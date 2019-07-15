Где в вашем городе стоял памятник Сталину
В Советском Союзе стояло множество памятников Сталину. Все они за очень редким исключением были уничтожены в хрущевское время. Дорвавшаяся до власти партноменклатура уничтожала все, что напоминала о Сталине.
Где были памятники Сталину в Ленинграде?
Кто сегодня в Питере помнит, что Московский проспект ранее назывался проспектом имени Сталина? Что Лиговский проспект носил имя Сталинградский проспект? Что Выборгский район Ленинграда назывался Сталинским?
Где в Ленинграде был памятник Сталину? Их было много. К 70-лею вождя в 1949 году их размещали по всей стране. Поставили и на Поклонной горе в Ленинграде. Сейчас на этом месте рекламный щит. А знаете, как раньше назывались Московский и Лиговский проспекты? Смотрите ролик. #Сталин #Ленинград #Николайстариков
И так по всей стране. Памятники снесли, улицы и проспекты переименовали.
А где в вашем городе стоял памятник Сталину?
Источник: История и современность
5 марта отмечается очередная годовщина «официальной» смерти И.В. Сталина.
Про похороны вождя у нас уже был отдельный пост.
А сегодня будет совсем другая тема. Как известно, Сталин был единственным лидером СССР, которому при жизни ставили памятники. Причём буквально в каждом городе.Где-то это были довольно скромные типовые скульптуры, а где-то — поистине монументальные произведения, надолго ставшие частью образа города. Тысячи тон гранита, труд армии строителей и лучших мастеров-ваятелей. Почти всё это было в одночасье сметено сразу после XXII съезда КПСС, состоявшегося в октябре 1961 года.
Теперь уже только историки-краеведы могут припомнить, где в их городекогда-то стояла грозная фигура вождя.
Давайте и мы вспомним. Дополняйте информацией и фотографиями про ваш город.
Начнём со столицы, а далее по алфавиту.
В центре стояла довольно скромная скульптура напротив входа в Третьяковскую галерею (фото Lawrence Monthey, 1959 год):
Установленный в 1939 году памятник после демонтажа был перемещён во двор Государственной Третьяковской галереи.
Был и другой монумент в столице.
Москва Монумент Сталина на площади Механизации (1939):
Панорамка:
Далее города СССР по алфавиту.
Астрахань
Балашов. Памятник Сталину в Куйбышевском парке
Вильнюс. Памятник Сталину на привокзальной площади
Владимир. Соборная площадь
Гори. На малой родине Сталина памятник ему продержался до 25 июня 2010 года:
Грозный. Памятник Сталину, угол пр. Орджоникидзе и ул. Кр. фронтовиков. Снесли в 1957 г.
Дубна
Ереван:
Калининград. Вид на ул. Житомирскую и сквер, оборудованный между ней и ул. Театральной после переноса на это место с площади Победы памятника И.В. Сталину работы Е. В. Вучетича:
Теперь там стоит Россия-мать:
Киев. Памятник Сталину на пл. Сталина (Европейской) в конце 1930-х:
Кисловодск, 1954 г.
Ленинград, Балтийский вокзал
Махачкала. Площадь им. Сталина (ныне Ленина). 1940-е гг.
Минск, Центральная площадь 1960 г.
Минск, Центральная площадь 1961 г.
Новороссийск. Памятник И.В.Сталину у кинотеатра «Москва»
Омск, 1959 г.
Петрозаводск
Ростов-на-Дону 1955 г.
Севастополь, ж.д. вокзал
Симферополь. Привокзальная пл., 1960-61 гг.
Смоленск, 1963 г.
Сочи. Памятник Сталину в районе сочинского цирка на Курортном проспекте
Ставрополь, 1955 г.
Сталинград, у входа в Волго-Донской канал, 1958 г.:
Сталинград, центр города:
Таллин, 1955 г.
Тотьма. Памятник стоял в Парке борцов за свободу на месте нынешнего Памятника Победы
Чернигов, Красная пл., 1954 г.
Южно-Сахалинск, Привокзальная пл., 1956 г.
Кстати, в ЖЖ есть блог, целиком посвященный памятникам Сталину
Источник: https://nstarikov.ru/blog/106733