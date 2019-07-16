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Аэросъемка Севастополя

10:28. 16 июля 2019 Просмотров - 128 Нет комментариев Опубликовал:


Отличная аэросъемка Севастополя.



Ролик вот отсюда https://vk.com/duty_honor

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5137032.html

Метки: Видео, крым, севастополь

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