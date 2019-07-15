Рейтинг ЕР, Штрафы для Facebook, Инвестиции в Крым // Галопом по Европам #63

В этом выпуске:

- Рейтинг Единой России за неделю упал до исторического минимума;

- Цены на продукты в прошлом году росли в 17 раз быстрее инфляции;

- 40 процентов частного капитала в России принадлежит сверхбогатым – тем, чье состояние более 100 миллионов долларов;

- Задержан бывший владелец Антипинского НПЗ Мазуров;

- Региональным властям не хватает денег на пособия малоимущим;

- Бахрейн хочет вложить в развитие Крыма полмиллиарда евро;

- Британия усиливает присутствие в персидском заливе – туда отправлен еще один эсминец;

- США, Австралия, Великобритания, Новая Зеландия и Япония проводят тихоокеанские учения;

- В США начались обещанные Трампом массовые аресты нелегальных мигрантов;

- Китай оказался крупнейшим теневым кредитором – к такому выводу пришли европейские экономисты;

- Фейсбук оштрафуют на пять миллиардов долларов за утечку пользовательских данных;

- С космодрома Байконур с третьей попытки запустили новый космический телескоп;

- Под Москвой на вертолете разбился президент федерации сверхлегкой авиации;

- Роспортебнадзор опубликовал список самых вредных для здоровья профессий;

- Студенты СПбГУ отправили письмо в правительство с требованием прекратить оптимизацию вуза;

- В Орле начали итальянскую забастовку врачи скорой помощи;

- В Подмосковном Ликино-Дулево полиция разогнала противников вырубки леса и строительства мусороперерабатывающего завода.





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#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=yqaAW5h9qbc