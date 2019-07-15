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Главная слабость РФ: На чём нас пoймали

13:34. 15 июля 2019 Просмотров - 120 Нет комментариев Опубликовал:
Из аннотации:
Ведущий Игорь Шишкин и профессор Игорь Панарин о скрытых механизмах переустройства мира. К чему наша стрaна оказалась неготова в 20-м веке. В чём секрет мировой элиты, как происходит управление планетой и какую роль в этом играют иллюзии и химеры.

Любопытно, что говоря об информационной войне, сам Панарин успешно пользуется официальной хронологией, не подвергая её сомнению. Речь, понятное дело, не о событиях последних пары веков, а о более давних периодах, напр., „образование Руси”…


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Источник: https://ss69100.livejournal.com/4557336.html

Метки: американцы, великобритания англия, война, Запад, информационная, оружие, панарин, Россия, ссср, США, шпионаж

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