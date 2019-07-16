Курилы — не «трофей Сталина»

С подачи японских пропагандистов подчас недостаточно владеющие темой отечественные журналисты и комментаторы характеризуют установление по итогам Второй мировой войны суверенитета Советского Союза над островами Курильской гряды как «доставшийся по праву победителя трофей». Причем одни это заявляют с оправданием и одобрением, а другие чуть ли не призывают «отдать украденное». Тем самым последние становятся на позицию Токио, утверждающего, что Сталин якобы действовал в августе 1945 года, как «вор на пожаре», умыкнувший-де под шумок капитуляции чужие острова.

Воспитанные на многолетней разнузданной пропаганде «исконной принадлежности оккупированных Россией северных территорий» японцы свято верят, что это именно так, и немало удивляются, услышав, что в действительности изначально все Курильские острова принадлежали не Японии, а России. Поэтому и воспротивились многие попытке правительства во главе с премьер-министром Абэ Синдзо «выдать бонус» Кремлю, дабы смягчить его позицию по поводу «возвращения» Курил. «Бонус» состоял в том, что Абэ и его министр иностранных дел Коно Таро решили ослабить наиболее одиозные формулировки по «северным территориям» в ежегодной «Синей книге по дипломатии», в которой обозначаются основные внешнеполитические позиции и задачи страны.

«Из «Синей книги по дипломатии» была удалена фраза: «Позиция Японии в том, что четыре северных острова принадлежат ей…». Россия незаконно оккупировала четыре острова, и это исторический факт. Тут нечего обсуждать. Мы не согласны с тем, что эта фраза была удалена из «Синей книги по дипломатии», — возмутилась влиятельная японская газета «Хоккайдо симбун»

Значение конъюнктурной «уступки» правительства незадолго до очередных переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным невелико, и едва ли скажется на продолжающейся пропаганде «борьбы за возвращение северных территорий». Ведь никаких изменений в японских школьных учебниках о «незаконном захвате исконных территорий» никто вносить не собирается, а поддерживаемые крупным капиталом страны правонационалистические организации, как устраивали на улицах Токио и других японских городов безобразные шабаши с требованием «вернуть все Курилы Южный Сахалин», так и будут устраивать.

И все же, полагаю, стоит напомнить отечественным комментаторам, берущимся писать на «курильскую тему», некоторые известные в основном специалистам по истории российско-японских отношений важные факты.

Итак, во времена, когда ещё не то что Курилы, а даже северный остров Хоккайдо не входил в состав японского государства, все острова Курильской гряды, включая те, на которые современный Токио пытается претендовать, официально являлись землями Российской империи. Они, в том числе Эторпу (Итуруп), Кунашир, Чикота (Шикотан), входили в Камчатский уезд Охотской области Иркутского наместничества. Направляя в 1803 году с дипломатической миссией в Японию уполномоченного Российско-американской компании камергера Н.П. Резанова, император Александр I в послании императору Японии просил дозволения «купечествующему народу…, а паче жителям Кадьякских, Алеутских и Курильских островов, яко Вам соседственным, приставать не токмо в Нагасакскую гавань и не токмо одному кораблю, но и многим и в другие гавани с теми избытками, какие Вам благоприятны будут…». В инструкции министра коммерции Н.П. Румянцева Н.П. Резанову, подписанной императором «для руководства дипломатической миссией в Японии» от 10 июля 1803 года, находилось место русским Курилам в решении торгового вопроса между Россией и Японией. В документе сообщалось:

«…Если бы по каким-либо непредвиденным случаям не согласились они на совершенную свободу в торговле, то не менее вам домогаться нужно, если более одного корабля в Нагасакскую гавань присылать они не позволят, чтобы открыта была мена на остров Матмане (Хоккайдо – А.К.), который частию принадлежит одному владетелю, а частию мохнатым курильцам, буде же и того не удастся, то тут остаётся средство производить торг на острове Уруп, что ныне назван Александром, компаниею заселённом. Таким образом, чтобы через мохнатых курильцов могли мы доставать японские товары и через них же им продавать или променивать наши…»

Зная о начавшихся с начала XIX века попытках японских властей совершать вооруженные вылазки на южные Курилы, российский посланник Н.П. Резанов в меморандуме японскому правительству от 25 марта 1805 г. заявлял:

«…Чтобы Японская империя далее северной оконечности острова Матмая (Хоккайдо – А.К.) отнюдь владений своих не простирала, поелику все земли и воды к северу (от Хоккайдо – А.К.) принадлежат моему государю».

С таких же позиций приступил к переговорам с японскими властями и направленный в Японию в 1853 – 1855 годов в качестве посла Российской империи адмирал Е.В. Путятин, который в ноте Японскому Верховному совету указывал, что «гряда Курильских островов, лежащая к северу от Японии, издавна принадлежала России и находилась в полном ее завладении».

То же, что Путятин в весьма неблагоприятной для России международной обстановке и в условиях зависимости от благоволения японских властей после крушения его фрегата «Диана», ради установления с Японией дипломатических и торговых отношений вынужден был пожертвовать островами южной части Курильской гряды, ни в коей мере не перечеркивает первоначальную принадлежность всех Курил России. А отнюдь не Японии, которая получила их от прежнего владельца в качестве некоего «дара». Кстати, прежний руководитель Советского Союза Н.С. Хрущев тоже считал возможным «дарить» японцам Курильские острова в наивном расчете на добрые отношения с ними в будущем.

В свете даже приведенных фактов истории, перечень которых можно было бы долго продолжать, ясно, что пропагандистский лозунг японского правительства об «исконной принадлежности Японии северных территорий» не выдерживает никакой критики, и должен быть снят. Это, конечно, если японское правительство действительно заинтересовано в честном диалоге с Россией, с признанием им этих и других исторических фактов и событий. А также при отказе воспитывать японцев поколение за поколением в духе враждебности к русским, которые «покусились» якобы на «священные земли нации Ямато». Без этого подлинного добрососедства между нашими народами достичь будет трудно, если не невозможно…