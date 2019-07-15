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Сводки от ополчения Новороссии 15 июля 2019

14:59. 15 июля 2019 Просмотров - 110 Нет комментариев Опубликовал:

“Моя собака – настоящий боец, она со мной на фронте”, – военнослужащий “Пятнашки”

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ВСУ перед встречей Контактной группы готовят провокации у Станицы

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Жители Гольмовского запасаются гуманитаркой и живут под огнём ВСУ

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Важно! Докучаевск под обстрелом ВСУ

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Народная милиция доставила гуманитарную помощь многодетным семьям прифронтового поселка Донецкий

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