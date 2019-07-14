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Попытка Майдана в Москве: палатки, сопротивление полиции, задержано более 25 человек (ФОТО, ВИДЕО)

21:30. 14 июля 2019 Просмотров - 168 Нет комментариев Опубликовал:
Попытка Майдана в Москве: палатки, сопротивление полиции, задержано более 25 человек (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна

Как сообщает столичное ГУМВД, сотрудники полиции совместно с Росгвардией задержали более 25 человек, в том числе желающих стать кандидатами в депутаты Мосгордумы от оппозиции Илью Яшина и Любовь Соболь, на сегодняшней незаконной акции возле здания Мосгоризбиркома в центре Москвы.

Задержания прошли после неоднократных предупреждений о противозаконном характере мероприятия.

Сотрудники МВД множество раз объявляли в мегафон, что акция незаконна, и призывали людей разойтись. В ответ на это участники политического шоу начали скандировать непристойные лозунги и отказались покидать сквер у здания избиркома, более того, они попытались установить там туристические палатки.

После чего начались задержания, а толпа рассеялась по близлежащим переулкам.

По сообщению полиции, в общей сложности в акции, которая началась на Пушкинской площади, продолжилась у двери московской мэрии и закончилась задержаниями у здания Мосгоризбиркома, принимало участие около тысячи человек. Причем до финальной ее фазы, помимо журналистов и сотрудников в штатском, добрались не более пары сотен участников. 

Попытка протестов, которую иначе как «потешный майдан» назвать нельзя, связана с тем, кто кандидаты в депутаты от оппозиции предоставили в избирком поддельные подписи, которые были забракованы.

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Попытка Майдана в Москве: палатки, сопротивление полиции, задержано более 25 человек (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
Попытка Майдана в Москве: палатки, сопротивление полиции, задержано более 25 человек (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
Попытка Майдана в Москве: палатки, сопротивление полиции, задержано более 25 человек (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна

Источник: https://rusvesna.su/news/1563126854

Метки: Новости

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