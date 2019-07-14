Сводки от ополчения Новороссии 14 июля 2019

Сегодня с 11:30 утра украинские оккупанты ведут минометный обстрел населенных пунктов на севере Горловки.

На данный момент в направлении населенного пункта Доломитное выпущено 37 мин калибром 120 и 82 мм.

Об этом «Русской Весне» сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.

В результате обстрела зафиксировано повреждение ЛЭП, ведущих к девяти трансформаторным подстанциям в посёлке Гольмовский. Доломитное и Гольмовский остались без энергоснабжения.

По предварительным данным, жертв нет.

С 09:10 до 09:40 со стороны посёлка Металлист (после незаконного переименования — Травневое) по Доломитному выпущено 4 мины из 82-мм миномета, также применялось стрелковое оружие.

С 11:25 по 11:55 со стороны Новолуганского по Доломитному выпущено 12 мин из 82-мм миномета.

В 12:00 со стороны Новолуганского по Доломитному выпущено 25 мин из 120-мм миномета.

Отметим, что обстрелы со стороны украинских оккупантов давно перестали быть вечерними или ночными. Вот уже два месяца огонь ведётся практически в любое время суток.

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