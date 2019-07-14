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Оптимизируй Это. Константин Сёмин // АгитПроп 14.07.2019

13:38. 14 июля 2019 Просмотров - 74 Нет комментариев Опубликовал:

Новости из больниц все больше напоминают донесения с какого-то невидимого фронта. Счастлив, кто здоров. Он может не обращать на них внимания. Но каждый, кому в последнее время пришлось прибегнуть к помощи государственной медицины, не может не заметить — что-то тут не в порядке.

Зловещая оптимизация на русский язык переводится как “сокращение”, а если уж совсем дословно, то увольнение. И вот эта самая оптимизация накрыла здравоохранение вслед за образованием Расформирования, укрупнения, переливания из пустого в порожнего. Цель одна — деньги.


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#КонстантинСемин #АгитПроп

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=yRmFtDodhc8

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