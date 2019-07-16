Что произойдёт, если валютную войну против остального мира начнут США
Мир в опасности?
Отношения КНР и США переживают самый сложный период за последние 40 лет. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Китая Лэ Юй-чэн на Глобальном форуме мира в Пекине. Может ли перекинуться война США и Китая на весь остальной мир?
Разобраться в экономических отношениях и конкурентной борьбе между странами и узнать, какие перемены нас ждут, помогут:
Книги Катасонова Валентина ЮрьевичаНекоронованные короли красного Китая. Кланы и политические группировки КНР (2-е издание, исправленное и дополненное), Вавилов Николай Николаевич
============================================================================
Источник: http://xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai/chto-proizoydyot-esli-valyutnuyu-voynu-protiv-ostalnogo-mira-nachnut-ssha