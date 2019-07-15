В Советском Союзе стояло множество памятников Сталину. Все они за очень редким исключением были уничтожены в хрущевское время. Дорвавшаяся до власти партноменклатура уничтожала все, что напоминала о Сталине.

Где были памятники Сталину в Ленинграде?

Кто сегодня в Питере помнит, что Московский проспект ранее назывался проспектом имени Сталина? Что Лиговский проспект носил имя Сталинградский проспект? Что Выборгский район Ленинграда назывался Сталинским?

И так по всей стране. Памятники снесли, улицы и проспекты переименовали.

А где в вашем городе стоял памятник Сталину?

Источник: История и современность 5 марта отмечается очередная годовщина «официальной» смерти И.В. Сталина.

Про похороны вождя у нас уже был отдельный пост.

А сегодня будет совсем другая тема. Как известно, Сталин был единственным лидером СССР, которому при жизни ставили памятники. Причём буквально в каждом городе.Где-то это были довольно скромные типовые скульптуры, а где-то — поистине монументальные произведения, надолго ставшие частью образа города. Тысячи тон гранита, труд армии строителей и лучших мастеров-ваятелей. Почти всё это было в одночасье сметено сразу после XXII съезда КПСС, состоявшегося в октябре 1961 года.

Теперь уже только историки-краеведы могут припомнить, где в их городекогда-то стояла грозная фигура вождя.

Давайте и мы вспомним. Дополняйте информацией и фотографиями про ваш город. Начнём со столицы, а далее по алфавиту. В центре стояла довольно скромная скульптура напротив входа в Третьяковскую галерею (фото Lawrence Monthey, 1959 год):

Установленный в 1939 году памятник после демонтажа был перемещён во двор Государственной Третьяковской галереи. Был и другой монумент в столице. Москва Монумент Сталина на площади Механизации (1939):

Панорамка:

Далее города СССР по алфавиту. Астрахань

Балашов. Памятник Сталину в Куйбышевском парке

Вильнюс. Памятник Сталину на привокзальной площади

Владимир. Соборная площадь

Гори. На малой родине Сталина памятник ему продержался до 25 июня 2010 года:

Грозный. Памятник Сталину, угол пр. Орджоникидзе и ул. Кр. фронтовиков. Снесли в 1957 г.

Дубна

Ереван:

Калининград. Вид на ул. Житомирскую и сквер, оборудованный между ней и ул. Театральной после переноса на это место с площади Победы памятника И.В. Сталину работы Е. В. Вучетича:

Теперь там стоит Россия-мать:

Киев. Памятник Сталину на пл. Сталина (Европейской) в конце 1930-х:

Кисловодск, 1954 г.

Ленинград, Балтийский вокзал

Махачкала. Площадь им. Сталина (ныне Ленина). 1940-е гг.

Минск, Центральная площадь 1960 г.

Минск, Центральная площадь 1961 г.

Новороссийск. Памятник И.В.Сталину у кинотеатра «Москва»

Омск, 1959 г.

Петрозаводск

Ростов-на-Дону 1955 г.

Севастополь, ж.д. вокзал

Симферополь. Привокзальная пл., 1960-61 гг.

Смоленск, 1963 г.

Сочи. Памятник Сталину в районе сочинского цирка на Курортном проспекте

Ставрополь, 1955 г.

Сталинград, у входа в Волго-Донской канал, 1958 г.:

Сталинград, центр города:

Таллин, 1955 г.

Тотьма. Памятник стоял в Парке борцов за свободу на месте нынешнего Памятника Победы

Чернигов, Красная пл., 1954 г.

Южно-Сахалинск, Привокзальная пл., 1956 г.

Кстати, в ЖЖ есть блог, целиком посвященный памятникам Сталину

Источник: https://nstarikov.ru/blog/106733