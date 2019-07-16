А.В. Пыжиков. Власть большевиков-„инородцев”
12:06. 16 июля 2019 Просмотров - 172 2 коммент. Опубликовал: feedmatic
Из аннотации.
„Доктор исторических наук, профессор МПГУ Александр Пыжиков в одиннадцатом видео из цикла "Россия. Настоящая история", посвященном узловым событиям нашего прошлого, развеивает миф о большевиках- "инородцах".”
„Доктор исторических наук, профессор МПГУ Александр Пыжиков в одиннадцатом видео из цикла "Россия. Настоящая история", посвященном узловым событиям нашего прошлого, развеивает миф о большевиках- "инородцах".”
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Как не пыжся, песенка ваша спета. Это предсмертные судороги иудокоммунистов. Рабскую СССР вам никогда не реанимировать! Ссылается на красных писателей, которые якобы знают историю. Но все писатели работают под заказ – это прописная истина.
Пыжиков сложнее.
Вбивает клин между Россией и Украиной и одновременно нахваливает Сталина и грузин выдавая их и жидов за истиных русских.
Но…..
Часто выдаёт неизвестные факты потому интересен.
Например
https://www.youtube.com/watch?v=p7PqqeUBZuY