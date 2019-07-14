Сводки от ополчения Новороссии 14 июля 2019
- 13:10 ВАЖНО: ВСУ ведут обстрел трансформаторных подстанций, желая оставить ДНР без электричества.
- 06:15 Опасная тенденция: что означает ракетный удар ВСУ по Ясиноватой? (ФОТО).
- 04:00 ВСУ, СБУ и МВД начали охоту на людей на оккупированном Донбассе (ВИДЕО).
- Вчера 23:11 Ополченец “Шило”: “У меня был выбор: или меня берут в “Пятнашку”, или ухожу в партизаны”.
ВАЖНО: ВСУ ведут обстрел трансформаторных подстанций, желая оставить ДНР без электричества
Сегодня с 11:30 утра украинские оккупанты ведут минометный обстрел населенных пунктов на севере Горловки.
На данный момент в направлении населенного пункта Доломитное выпущено 37 мин калибром 120 и 82 мм.
Об этом «Русской Весне» сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.
В результате обстрела зафиксировано повреждение ЛЭП, ведущих к девяти трансформаторным подстанциям в посёлке Гольмовский. Доломитное и Гольмовский остались без энергоснабжения.
По предварительным данным, жертв нет.
С 09:10 до 09:40 со стороны посёлка Металлист (после незаконного переименования — Травневое) по Доломитному выпущено 4 мины из 82-мм миномета, также применялось стрелковое оружие.
С 11:25 по 11:55 со стороны Новолуганского по Доломитному выпущено 12 мин из 82-мм миномета.
В 12:00 со стороны Новолуганского по Доломитному выпущено 25 мин из 120-мм миномета.
Отметим, что обстрелы со стороны украинских оккупантов давно перестали быть вечерними или ночными. Вот уже два месяца огонь ведётся практически в любое время суток.
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Опасная тенденция: что означает ракетный удар ВСУ по Ясиноватой? (ФОТО)
Известный военкор Александр Сладков прокомментировал обстрел города Ясиноватая в ДНР украинскими военными.
«Что означает ПТУР ВСУ, прилетевший в горд Ясиноватая в этот раз?
Да то, что украинские военные сидят на жирном боекомплекте. Все нормально у них с дорогими боеприпасами, раз какие-то колхозники могут „запрячь“ ПТУР в любую минуту, когда захотят.
Сколько уже в Ясиноватую прилетело вот таких украинских ПТУРов с линии фронта? Десятки. На прошлой неделе предыдущий попал в дом престарелых, крышу разбил, чудом старики не погибли. Две машины гражданские сожгли (двое работяг были ранены).
Никто на украинской стороне за руку военных не держит, никаких законов перемирия для них по-прежнему, не существует. „Неизвестные марсиане“ жгут боевую технику и огневые точки ВСУ, а в ответ колхозники в камуфляже пускают ракеты, как Юрий Никулин в кинокомедии „Девушка без адреса“. И ракеты улетают в города.
Только в кино смешно, а в Донбассе нет. Нынче ПТУР попал в здание старой городской администрации, чудом никто не пострадал. Колхозникам ВСУ все равно, куда улетит их ракета, и кого убьет.
Опомнитесь! Перед вами окопы ДНР, а сразу за ними простые люди, которые не хотят, чтоб вы пришли в Донбасс».
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ВСУ, СБУ и МВД начали охоту на людей на оккупированном Донбассе (ВИДЕО)
«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ЛНР за минувшие сутки по итогам брифинга офицера пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Ивана Филипоненко.
За прошедшие сутки ВСУ пять раз нарушили режим прекращения огня с применением вооружения, запрещенного Минскими соглашениями.
На славяносербском направлении по приказу командира 14-й отдельной механизированной бригады военного преступника Войченко обстрелам из 82-мм минометов и стрелкового оружия подвергся населённый пункт Сокольники.
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На дебальцевском направлении по приказу командира 30 отдельной механизированной бригады военного преступника Гараза велся огонь из 120-мм минометов, гранатометов и стрелкового оружия по населенным пунктам Лозовое, Калиновка, Гурты.
По информации наших источников в 30 омбр, задержка выплат за выполнение задач в зоне «ООС» привела к массовому саботированию военнослужащими приказов командования ротного звена, преступлениям и случаям дезертирства.
Так, 11 июля четверо военнослужащих 30 омбр, находясь в состоянии алкогольного опьянения, применили физическую силу в отношении командира роты инженерного обеспечения капитана Хоменко за незаконное лишение их дополнительных выплат за июнь.
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В настоящий момент Хоменко с тяжелыми травмами головы госпитализирован в медицинское учреждение н.п. Бахмут. Командир бригады полковник Гараз проводит разбирательство по данному факту.
Несмотря на неоднократные заявления президента Украины Зеленского о его готовности к диалогу с народом Донбасса, силовые структуры Украины продолжают подвергать репрессиям мирное население подконтрольных ВСУ территорий.
Так, по данным нашей разведки, стало известно, что в н.п. Станица Луганская проводятся совместные рейды представителей ВСУ, МВД и СБУ с целью выявления якобы причастных лиц в пособничестве «сепаратистам» для последующего их обвинения в государственной измене.
Двое местных жителей были вынуждены обратиться к представителям международных организаций для защиты своих гражданских прав. Данная информация также передана в следственные органы и в администрацию президента Украины.
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Ополченец “Шило”: “У меня был выбор: или меня берут в “Пятнашку”, или ухожу в партизаны”
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