Блэкаут 1977 года или ночь страха

Ночь с 13 на 14 июля 1977 года в Нью-Йорке получила название Ночь страха.

Во время сильной грозы первая молния ударила в подстанцию и вызвала срабатывание двух автоматических выключателей. Один из них не смог вернуться во включенное состояние из-за ослабшей контргайки. Вторая молния отключила еще две линии электропередач. Только одна из этих линий включилась вновь. В результате этих переключений две другие ЛЭП оказались перегружены. Попытка дистанционно запустить аварийные турбогенераторы не удалась. Третья молния обесточила ещё две критически важные ЛЭП. Люди боролись за энергоснабжение города, отключая одних потребителей и снижая напряжение другим, пока не перегрелась и замкнулась еще одна ЛЭП. После этого один за другим начали срабатывать аварийные выключатели на оставшихся ЛЭП, и весь Нью-Йорк погрузился во тьму.

И началось мародерство.

Грабители нападали на магазины и дома обеспеченных жителей города. Чтобы отвлечь внимание полицейских, мародеры поджигали здания — в городе было зарегистрировано 1077 поджогов, при тушении которых пострадали более ста пожарных. Мэр города объявил чрезвычайное положение. За ночь полицией было арестовано 3800 человек, но это была капля в море: мародерством занимались более 100 тысяч человек. К тому же арестованных пришлось отпустить: тюрьмы были переполнены. Беспорядки перекинулись на Бродвей. Зарешеченные витрины вырывали грузовиком. Мародеров грабили другие мародеры. Было разграблено более 1500 магазинов.

Благодаря этой аварии, нищим чернокожим музыкантам удалось заполучить дорогое диджейское оборудование. И это привело к расцвету хип-хопа – «это было как Рождество для черных людей. На следующий день появилась тысяча новых ди-джеев».



«Если вы тогда жили здесь, то никогда не забудете ту ночь. 13 июля 1977 года стало самой страшной ночью самого страшного лета в истории Нью-Йорка», – писал обозреватель газеты The Daily News Джим Дуайер.

Свет исчез во всем городе, в том числе в аэропортах. На весь Нью-Йорк осталось всего два горящих огня: сигнальные маяки на крышах Эмпайр-Стейт билдинг и Всемирного торгового центра.

Улицы Нью-Йорка стремительно заполняли люди и автомобили. Жители не знали, что делать и куда бежать. У городских властей ответов на этот вопрос тоже не было. Единственными, кто знал, что делать в темном городе, были мародеры. Грабежи начались в двух нью-йоркских гетто – Бронксе и Гарлеме, а затем перекинулись на Бруклин и Куинс. Через час после отключения света улицы города полностью находились во власти бесновавшейся толпы. Люди тащили все, что можно было унести. Первым делом разбивались витрины магазинов с бытовой техникой, затем – автосалонов, ювелирных лавок, аптек, супермаркетов и магазинов одежды.

Мародеры не стеснялись и не боялись никого. К магазинам подъезжали легковые машины, фургоны и грузовики, которые забивались краденым товаром. Рядом с разграбленными магазинами стихийно возникали торговые точки, где за доллар можно было купить 25-долларовые кроссовки, а за 25 долларов – цветной телевизор. От воров владельцев магазинов не спасали даже тяжелые решетки, которыми были забраны некоторые витрины. Мародеры привязывали их тросами к грузовикам и вырывали из стен.

Хозяева магазинов быстро поняли, что ждать помощи от властей им не стоит. Те, у кого было оружие, встали на защиту своей собственности, безоружным оставалось только молча наблюдать за царящим на улицах хаосом. В «Маленькой Италии» магазины охраняли молодые итальянские иммигранты с бейсбольными битами и арматурой, в ямайском квартале Куинса на защиту магазинов вышли подростки с мачете. К полуночи больницы города были переполнены ранеными. Как ни странно, огнестрельных ранений оказалось крайне мало, зато приемные были забиты людьми с ножевыми ранениями и сильными порезами от стекла.

С каждой минутой обстановка в городе все накалялась. Мародеры начали поджигать уже разграбленные дома и магазины. В городе одновременно вспыхнуло несколько десятков пожаров. Горели целые кварталы. Из-за пробок пожарные просто физически не могли добраться до горящих зданий, и огонь стремительно распространялся. Самой желанной целью мародеров были роскошные магазины на Бродвее. В ночь 13 июля очень многие бизнесмены пожалели о том, что когда-то решили открыть на этой улице свои предприятия. Бродвей был разграблен подчистую, а затем подожжен сразу в нескольких местах. Пожар охватил более двух километров этой знаменитой улицы. В некоторых районах города тушить пожары не позволяли сами жители: мародеры поджигали здания, чтобы отвлечь полицейских от грабежей на соседних улицах. Если к охваченному огнем дому пытались приблизиться пожарные, в них летели камни и бутылки с зажигательной смесью. В ночь с 13 на 14 июля 1977 года в Нью-Йорке было совершено 1077 поджогов, на тушении которых пострадало более сотни пожарных.

Когда мэр города Абрахам Бим осознал всю трагичность происходящего, в городе было объявлено чрезвычайное положение. Из отпусков и увольнительных было велено вернуться всем полицейским, и уже через несколько часов в городе находилось больше 8000 офицеров (всего полиция Нью-Йорка насчитывает 26 000 сотрудников). Но полицейские в ту ночь оказались бессильны. В грабежах и беспорядках принимали участие больше 100 000 человек, и успокоить их можно было только с помощью насилия. Полицейским же категорически запретили применять оружие, в ту ночь это могло привести к настоящим уличным боям. Максимум, что могли сделать полицейские, это спугнуть мародеров. Арестовать такое количество правонарушителей было физически невозможно. В некоторых районах полиция просто боялась появляться. В Бронксе и Гарлеме и в светлое время суток стражи порядка часто становились жертвами жестоких избиений, а в ту душную ночь их просто порезали бы на кусочки. Жертвами ночных беспорядков стали 18 полицейских. «Это ночь зверья. Мы ловим пять-шесть мародеров, но на их место встает еще сотня. Мы бежим к магазину, который грабят, и люди вокруг предупреждают мародеров о нашем появлении. Все, что мы можем – это ненадолго отогнать бандитов. Но они тут же направляются на другую улицу и начинают грабить ее», – рассказывал журналистам сержант полиции Роберт Мерфи…

Достаточно все это сравнить с тем как действовали люди в Советском Союзе во время Чернобыля (1986) и Спитакского землетрясения (1988).

Поэтому перед человечеством и стоит вопрос о развитии самого человека, а не окружение его всякого рода бирюльками.

В противном случае представьте себе что будет, когда неумолимый научно-технический прогресс позволит создать какую-нибудь карманную ядерную бомбу…

Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/8995962.html