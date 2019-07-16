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Китай замедляется, Работа за еду, Забастовка в Amazon // Галопом по Европам #64

21:03. 16 июля 2019 Просмотров - 34 Нет комментариев Опубликовал:

В этом выпуске:
- Заявление на Мазурова писали в Сбербанке;
- Беларусь досрочно очистила свою трубу от загрязненной нефти из России;
- Китай растет всего на 6,2 процента. Это самый низкий показатель для его экономики с 92 года;
- В России работают за еду. Эта статья расходов в бюджете средней семьи составляет около 20 тысяч рублей, то есть примерно треть;
- Гонконг продолжает лихорадить. На сей раз протесты переместились в район Шатин, к границе с материковым Китаем;
- Замглавы администрации Зеленского пообещал скорый обмен пленными между Россией и Украиной;
- Сотрудники сетевого гиганта Амазон встречают глобальный день распродаж Амазон Прайм акциями протеста и забастовками в Германии, Испании, Великобритании и США;
- Итальянская полиция задержала трех националистов при попытке продать ракету воздух-воздух.


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#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=6wmIWH0xbB4

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