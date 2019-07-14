«ЗОЖ для российского сознания»: Российских журналистов наградили за хорошие новости

На круглом столе в РИА «ФАН» обсудили тему хороших новостей в России — насколько тяжело их продвигать, почему читатели предпочитают негатив и как переломить эту тенденцию. После обсуждения состоялась церемония награждения журналистов, которые пишут позитивные новости.

Церемония и дискуссия проходили в Общественной палате РФ с участием председателя Союза журналистов России Владимира Соловьева, председателя комиссии по СМИ Общественной палаты России Александра Малькевича и ряда других чиновников и общественных деятелей.

Участники дискуссии признали, что сегодня в общественном сознании превалируют новости негативного характера, и призвали с этой проблемой бороться. Иначе получается, что СМИ программируют население на негатив.

Чтобы поддержать журналистов, которые борются с этой тенденцией, РИА «ФАН» объявило конкурс «Хорошие новости России», в котором приняли участие более 1000 журналистов из разных регионов страны.

Награды получили семь представителей СМИ. Их материалы рассказывали о стартапах, благотворительности, российских разработках по борьбе с раком и других темах. Владимир Соловьев назвал участников конкурса «героическими людьми», поскольку известно, насколько хорошие новости продаются хуже негатива.

Министр информационной политики Чечни Джамбулат Умаров назвал позитивные новости «ЗОЖ» для российского общественного сознания”, который просто необходим в нынешних реалиях.