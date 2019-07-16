Измена под красной маской // Злоба дня
Все мы помним шокирующее расследование дедушки-Кургиняна про красную маску и коммунистический майдан в исполнении блеваков?
С точки зрения Кургиняна и его микроскопической, но очень энергичной секты, все, кто ведет сегодня разговор о классовой борьбе, а не собирает подписи за отмену пенсионной реформы, — все это агенты черных гностических нацистов, добровольные помощники НАТО, марионетки СБУ и лично беглого депутата Пономарева.
На эту тему снято уже несколько десятков полуторачасовых роликов. Спорить невозможно. На каждое робкое возражение вы рискуете получить еще по десять новых роликов. Что ж… подход имеет такое же право на жизнь, как и любые другие гипотезы.
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Композиция “Dances and Dames” принадлежит исполнителю Kevin MacLeod. Лицензия: Creative Commons Attribution (https://creativecommons.org/licenses/…).
Оригинальная версия: http://incompetech.com/music/royalty-….
Исполнитель: http://incompetech.com/
#КонстантинСемин #ЗлобаДня