Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 15 июля 2019
- 14:51 ФСБ ликвидировала ячейку ИГИЛ, готовившую теракты в России (ВИДЕО).
- 14:38 В Ростовской области ликвидировали ячейку ИГ*, готовившую теракты.
- 00:14 Авиабаза “Акынджи”. 12.07.2019.
- 00:00 Боевики ИГИЛ захватили поставленный из Украины танк (+ФОТО, ВИДЕО).
ФСБ ликвидировала ячейку ИГИЛ, готовившую теракты в России (ВИДЕО)
В Ростовской области сотрудники ФСБ выявили и ликвидировали законспирированную ячейку сторонников международной террористической организации ИГИЛ, в состав которой входили три гражданина РФ.
Террористы готовили нападения на сотрудников полиции и теракты на объектах массового пребывания граждан.
На след подозреваемых спецслужбы вышли в ходе отработки связей ликвидированной в апреле 2018 года «ростовской» ячейки ИГИЛ*.
Главарь группы при попытке сотрудников правоохранительных органов остановить его автомобиль вблизи хутора Глинки Родионово-Несветайского района Ростовской области открыл стрельбу из автомата.
От ответного огня в машине террориста взорвалось неустановленное взрывное устройство, преступник погиб на месте.
В рамках дальнейших неотложных оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий установлены и задержаны в г. Ростове-на-Дону еще два члена террористической группы. В ходе личного досмотра у них обнаружена взрывчатка, детонаторы и боеприпасы.
Следственными органами возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам составов преступлений, предусмотренных ч.1 ст.30, ч.1 ст.205 («Приготовление к террористическому акту»), ст.317 («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа»), ч.1 ст.222 («Незаконное хранение оружия, его основных частей, боеприпасов») и ч.1 ст.222.1 («Незаконное хранение взрывчатых веществ и взрывных устройств, совершенное группой лиц по предварительному сговору») УК России.
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*Запрещенная в РФ террористическая организация.
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
В Ростовской области ликвидировали ячейку ИГ*, готовившую теракты
К оглавлению | Источник: voicesevas.ru
Авиабаза “Акынджи”. 12.07.2019
Спутниковые снимки авиабазы "Акынджи" под Анкарой, где разгружаются военно-транспортные самолеты Ан-124 ВКС РФ перевозящие туда закупленные Турцией комплексы С-400.
Плюс свежее видео отправки.
Эрдоган выразил надежду, что США не введут санкции против Турции за покупку С-400.
К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com
Боевики ИГИЛ захватили поставленный из Украины танк (+ФОТО, ВИДЕО)
Пропагандистское крыло ИГИЛ* обнародовало новый фотоотчёт о нападении на военную базу Вооружённых сил Нигерии в городе Марти в штате Борно на северо-востоке страны.
На кадрах можно увидеть захваченный у африканских армейцев Т-72АВ. Танки данной модификации были поставлены Украиной в конце 2014 года после предпродажной подготовки на «Львовском бронетанковом заводе». Бронемашины оснащены комплектами динамической защиты 4С20.
Известно, что всего армия Нигерии купила у Киева 12 танков Т-72АВ в 2014 году и 11 Т-72М1 в 2015 году.
Ещё 2 украинских танка уничтожены ИГИЛ
Ранее сообщалось, что одна из этих боевых машин была уничтожена террористами в конце ноября 2018 года при нападении на воинскую часть ВС Нигерии всё в той же провинции Борно, где в последние месяцы активизировали военные действия банды «ИГИЛ».
В том же бою был полностью уничтожен украинский Т-72 М1. В результате мощного взрыва боекомплекта у танка сорвало башню и отбросило на несколько метров. Видно, что ударная волна выбила на ней все люки.
Таким образом, у нигерийских военных осталось не более 10 единиц Т-72АВ и столько же Т-72 М1.
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* Запрещенная в РФ террористическая организация.
К оглавлению | Источник: rusvesna.su