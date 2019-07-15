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Где в вашем городе стоял памятник Сталину

14:55. 15 июля 2019 Просмотров - 42 Нет комментариев Опубликовал:

В Советском Союзе стояло множество памятников Сталину. Все они за очень редким исключением были уничтожены в хрущевское время. Дорвавшаяся до власти партноменклатура уничтожала все, что напоминала о Сталине.

Где были памятники Сталину в Ленинграде?

Кто сегодня в Питере помнит, что Московский проспект ранее назывался проспектом имени Сталина? Что Лиговский проспект носил имя Сталинградский проспект? Что Выборгский район Ленинграда назывался Сталинским?

И так по всей стране. Памятники снесли, улицы и проспекты переименовали.

А где в вашем городе стоял памятник Сталину?

Источник: История и современность

5 марта отмечается очередная годовщина «официальной» смерти И.В. Сталина.
Про похороны вождя у нас уже был отдельный пост.
А сегодня будет совсем другая тема. Как известно, Сталин был единственным лидером СССР, которому при жизни ставили памятники. Причём буквально в каждом городе.Где-то это были довольно скромные типовые скульптуры, а где-то — поистине монументальные произведения, надолго ставшие частью образа города. Тысячи тон гранита, труд армии строителей и лучших мастеров-ваятелей. Почти всё это было в одночасье сметено сразу после XXII съезда КПСС, состоявшегося в октябре 1961 года.
Теперь уже только историки-краеведы могут припомнить, где в их городекогда-то стояла грозная фигура вождя.
Давайте и мы вспомним. Дополняйте информацией и фотографиями про ваш город.

Начнём со столицы, а далее по алфавиту.

В центре стояла довольно скромная скульптура напротив входа в Третьяковскую галерею (фото Lawrence Monthey, 1959 год):
Москва 1959 Третьяковская галерея. Lawrence Monthey.jpg

Установленный в 1939 году памятник после демонтажа был перемещён во двор Государственной Третьяковской галереи.

Был и другой монумент в столице.

Москва Монумент Сталина на площади Механизации (1939):
Москва Монумент Сталина на площади Механизации (1939).jpg

Панорамка:
Москва Монумент Сталина на площади Механизации (1939) ВСХВ.jpg

Далее города СССР по алфавиту.

Астрахань
Астрахань.jpg

Балашов. Памятник Сталину в Куйбышевском парке
Балашов. Памятник Сталину в Куйбышевском парке.jpg

Вильнюс. Памятник Сталину на привокзальной площади
Вильнюс Памятник Сталину на привокзальной площади.jpg

Владимир. Соборная площадь

Гори. На малой родине Сталина памятник ему продержался до 25 июня 2010 года:
Гори 25 June 2010.jpg

Грозный. Памятник Сталину, угол пр. Орджоникидзе и ул. Кр. фронтовиков. Снесли в 1957 г.

Дубна
Дубна.jpg

Ереван:
Ереван.jpg

Калининград. Вид на ул. Житомирскую и сквер, оборудованный между ней и ул. Театральной после переноса на это место с площади Победы памятника И.В. Сталину работы Е. В. Вучетича:
Калининград 1960с Вид на ул. Житомирскую и сквер, оборудованный между ней и ул. Театральной после переноса на это место с площади Победы памятника И.В. Сталину работы Е. В. Вучетича (демонтирован в 1962 г.).jpg

Теперь там стоит Россия-мать:
Калининград2.jpg

Киев. Памятник Сталину на пл. Сталина (Европейской) в конце 1930-х:
Киев Конец тридцатых. памятник Сталину на пл. Сталина (Европейской).jpg

Кисловодск, 1954 г.
Кисловодск 1954.jpg

Ленинград, Балтийский вокзал
Ленинград Балтийский вокзал.jpg

Махачкала. Площадь им. Сталина (ныне Ленина). 1940-е гг.

Минск, Центральная площадь 1960 г.
Минск, Центральная площадь 1960а.jpg

Минск, Центральная площадь 1961 г.
Минск 1961.jpg

Новороссийск. Памятник И.В.Сталину у кинотеатра «Москва»
Новороссийск Памятник И.В.Сталину у кинотеатра Москва.jpg

Омск, 1959 г.
Омск 1959.jpg

Петрозаводск
Петрозаводск.jpg

Ростов-на-Дону 1955 г.
Ростов-на-Дону 1955.jpg

Севастополь, ж.д. вокзал
Севастополь2.jpg

Симферополь. Привокзальная пл., 1960-61 гг.
Симферополь Привокзальная пл., 1960-61.jpg

Смоленск, 1963 г.

Сочи. Памятник Сталину в районе сочинского цирка на Курортном проспекте
Сочи. Памятник Сталину в районе сочинского цирка на Курортном проспекте.jpg

Ставрополь, 1955 г.
Ставрополь 1955.jpg

Сталинград, у входа в Волго-Донской канал, 1958 г.:
Сталинград.jpg

Сталинград, центр города:
Памятник Сталину

Таллин, 1955 г.
Таллин 1955.jpg

Тотьма. Памятник стоял в Парке борцов за свободу на месте нынешнего Памятника Победы
Тотьма Памятник стоял в Парке борцов за свободу на месте нынешнего Памяника Победы.jpg

Чернигов, Красная пл., 1954 г.
Чернигов Красная пл. 1954.jpg

Южно-Сахалинск, Привокзальная пл., 1956 г.
Южно-Сахалинск 1956 Привокзальная пл..jpg

Кстати, в ЖЖ есть блог, целиком посвященный памятникам Сталину

Источник: https://nstarikov.ru/blog/106733

Метки: блог

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