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Что произойдёт, если валютную войну против остального мира начнут США

18:56. 16 июля 2019 Просмотров - 151 Нет комментариев Опубликовал:

Мир в опасности?

Отношения КНР и США переживают самый сложный период за последние 40 лет. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Китая Лэ Юй-чэн на Глобальном форуме мира в Пекине. Может ли перекинуться война США и Китая на весь остальной мир?

Разобраться в экономических отношениях и конкурентной борьбе между странами и узнать, какие перемены нас ждут, помогут:

Книги Катасонова Валентина Юрьевича

Некоронованные короли красного Китая. Кланы и политические группировки КНР (2-е издание, исправленное и дополненное), Вавилов Николай Николаевич

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Царьград ТВ

Источник: http://xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai/chto-proizoydyot-esli-valyutnuyu-voynu-protiv-ostalnogo-mira-nachnut-ssha

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