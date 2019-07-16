Что произойдёт, если валютную войну против остального мира начнут США

Концептуал СМИ Мир в опасности?

Отношения КНР и США переживают самый сложный период за последние 40 лет. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Китая Лэ Юй-чэн на Глобальном форуме мира в Пекине. Может ли перекинуться война США и Китая на весь остальной мир?



Разобраться в экономических отношениях и конкурентной борьбе между странами и узнать, какие перемены нас ждут, помогут:



Книги Катасонова Валентина Юрьевича

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