Сводки от ополчения Новороссии 15 июля 2019
14:59. 15 июля 2019 Просмотров - 110 Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
- 15:28 “Моя собака – настоящий боец, она со мной на фронте”, – военнослужащий “Пятнашки”.
- 15:21 ВСУ перед встречей Контактной группы готовят провокации у Станицы.
- 14:20 Жители Гольмовского запасаются гуманитаркой и живут под огнём ВСУ.
- 11:28 Важно! Докучаевск под обстрелом ВСУ.
- 11:23 Народная милиция доставила гуманитарную помощь многодетным семьям прифронтового поселка Донецкий.
“Моя собака – настоящий боец, она со мной на фронте”, – военнослужащий “Пятнашки”
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
ВСУ перед встречей Контактной группы готовят провокации у Станицы
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Жители Гольмовского запасаются гуманитаркой и живут под огнём ВСУ
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Важно! Докучаевск под обстрелом ВСУ
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Народная милиция доставила гуманитарную помощь многодетным семьям прифронтового поселка Донецкий
К оглавлению | Источник: www.youtube.com