Энергетические объекты Крыма на высоте

Развитие энергетики в Республике Крым — наиболее важный вопрос в экономике полуострова. Энергетическая безопасность Крыма и его будущая самообеспеченность являются актуальными не только для частных структур, но и для государства. В связи с вхождением Крыма в состав России в 2014 году произошли ограничения поставок электроэнергии с территории Украины и возник дефицит электрической энергии в технологически изолированной территориальной энергосистеме. Большинство электрических сетей в Крыму находятся в эксплуатации около 60 лет.

Из-за широко распространенной коррупции украинского правительства денежные средства на замену энергетического оборудования не доходили по назначению. Износ энергетического оборудования составляет примерно 70%, а нынешнее состояние сетей не позволяет обеспечить растущий спрос на электроэнергию в полном объеме.

Проект энергомоста включал в себя строительство двух электрических подстанций на территории Краснодарского края и Республики Крым, строительство линий электропередачи, а также прокладку четырех линий подводного кабеля 220 киловольт через Керченский пролив.

В рамках реализации проекта энергомоста были построены две новые подстанции ("Тамань" и "Кафа"), модернизированы и реконструированы пять действующих подстанций ("Кубанская", "Вышестеблевская", "Славянская", "Симферопольская", "Камыш-Бурун"), построено более 800 километров линий электропередачи классом напряжения 220-500 киловольт, проложено по дну Керченского пролива четыре цепи, состоящие из четырех кабельных линий, общей протяженностью 230 километров.

Реализация данного проекта позволила полностью избежать зависимости Крыма от украинских поставок электроэнергии и снизить риски нарушения электроснабжения потребителей.