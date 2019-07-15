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Рейтинг ЕР, Штрафы для Facebook, Инвестиции в Крым // Галопом по Европам #63

19:54. 15 июля 2019 Просмотров - 107 Нет комментариев Опубликовал:

В этом выпуске:
- Рейтинг Единой России за неделю упал до исторического минимума;
- Цены на продукты в прошлом году росли в 17 раз быстрее инфляции;
- 40 процентов частного капитала в России принадлежит сверхбогатым – тем, чье состояние более 100 миллионов долларов;
- Задержан бывший владелец Антипинского НПЗ Мазуров;
- Региональным властям не хватает денег на пособия малоимущим;
- Бахрейн хочет вложить в развитие Крыма полмиллиарда евро;
- Британия усиливает присутствие в персидском заливе – туда отправлен еще один эсминец;
- США, Австралия, Великобритания, Новая Зеландия и Япония проводят тихоокеанские учения;
- В США начались обещанные Трампом массовые аресты нелегальных мигрантов;
- Китай оказался крупнейшим теневым кредитором – к такому выводу пришли европейские экономисты;
- Фейсбук оштрафуют на пять миллиардов долларов за утечку пользовательских данных;
- С космодрома Байконур с третьей попытки запустили новый космический телескоп;
- Под Москвой на вертолете разбился президент федерации сверхлегкой авиации;
- Роспортебнадзор опубликовал список самых вредных для здоровья профессий;
- Студенты СПбГУ отправили письмо в правительство с требованием прекратить оптимизацию вуза;
- В Орле начали итальянскую забастовку врачи скорой помощи;
- В Подмосковном Ликино-Дулево полиция разогнала противников вырубки леса и строительства мусороперерабатывающего завода.


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#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=yqaAW5h9qbc

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