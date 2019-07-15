Почему власть издаёт такие тупые законы?
И кто распространяет сообщения о них?
Российский политолог, философ и эксперт СМИ Олег Матвейчев размышляет о том, почему количество сообщений о вредных законах от власти уже зашкаливает. Что на самом деле представляют те или иные законы и законопроекты? Кто распространяет в сетях панические сообщения? На кого делают ставку революционеры?
Книга для тех, кто не хочет быть жертвой манипуляций:
Мифы о коррупции, Матвейчев Олег, Акопян Артем
============================================================================
Источник: http://xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai/pochemu-vlast-izdayot-takie-tupye-zakony
Как вы относитесь к Госдуме? Соцопрос по России. Видео.
https://www.youtube.com/watch?time_continue=104&v=TEG-uLiRGv4
Есть хорошая книга Никколо Макиавелли “Государь”, в ней как раз написано,что наши правители и держатся у власти создавая безумные законы. До остального сами додумаетесь…
За проталкивания законов они денежки получают и нехилые Простой вопрос? Кто реально проходил техосмотр? И зачем он нужен? Ответ очевиден что это КОРМУШКА для многих.