшихся на тот момент этимологических словарей). [2] Из скандинавских языков происходит (вероятно, с ещё варяжских времён) немало ставших обыденными, но не имеющими надёжной этимологии в славянских языках слов, в частности, слово друг: https://new-etymology.livejournal.com/11367.html [3] «…Еще же и сами шведы о себе сказывают, что они варги, или варяги, издревле именовались, как в Библиотеке шведской, ч. I, стр. 53, Страленберг, стр. 193, о чем внятнее в ч. II, н. 45, показано, что варг зовется волк, а образно разбойник.» «Ежели же то сказать, что имя варги и варгионы только шведам принадлежало и потому оных князей из Швеции разуметь следует; но что сего имени касается, то оное не конкретно Швеции, но из разбойничества на море данное, то равно и финнам могло оное по тому же промыслу дано быть, ибо разбойников волками едва не всюду именовали, как, например, видим в Вандалии народ готический варги и предел Варгия, а славянами испорчено вагры и переведенно вилчьи именованы, как и Гельмольд о сих утверждает, что на море разбойничали, гл. 32, н…



У турок и персиан народ славный курты значит волки, у татар башкурты – главные волки или разбойники. И это, как сам промысл разбойничества, так имя варг и варгион не было поносное или зазорное, как Библиотека шведская и Страленберг о том показали». Татищев В. Н.: http://bibliotekar.ru/rusTatishcev/32.htm [4] Аналогично, еще один корень также использован для волка и медведя, любого зверя и чужака: otso [отсо] (баск.) – волк; ohto, otso [охто, отсо] (устар. фин.), ott, oti, otti [отт, оти, отти] (устар. эст.), ovto [овто] (эрзянск.), ofta [офта] (мокшанск.) – медведь; otu, otus [оту, отус] (фин.) – зверь, дичь, зверьё, чудище, чудовище; oht [охт] (эст.) – опасность, угроза; outo [оуто] (фин.) – незнакомый, чужой, чужак; oudon [оудон] (фин.) – странный, необычный; out [аут] (англ.), ut, utan [üт, üтан] (шв.) – вне, извне. [5] Для Dieb [дииб] (нем.) – вор – индо-германскими этимологами сравнений вне германских языков не сделано (в частности, с ذئب [dhiib; дхииб] (арабск.) – волк), вместо этого выведено гипотетическое «протогерманское» *theuba- «вор» и указано, что оно, в свою очередь, «неясного происхождения», 'of uncertain origin': https://www.etymonline.com/word/thief)



Коля Бадусов