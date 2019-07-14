Новости Украины и Новороссии 14 июля 2019

Одесский журналист Юрий Ткачёв прокомментировал обстрел здания телеканала 112.

«Вычислить человека, стрелявшего из гранатомёта в здание телеканала 112 — задача чисто техническая (камеры, это всё). В принципе, по идее он уже должен быть известен правоохранителям, но сделаем скидку на то, что выходные, и скажем, что крайний срок, когда его должны были бы задержать, если бы хотели — утро понедельника. Ну ок, вечер понедельника.

Если до тех пор он не будет задержан, то станет ясно, что СБУ была дана команда стрелка не трогать. А то и — что стрелок вообще действовал по команде СБУ, а точнее, по команде тех, кто отдаёт команды СБУ.

Добавлю, что по телемосту с Россией Зеленский моментально записал отдельное и особое видео, где пообещал всех посадить. А тут молчит. Многозначительное такое молчание.

Главное же то, что, если за атакой и правда стоит окружение Зеленского, стремящееся запугать журналистов Медведчука, то у них ничего не получится. У Порошенко — и у того не получилось затерроризировать СМИ до полной управляемости, а Зеленский всё-таки не Порошенко».

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