НЕ ВЕРЮ! Протоиерей Александр Абрамов и блогер Илья Варламов
09:52. 14 июля 2019 Просмотров - 143 2 коммент. Опубликовал: brahman
НЕ ВЕРЮ! Протоиерей Александр Абрамов и блогер Илья Варламов
НЕ ВЕРЮ! Протоиерей Александр Абрамов и блогер Илья Варламов
***_З Д Р А В С Т В У Й Т Е_***
~~~ Религия = ОПАСНОСТЬ!!! ~~~
_В России НЫНЕ – ОПАСНОСТЬ распротраняется!
“Даёшь~храмострой” – ЭТО называется!
ВСЁ,что связано с Временами Союза(СССР) -
Этим ОККУПАЦИОННЫМ “храмостроем” – УНИЧТОЖАЕТСЯ!
_Цель ПОПов – ОХМУРЕНИЯ населения,
НАВЯЗЫВАНИЕ т.н.”окормления” = СМИРЕНИЕ!
Религия ЭТО – метод З А К А Б А Л Е Н И Я!
Религия ЭТО – метод поРАБощения!
_в России начинает,ся – РЕСТАВРАЦИЯ царизма!
Царский РЕЖИМ – охранка И аресты возвращают,ся…
Ныне в России – ПРИНУДИТЕЛЬНО – религия НАСАЖДАЕТСЯ!
Ныне в России – МОНАРХИЯ возрождается…
_ЖИРнобрюхие ПОПяры – ЭТО-же М Е Н Я Л Ы!
Именно такИХ менял – Иисус из храмов Изгонял!
Ныне ПОПовщина – Т.Н.”храмостроем” – Русь поРАБощает!
Светскую жизнь РАЗРУШАЕТ и – бюджет ПОЖИРАЕТ!
_Внутренним ВИРУСОМ для России – религия является!
Ею бюджет ПОЖИРАЕТся и ВСЁ светское разрушает,ся!
Религией в России – население оБОЛВАНивает,ся!
мiССiя по РАЗРУШЕНИЮ России – религией ВЫПОЛНЯЕТся!
_Кураторы религии – насаждают Т.Н.”храмы”,
ПОСРЕДСТВОМ которых религия["ОНИ"...]- поРАБощают умы!
Эти “храмы” – ИСТОЧНИК ЗОМБИрования населения!
в – НЕ существующего “бога” – веры ВНУШЕНИЯ!
_оБОЛВАНивание о оБАРАНивания населения,
Религия как ЗАНИМАЛАСЬ,так и ЗАНИМАЕТСЯ!
Но ВСЁ “ЭТО” цинично – “ОКОРМЛЕНИЕМ” прикрывает,ся!
Именно ИЗ-ЗА религии – Социальная жизнь УХУДШАЕТСЯ!
ПОСРЕДСТВОМ религии страна – ЧУЖ`ИМ…ПЕРЕ-подчиняется…
Благодаря религии – МОНАРХИЯ и царизм восстанавливается…
*Страна – ИЗ-ЗА религии – ДЕГРАДИРУЕТ и – РАЗРУШАЕТСЯ!
*Народ – ВЫМИРАЕТ!Т.К.религиозный ВИРУС распространяется!
““““““““““““““““`[43-66]
Ничего ни к кому личного,так -
мысли мимо ПРОХОДЯЩЕГО… Благодарю.
= = = = =
С уважением – Валерий Бондарик.
Эдмонтон. Канада. 14-7-19
P.S. Россию силаю – НЕЛЬЗЯ победить!НО…Можно,ЕСЛИ в Россию -
—> ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННО(что и Делается…) – религию ВНЕДРИТЬ…
ею народ(ВСЮ страну)- “окормить”=оБОЛВАНить!
…религия миссию “Троянского-коня” – Сможет Выполнить…
и Россию,благодаря её и её КУРАТОРОВ,Увы – сМОГУТ захватить…
!!!Ради Спасения Руси – религию Нужно от государства Отделить!!!
Бороться с религией как с однозначным злом – только укреплять её. И самому одерживаться.
Выход вижу в том, чтобы в каждом увидеть объединяющее Добро.
Будущее – за верой в то Добро, которое вне слов и между ними?