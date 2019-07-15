Итальянская забастовка в Орле
13:15. 15 июля 2019 Просмотров - 146 Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
В Орле началась "итальянская забаставка" врачей скорой помощи.
Сотрудники орловской станции скорой помощи в понедельник начали "итальянскую забастовку", сообщил "Интерфаксу" глава профсоюза "Действие" Дмитрий Серегин.
"С 15 июля мы уходим на одну ставку и отказываемся от переработок, это минимум что мы можем сделать, чтобы привлечь внимание к нашей беде", – сказал он.
Протест медиков вызван реорганизацией службы скорой помощи, в результате которой они стали обслуживать не только город, но и сельскую местность. При этом заработная плата осталась на том же уровне.
В дело включилась прокуратура, которая встала на сторону врачей, подтвердив, что их права были нарушены, и что при реорганизации службы скорой сотрудники лишились примерно четверти положенного им оклада.
В профсоюзе пояснили, что ждут окончания проверок и по этой причине пока не стали отказываться от выездов в неукомплектованных бригадах, однако готовы пойти и на это.
https://www.interfax.ru/russia/669144 – цинк
Со времен предыдущей публикации https://colonelcassad.livejournal.com/5080569.html видимо ничего не изменилось.
Кому-то надо умереть из-за неприехавшей скорой, чтобы проблема сдвинулась с места.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5135516.html