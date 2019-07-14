Оптимизируй Это. Константин Сёмин // АгитПроп 14.07.2019

Новости из больниц все больше напоминают донесения с какого-то невидимого фронта. Счастлив, кто здоров. Он может не обращать на них внимания. Но каждый, кому в последнее время пришлось прибегнуть к помощи государственной медицины, не может не заметить — что-то тут не в порядке.



Зловещая оптимизация на русский язык переводится как “сокращение”, а если уж совсем дословно, то увольнение. И вот эта самая оптимизация накрыла здравоохранение вслед за образованием Расформирования, укрупнения, переливания из пустого в порожнего. Цель одна — деньги.





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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=yRmFtDodhc8