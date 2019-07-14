Россия возродила великую стройку СССР. И вот для чего
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Прямо сейчас, когда вы смотрите это видео, тысячи наших соотечественников вгрызаются в вечную мерзлоту, возводят мосты и станции, решают сложнейшие инженерные задача, возрождая один из самых грандиозных проектов СССР – строительство Байкало-амурской магистрали. Проекта, который в 90-ые был осмеян и оплёван, но сейчас стал невероятно востребованным. Расскажем о том, как так получилось, сразу после потрясающих космических новостей этой недели.
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