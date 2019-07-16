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А.В. Пыжиков. Власть большевиков-„инородцев”

12:06. 16 июля 2019 Просмотров - 172 2 коммент. Опубликовал:
Из аннотации.
„Доктор исторических наук, профессор МПГУ Александр Пыжиков в одиннадцатом видео из цикла "Россия. Настоящая история", посвященном узловым событиям нашего прошлого, развеивает миф о большевиках- "инородцах".”

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Источник: https://ss69100.livejournal.com/4559056.html

Метки: большевик, история, Литература, народ, Пыжиков, Россия, церковь

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2 Комментария » Оставить комментарий


  • 7092 2253
    nikolay 16 июля 2019 в 12:32

    Как не пыжся, песенка ваша спета. Это предсмертные судороги иудокоммунистов. Рабскую СССР вам никогда не реанимировать! Ссылается на красных писателей, которые якобы знают историю. Но все писатели работают под заказ – это прописная истина.

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