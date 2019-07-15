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Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 15 июля 2019

16:23. 15 июля 2019 Просмотров - 78 Нет комментариев Опубликовал:

ФСБ ликвидировала ячейку ИГИЛ, готовившую теракты в России (ВИДЕО)

ФСБ ликвидировала ячейку ИГИЛ, готовившую теракты в России (ВИДЕО) | Русская весна

В Ростовской области сотрудники ФСБ выявили и ликвидировали законспирированную ячейку сторонников международной террористической организации ИГИЛ, в состав которой входили три гражданина РФ.

Террористы готовили нападения на сотрудников полиции и теракты на объектах массового пребывания граждан.

На след подозреваемых спецслужбы вышли в ходе отработки связей ликвидированной в апреле 2018 года «ростовской» ячейки ИГИЛ*.

Главарь группы при попытке сотрудников правоохранительных органов остановить его автомобиль вблизи хутора Глинки Родионово-Несветайского района Ростовской области открыл стрельбу из автомата.

От ответного огня в машине террориста взорвалось неустановленное взрывное устройство, преступник погиб на месте.

В рамках дальнейших неотложных оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий установлены и задержаны в г. Ростове-на-Дону еще два члена террористической группы. В ходе личного досмотра у них обнаружена взрывчатка, детонаторы и боеприпасы.

Следственными органами возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам составов преступлений, предусмотренных ч.1 ст.30, ч.1 ст.205 («Приготовление к террористическому акту»), ст.317 («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа»), ч.1 ст.222 («Незаконное хранение оружия, его основных частей, боеприпасов») и ч.1 ст.222.1 («Незаконное хранение взрывчатых веществ и взрывных устройств, совершенное группой лиц по предварительному сговору») УК России.

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*Запрещенная в РФ террористическая организация.

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

В Ростовской области ликвидировали ячейку ИГ*, готовившую теракты

Фото: © РИА Новости / ФСБ России
ФСБ пресекла деятельность ячейки террористической группировки “Исламское государство”* в Ростовской области, передает РИА Новости.
У хутора Глинки силовики пытались остановить автомобиль главаря группы, но он начал стрелять по ним из автомата. От ответного огня в машине взорвалась бомба, террорист погиб на месте.
Позднее в Ростове-на-Дону задержали еще двух членов ячейки. В ходе досмотра у них нашли взрывчатку, детонаторы и боеприпасы.
Также в состав группы входили три россиянина. Боевики готовили теракты и нападения на полицейских.
Отмечается, что на след подозреваемых силовики вышли после ликвидации в апреле 2018 года еще одной “ростовской” террористической ячейки.
Возбуждено уголовное дело по различным статьям, в том числе “Приготовление к террористическому акту”.
*Террористическая организация, запрещенная в России.

 К оглавлению | Источник: voicesevas.ru

Авиабаза “Акынджи”. 12.07.2019



Спутниковые снимки авиабазы "Акынджи" под Анкарой, где разгружаются военно-транспортные самолеты Ан-124 ВКС РФ перевозящие туда закупленные Турцией комплексы С-400.





Плюс свежее видео отправки.



Эрдоган выразил надежду, что США не введут санкции против Турции за покупку С-400.

 К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com

Боевики ИГИЛ захватили поставленный из Украины танк (+ФОТО, ВИДЕО)

Новость обновляется
Боевики ИГИЛ захватили поставленный из Украины танк (+ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна

Пропагандистское крыло ИГИЛ* обнародовало новый фотоотчёт о нападении на военную базу Вооружённых сил Нигерии в городе Марти в штате Борно на северо-востоке страны.

На кадрах можно увидеть захваченный у африканских армейцев Т-72АВ. Танки данной модификации были поставлены Украиной в конце 2014 года после предпродажной подготовки на «Львовском бронетанковом заводе». Бронемашины оснащены комплектами динамической защиты 4С20.

Известно, что всего армия Нигерии купила у Киева 12 танков Т-72АВ в 2014 году и 11 Т-72М1 в 2015 году.

Ещё 2 украинских танка уничтожены ИГИЛ

Ранее сообщалось, что одна из этих боевых машин была уничтожена террористами в конце ноября 2018 года при нападении на воинскую часть ВС Нигерии всё в той же провинции Борно, где в последние месяцы активизировали военные действия банды «ИГИЛ».

В том же бою был полностью уничтожен украинский Т-72 М1. В результате мощного взрыва боекомплекта у танка сорвало башню и отбросило на несколько метров. Видно, что ударная волна выбила на ней все люки.

Таким образом, у нигерийских военных осталось не более 10 единиц Т-72АВ и столько же Т-72 М1.

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* Запрещенная в РФ террористическая организация. 

Боевики ИГИЛ захватили поставленный из Украины танк (+ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
Боевики ИГИЛ захватили поставленный из Украины танк (+ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
Боевики ИГИЛ захватили поставленный из Украины танк (+ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
Боевики ИГИЛ захватили поставленный из Украины танк (+ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
Боевики ИГИЛ захватили поставленный из Украины танк (+ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Метки: главное, компиляция

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