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НЕ ВЕРЮ! Протоиерей Александр Абрамов и блогер Илья Варламов

09:52. 14 июля 2019 Просмотров - 143 2 коммент. Опубликовал:

НЕ ВЕРЮ! Протоиерей Александр Абрамов и блогер Илья Варламов

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=TKmBZMLOKyM

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2 Комментария » Оставить комментарий


  • 54 50
    Valeriy Bondarik 14 июля 2019 в 12:27

    ***_З Д Р А В С Т В У Й Т Е_***

    ~~~ Религия = ОПАСНОСТЬ!!! ~~~

    _В России НЫНЕ – ОПАСНОСТЬ распротраняется!
    “Даёшь~храмострой” – ЭТО называется!
    ВСЁ,что связано с Временами Союза(СССР) -
    Этим ОККУПАЦИОННЫМ “храмостроем” – УНИЧТОЖАЕТСЯ!

    _Цель ПОПов – ОХМУРЕНИЯ населения,
    НАВЯЗЫВАНИЕ т.н.”окормления” = СМИРЕНИЕ!
    Религия ЭТО – метод З А К А Б А Л Е Н И Я!
    Религия ЭТО – метод поРАБощения!

    _в России начинает,ся – РЕСТАВРАЦИЯ царизма!
    Царский РЕЖИМ – охранка И аресты возвращают,ся…
    Ныне в России – ПРИНУДИТЕЛЬНО – религия НАСАЖДАЕТСЯ!
    Ныне в России – МОНАРХИЯ возрождается…

    _ЖИРнобрюхие ПОПяры – ЭТО-же М Е Н Я Л Ы!
    Именно такИХ менял – Иисус из храмов Изгонял!
    Ныне ПОПовщина – Т.Н.”храмостроем” – Русь поРАБощает!
    Светскую жизнь РАЗРУШАЕТ и – бюджет ПОЖИРАЕТ!

    _Внутренним ВИРУСОМ для России – религия является!
    Ею бюджет ПОЖИРАЕТся и ВСЁ светское разрушает,ся!
    Религией в России – население оБОЛВАНивает,ся!
    мiССiя по РАЗРУШЕНИЮ России – религией ВЫПОЛНЯЕТся!

    _Кураторы религии – насаждают Т.Н.”храмы”,
    ПОСРЕДСТВОМ которых религия["ОНИ"...]- поРАБощают умы!
    Эти “храмы” – ИСТОЧНИК ЗОМБИрования населения!
    в – НЕ существующего “бога” – веры ВНУШЕНИЯ!

    _оБОЛВАНивание о оБАРАНивания населения,
    Религия как ЗАНИМАЛАСЬ,так и ЗАНИМАЕТСЯ!
    Но ВСЁ “ЭТО” цинично – “ОКОРМЛЕНИЕМ” прикрывает,ся!
    Именно ИЗ-ЗА религии – Социальная жизнь УХУДШАЕТСЯ!
    ПОСРЕДСТВОМ религии страна – ЧУЖ`ИМ…ПЕРЕ-подчиняется…
    Благодаря религии – МОНАРХИЯ и царизм восстанавливается…
    *Страна – ИЗ-ЗА религии – ДЕГРАДИРУЕТ и – РАЗРУШАЕТСЯ!
    *Народ – ВЫМИРАЕТ!Т.К.религиозный ВИРУС распространяется!
    ““““““““““““““““`[43-66]
    Ничего ни к кому личного,так -
    мысли мимо ПРОХОДЯЩЕГО… Благодарю.
    = = = = =
    С уважением – Валерий Бондарик.
    Эдмонтон. Канада. 14-7-19

    P.S. Россию силаю – НЕЛЬЗЯ победить!НО…Можно,ЕСЛИ в Россию -
    —> ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННО(что и Делается…) – религию ВНЕДРИТЬ…
    ею народ(ВСЮ страну)- “окормить”=оБОЛВАНить!
    …религия миссию “Троянского-коня” – Сможет Выполнить…
    и Россию,благодаря её и её КУРАТОРОВ,Увы – сМОГУТ захватить…
    !!!Ради Спасения Руси – религию Нужно от государства Отделить!!!

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    1
    • 205 181
      GoodworldValeriy Bondarik 14 июля 2019 в 13:55

      Бороться с религией как с однозначным злом – только укреплять её. И самому одерживаться.
      Выход вижу в том, чтобы в каждом увидеть объединяющее Добро.
      Будущее – за верой в то Добро, которое вне слов и между ними?

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