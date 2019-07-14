США и Туркменистан: дружба «по-американски»

Конечная цель «дружбы» — государственный переворот

США, которые часто заявляют, что в основе их политики лежат демократические ценности, продолжают развивать экономические связи с Туркменистаном. Однако назвать эти отношения равноправными невозможно. С одной стороны, делегации из США регулярно посещают Ашхабад, заключают всевозможные договоры о сотрудничестве в самых различных областях. С другой, те же самые Штаты открыто осуждают политику Туркменистана, критикуя её по всем направлениям, практически во всех сферах. Фактически США активно настраивают народ против власти. И делается это не ради каких-то абстрактных идеалов. Всё очень просто — путем политического давления на лидера страны Гурбангулы Бердымухамедова американцы всего лишь пытаются создать выгодные для себя условия по освоению Каспия. Ведь чтобы выкачивать ресурсы, сперва надо получить полный контроль над республикой.

Визиты Запада

Несмотря на то, что Вашингтон всеми фибрами свободолюбивой души осуждает происходящее в Туркмении, американские власти и ведущие бизнесмены за последние годы нанесли Ашхабаду с десяток «дружеских» и деловых визитов. Кроме того, США, невзирая на неприемлемый для Запада «диктаторский» режим, выразили готовность финансировать различные инфраструктурные проекты и развивать связи в торгово-промышленном секторе. Разумеется, все это не для того, чтобы защитить права туркменского народа или вытащить страну из кризиса. Американцы таким образом просто-напросто пытаются усилить свое влияние в регионе, подбираясь к богатому углеводородному сектору страны.

Так, в июле 2018 г. туркменскую столицу посетил исполнительный директор туркменско-американского делового совета Эрик Стюарт, который сообщил о готовности США сотрудничать в торговой сфере и использовать новый международный морской порт на Каспии. Спустя месяц в Ашхабад прибыл американский госсекретарь по политическим вопросам Уильям Бернс, с которым Бердымухамедов обсудил возможность транспортировки невоенных грузов США в Афганистан через территорию республики. Кроме того, был затронут и вопрос о возможном строительстве в туркменском городе Мары аэропорта, который будет использоваться силами НАТО. Получается, что американцы готовы финансировать режим Бердымухамедова, но только в обмен на усиление своего влияния в регионе.

И это только начало. В 2019 г. состоялось сразу несколько политических консультаций Туркменистан-США, на которых обсуждались всевозможные сферы сотрудничества: от проведения в Ашхабаде молодежного фестиваля до топливно-энергетического комплекса. На последней такой встрече госдепартамент США призвал Туркменистан воспользоваться достигнутыми договоренностями каспийских государств для подключения к «Южному газовому коридору». В Вашингтоне подчеркивают, что проект позволит поставлять в Европу газ, добываемый на шельфе Каспийского моря, и после его реализации экономика республики сможет получать более активную поддержку западных стран. На этом фоне в Ашхабад зачастили крупнейшие энергетические компании мира, в том числе «BP», «Chevron», «ConocoPhillips», «ExxonMobil», «Shell», «Total», которые проявляют интерес к энергетическому комплексу республике. Компании открывают свои филиалы в Туркмении и охотно ведут переговоры о сотрудничестве, невзирая на противоречащую западным ценностям политику республики.

Критика туркменской власти

Вместе с тем, американские СМИ пестрят заголовками об ужасах, которые творятся в этой «тоталитарной стране», а в ООН регулярно критикуется политика Бердымухамедова в абсолютно всех сферах жизни общества.

Так, в докладе Human Rights Watch (HRW) за 2019 г. говорится, что Туркменистан относится к числу самых закрытых и репрессивных государств на планете. Американские правозащитники заявляют, что Туркмения находится в глубоком экономическом кризисе, одной из причин которого является ненадлежащее распоряжение государством нефтегазовыми доходами.

В докладе подчеркивается, что туркменские власти не разрешают населению выезжать за границу на заработки для того, чтобы кормить семьи, которые умирают от голода. В HRW описывается, как правительство Бердымухамедова жестко контролируют журналистов, принудительно заставляет граждан собирать хлопок, подкидывают наркотики и мучает в тюрьмах всех неугодных, а также преследуют гомосексуалистов и представителей других религий.

Все эти темы ярко и красочно раскрываются как в эфирах, спонсируемых западом «Радио Свобода», так и на страницах «Хроник Туркменистана». Таким образом, у туркменского народа формируется образ жесткого и бесчеловечного правительства Бердымухамедова. Множество осуждающих политику тоталитарной республики статей вышло и в таких ведущих западных изданиях как «Bloomberg», «The Wall street Journal» и «Financial times».

Стоит отметить, что СМИ сформировали у американцев настолько ненавистный образ Туркмении, что во время визита в США Бердымухамедов в Нью-Йорке прошло сразу несколько акций протеста, на которых американские граждане требовали, чтобы туркменский лидер освободил свой народ от «детского и рабского труда».

Угроза безопасности Туркмении

Таким образом, США с помощью публикаций в СМИ и регулярных антиправительственных заявлений в отношении туркменских властей не только дискредитируют «диктаторский» режим Бердымухамедова на международной арене, но и формируют напряженность в туркменском обществе. А это, в свою очередь, приводит к возникновению гражданских протестов в республике.

Так, в конце мая в Туркменистане прошел митинг в поддержку заключенного активиста Гаспара Маталаева, который проводил независимый мониторинг использования принудительного труда во время хлопкоуборочной кампании.

Цель очевидна. В случае, если подобные, пока ещё немноголюдные акции приобретут массовый характер, Западу будет легко спровоцировать столкновения с полицией и национальными спецслужбами. Тем временем оппозиция, наспех сформированная американцами из наиболее оголтелых противников режима, попробует запудрить мозги испуганному народу сомнительными ценностями и «хрустальными замками». В конечном результате по уже известному сценарию Бердымухамедов будет лишен власти, после чего Запад наконец сможет установить в стране свои порядки и взять под контроль энергетический сектор республики. Пока это лишь смутная перспектива. Но почва для этого готовится уже сегодня.

Источник: https://nstarikov.ru/club/106717