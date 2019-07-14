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Пситеррор 1. Как производится вредоносное воздействие через биометрические данные

18:48. 14 июля 2019 Просмотров - 80 Нет комментариев Опубликовал:
Из аннотации.
"Мы начинаем серию видео о пситерроре — воздействии на человека с помощью психотронных средств, которое напрямую связано с чипизацией населения и установлением нового мирового порядка перед приходом антихриста.

Чтобы разобраться в том, как работает психотеррор, каким образом осуществляется психотронное влияние на людей, мы начнем с основ и поговорим о важном, фундаментальном понятии — так называемых торсионных полях."

А поначалу разговор пойдёт о физике дистанционной передачи информации и… материального воздействия.

Иначе – попытка понять, каков механизм действия таких явлений, как заговор, порча и т.п.





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Источник: https://ss69100.livejournal.com/4556216.html

Метки: информационная, оружие, физика, человек, чип

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