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Новости Украины и Новороссии 14 июля 2019

09:03. 14 июля 2019 Просмотров - 354 2 коммент. Опубликовал:

Яркая “элита” Украины

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У Зеленского появился шанс зачистить нацистов: завтра будет поздно

У Зеленского появился шанс зачистить нацистов: завтра будет поздно | Русская весна

Известный политолог Сергей Марков — об уникальной возможности воспользоваться сложившейся на Украине ситуацией.

«Обстрел из гранатомета телеканала 112 и 24 года в итальянском суде боевику добробата за военные преступления на Донбассе могут серьезно изменить политику в Украине и Европе с целом. Это, а также призыв Яроша брать в заложники итальянцев, конечно, привлечет внимание европейских сми.

И даст отличную возможность Зеленскому воспользоваться моментом и провести зачистку ультранационалистов.

Это будет с одобрением встречено в Европе. С пониманием даже в США сейчас. С восторгом в Украине.

Даст возможность Зеленскому резко прибавить в голосах на выборах. Создаст благоприятную атмосферу для переговоров Зеленского с Путиным и для саммита Нормандского формата, — в результате создаст возможности для выполнения Минских договоренностей. В результате отношения России и ЕС получат шанс выйти из кризиса. Санкции могут повернуть вспять.

Если только Зеленский решится это сделать. Его главная проблема это отсутствие силового ресурса».

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Кто стоит за обстрелом украинского телеканала 112? (ФОТО)

Кто стоит за обстрелом украинского телеканала 112? (ФОТО) | Русская весна

Одесский журналист Юрий Ткачёв прокомментировал обстрел здания телеканала 112.

«Вычислить человека, стрелявшего из гранатомёта в здание телеканала 112 — задача чисто техническая (камеры, это всё). В принципе, по идее он уже должен быть известен правоохранителям, но сделаем скидку на то, что выходные, и скажем, что крайний срок, когда его должны были бы задержать, если бы хотели — утро понедельника. Ну ок, вечер понедельника.

Если до тех пор он не будет задержан, то станет ясно, что СБУ была дана команда стрелка не трогать. А то и — что стрелок вообще действовал по команде СБУ, а точнее, по команде тех, кто отдаёт команды СБУ.

Добавлю, что по телемосту с Россией Зеленский моментально записал отдельное и особое видео, где пообещал всех посадить. А тут молчит. Многозначительное такое молчание.

Главное же то, что, если за атакой и правда стоит окружение Зеленского, стремящееся запугать журналистов Медведчука, то у них ничего не получится. У Порошенко — и у того не получилось затерроризировать СМИ до полной управляемости, а Зеленский всё-таки не Порошенко».

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Кто стоит за обстрелом украинского телеканала 112? (ФОТО) | Русская весна
Кто стоит за обстрелом украинского телеканала 112? (ФОТО) | Русская весна

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Зеленский впервые посетил границу с Крымом (ВИДЕО)

Зеленский впервые посетил границу с Крымом (ВИДЕО) | Русская весна

Президент Украины Владимир Зеленский посетил контрольный пункт въезда-выезда «Чонгар» на границе с Крымом и поручил до 20 декабря завершить обустройство этого КПВВ, а также КПВВ «Каланчак».

Как сообщили в пресс-службе президента Украины, это первый визит главы украинского государства на границу с Крымом с 2014 года.

Президент осмотрел инфраструктуру КПВВ и условия, в которых люди проходят контроль для пересечения админграницы. Зеленский пообщался с гражданами, которые как раз направлялись в сторону Крыма, и жителями соседних с КПВВ «Чонгар» районов.

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«Неприемлемый акт запугивания»: ОБСЕ осудила обстрел телеканала 112

«Неприемлемый акт запугивания»: ОБСЕ осудила обстрел телеканала 112 | Русская весна

13 июля представитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир осудил ночной обстрел здания телеканала «112 Украина».

Дезир озвучил негативную реакцию ОБСЕ на нападение в Киеве.

«Я осуждаю сегодняшнее нападение на здание телеканала „112 Украина“ в Киеве. К счастью, никто не пострадал, но такое насилие и угрозы в отношении СМИ нельзя допускать. Это неприемлемый акт запугивания, который мог привести к серьезным последствиям», — заявил Дезир.

Сотрудник организации также призвал власти Украины детально расследовать преступление.

«Я призываю украинские власти тщательно расследовать нападение и привлечь к ответственности виновных за это преступление», — добавил Дезир.

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Гройсман рассказал, почему Украина не может разорвать ж/д сообщение с Россией

Гройсман рассказал, почему Украина не может разорвать ж/д сообщение с Россией | Русская весна

Украина не может позволить себе разорвать железнодорожное сообщение с Россией, так как имеет транзитные обязательства перед Европейским союзом. Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

«Разорвать в один момент сообщение между Украиной и Россией, в том числе железнодорожное, когда идет транзит товаров в Европейский союз, а мы имеем международные обязательства перед ЕС в рамках, в том числе, Соглашения об ассоциации, мы просто не можем», — сказал он в эфире одного из украинских телеканалов.

При этом вопрос сообщения с Россией он охарактеризовал как «чувствительный», добавив, что о возобновлении авиасообщения речь пока не идет, так как Россия, по его словам, — враг.

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Напомним, в начале августа 2018 года министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что страна намерена прекратить железнодорожное сообщение с Россией. Однако позже он уточнил, что в Минифраструктуры планируют прекратить только пассажирское железнодорожное сообщение с Россией, грузовое железнодорожное сообщение прекращаться не будет.

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Метки: важное, компиляция

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2 Комментария » Оставить комментарий


  • 2803 2479
    mary 14 июля 2019 в 10:35

    кто кого подчистит в украине-жиды или бандеры ?-жиды деньгами стравливают два региона разноязычных,а бандеры не любят жидов исторически и не просто так.Хотелось бы ,чтобы они друг друга подчистили ,но увы пропаганда будет (и в РФ тоже ) на стороне жидов ,а таких типа поджогов телеканалов(112 медведчука) они подстроят легко,ппосле того ,что коломойша устроил и оплатил геноцид русских украинцев в Одессе -это уже для них малость.Из Медведчука лепят пророссийского националиста ,так же смешно как и сочетание жидобандера.Украина сплошной сюр ,а Медведчук ,к слову,накрапал Кучме книгу “Украина не Россия”идеолог хренов.

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    • 7062 2239
      nikolaymary 14 июля 2019 в 11:46

      “А бандеры не любят жидов исторически.” Под №8 бандеры идут на выборы. Партия называется “Факел”. Главная цель – это борьба с “юристами” и “полуюристами”. Которые захватили банки, землю и создали трастовые компании для своего обогащения. Ещё Владимир Жириновский сказал, что юристы – это национальность. Не будем им мешать.

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