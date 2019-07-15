Россия коварно сдерживает безудержный рост Латвии

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш, находясь на своей Родине – в США, гражданином которых он до сих пор является, открыл мне глаза на откровенно хреновое экономическое положение Латвии.

Оказывается рост Латвии сдерживает экономическая слабость России! Россия, оказывается, подло и коварно не покупает в Латвии то, что, по мнению гражданина США, премьера Латвии Кариньша, просто обязана покупать!

Латвия ведь сделала ВСЁ, ну или почти всё, чтобы развивать и углублять российско-латышские товарные отношения. Ввела антироссийские санкции, объявила невъездными хреново тучу граждан РФ, отобрала ВНЖ для уже готовых евроинтегрироваться, помножила на ноль даже либеральную попсовую тусовку в Юрмале “Новая волна”, а ещё уничтожила русские школы, продекларировала желание снести памятники победителям в Великой Отечественной войне.

То есть Латвия, с точки зрения премьера Латвии, гражданина США Кариньша, сделал всё и даже больше для взрывного роста интереса России к прибалтийским товарам и услугам. Но нет же… не покупает… Хотя в остальном ведёт себя по отношению к русофобскому режиму Латвии очень даже лояльно.

1. Посол России в Латвии постоянно и неизменно, как кукушка в часах-ходиках, заявляет, что любые русофобские выходки туземных русофобов – это исключительно внутрилатышское дело.

2. Ни один волос не упал с работников дочерних предприятий Роснефти и Газпрома, прямо на рабочих местах собиравших пожертвования для карателей Донбасса и собиравших подписи под протестом “агрессии РФ в Крыму”.

То есть Россия, как может, подтверждает неизменность курса первого президента Б.Н. Ельцина, получившего в своё время высшую награду Латвии – орден Трёх Звёзд за решающий вклад в разгром русского сопротивления в Прибалтике…

Но при этом товары-услуги Латвии Россия категорически не покупает, чем крайне расстраивает премьера Латвии – гражданина США Кариньша и президента Латвии – гражданина Германии Левитса.

В чём дело?

А может это… покупать уже нечего?

Я уже не раз спрашивал местных гуру от экономики – какое место занимает Латвия на глобальном рынке? Какой-такой уникальный продукт производит? Гуру краснеют-зеленеют, срываются с литературного латышского на русский-нецензурный, но Главную Буржуинскую тайну не выдают…

В “страшные мордорские времена СССР” назвать такие продукты можно было влёт. Почти в каждом кабинете стояли телефонные аппараты и радиоприёмники “ВЭФ”, по всем железным дорогам бегали электрички RVR, а по шоссе – микроавтобусы RAF. По городам и весям стрекотали мопеды “Рига-16″, жужжали кофемолки “Straume”, исправно отгружал посуду “Кузнецовский фарфор”… Ну и шпроты, конечно, как без них… Совокупный рыболовный и торговый флот Латвии по количеству вымпелов превосходил флоты почти всех евростран… А еще были трикотаж “Ogre”, конфеты Laima, “Бальзамка”, “Dzintars”, молочка и много-много чего другого…

Всё это бравые латышские пуйки с американским, германским, канадским гражданством под радостное улюлюканье латышской общественности пустили под нож и на металлолом.

И что сейчас?

Аборигенский фермер, специализирующийся на овощах, рассказал о своем докризисном опыте работы с одной не самой крупной сетью РФ – приехал представитель… покрутил носом.. и предложил купить пробную партию капусты… ну для начала… чисто для затравки – 3 000 тонн… Если понравится, можно будет нарастить объём поставок до 5 000 тонн в квартал…

Фермер ахнул, вылупил глаза и честно признался, что такого объема не осилит не только он сам, но и вся овощеводческая немощь современного прибалтийского “евротигра”…На том сотрудничество и закончилось…

То есть Латвия не может предложить НИЧЕГО и дико огорчается что Россия это НИЧЕГО не покупает.

Премьер Латвии, гражданин США Кариньш уже голову сломал, думая, как бы ещё нагадить на голову русских, чтобы пробудить таки интерес восточного соседа к этому завлекательному товару. Мучается премьер. Страдает… Может имеются какие-то нестандартные советы для этого непростого случая?

Сергей Васильев

Источник: http://voicesevas.ru/news/45913-rossiya-kovarno-sderzhivaet-bezuderzhnyy-rost-latvii.html