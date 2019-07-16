Китай замедляется, Работа за еду, Забастовка в Amazon // Галопом по Европам #64

В этом выпуске:

- Заявление на Мазурова писали в Сбербанке;

- Беларусь досрочно очистила свою трубу от загрязненной нефти из России;

- Китай растет всего на 6,2 процента. Это самый низкий показатель для его экономики с 92 года;

- В России работают за еду. Эта статья расходов в бюджете средней семьи составляет около 20 тысяч рублей, то есть примерно треть;

- Гонконг продолжает лихорадить. На сей раз протесты переместились в район Шатин, к границе с материковым Китаем;

- Замглавы администрации Зеленского пообещал скорый обмен пленными между Россией и Украиной;

- Сотрудники сетевого гиганта Амазон встречают глобальный день распродаж Амазон Прайм акциями протеста и забастовками в Германии, Испании, Великобритании и США;

- Итальянская полиция задержала трех националистов при попытке продать ракету воздух-воздух.





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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=6wmIWH0xbB4