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Почему власть издаёт такие тупые законы?

18:34. 15 июля 2019 Просмотров - 130 3 коммент. Опубликовал:

И кто распространяет сообщения о них?

Российский политолог, философ и эксперт СМИ Олег Матвейчев размышляет о том, почему количество сообщений о вредных законах от власти уже зашкаливает. Что на самом деле представляют те или иные законы и законопроекты? Кто распространяет в сетях панические сообщения? На кого делают ставку революционеры?

Книга для тех, кто не хочет быть жертвой манипуляций:

Мифы о коррупции, Матвейчев Олег, Акопян Артем

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Уши Машут Ослом

Источник: http://xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai/pochemu-vlast-izdayot-takie-tupye-zakony

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