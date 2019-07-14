Национализм – шаг к потере суверенитета

Националисты пытаются диктовать свои условия подавляющему большинству белорусских граждан

Существует небезосновательное мнение, что неприкрытое потакание национализму ставит знак вопроса над государственностью и независимостью Белоруссии. Такая точка зрения существует, от неё не отмахнуться. Национализм располосовывает белорусское общество надвое. Возможно, кто-то воспримет это как разрез хирургического скальпеля, мне же видится в этом холодный блеск ржавой заточки ночного грабителя.

Граждане нашей страны наблюдают такую картину.

С одной стороны, националисты славословят средневековое ВКЛ, возвеличивают периоды польского владычества над нашими землями, убеждают нас, что это чуть ли не «золотой век» белорусской истории, превозносят польскую и литовскую знать, выдавая их за якобы белорусских деятелей. Используют изображения польских захватчиков «крылатых гусар», насаждают бела-чырвона-белую символику, выступают против Православия…

Граждане задумываются и понимают, что им, грубо выражаясь, «втюхивают какую-то дичь». ВКЛ имело название Великое княжество Литовское, Русское, Жемойтское и иных земель. Туда были включены захваченные русские земли от Новогрудка до Витебска, от Чёрной Руси до Полоцкого княжества. А б-ч-б-шная символика была придумана националистами в 1917 году и никогда не была символом белорусского народа. Под этим флагом здешние коллаборационисты присягали захватчикам Пилсудскому и Гитлеру, пособники нацистских извергов – каратели-полицаи с б-ч-б-шыми нарукавными повязками – уничтожали мирное население Белоруссии. Этот флаг попросту навязали белорусскому народу в 1991 году в период националистического помрачения. Разобравшись, белорусский народ отверг эту символику, закрепив свою волю на референдуме 1995 года, приняв современные флаг и герб, являющиеся стилизацией символов БССР.

Но есть и другая сторона. Это так называемые имперцы-антисоветчики, сторонники дореволюционного западнорусского национального проекта.

Эти во всех бедах винят большевистскую национальную политику, особо очерняя сталинский подход к национальному вопросу, видя в этом причину всех нынешних проблем. При этом считают, что белорусские земли необходимо вернуть в состав утраченной Российской империи, которую отчего-то необходимо воссоздать, и в которой главными героями станут все эти колчаковцы, дроздовцы, алексеевцы и прочие пораженцы Гражданской войны.

И никто из белорусских идеологов, как говорится, не схватит тех и других за руки.

От национализма лишь шаг до нацизма

Полезно пересматривать старые добрые фильмы. Вот, например, натолкнулась: во второй части буржуйского культового фильма «Бум» школьный учитель цитирует точное и лаконичное определение, отличающее патриотизм от национализма. «Патриотизм – это любовь к своим, национализм – ненависть к другим». Это высказывание французского писателя и дипломата Ромена Гари.

Белорусские националисты – суть прозападники. Идеолог белорусского национализма Богушевич, пламенный патриот-поляк, как писал о нём близкий друг Франциск Оскерка, использовал белорусский национализм в польских интересах. По сути так называемая белорусская национальная идея была западным проектом отторжения земель от России, с последующим окатоличиванием и ополячиванием. В основе «национальной» идеи – поиск отличий, непохожести. Делался упор на языковые отличия, на различие «состава крови» у белорусов и великорусов, раскачивалась религиозная тема, конфессиональный фактор, переиначивалась история.

Академик Евфимий Фёдорович Карский писал: «»Белорусское движение» с самого своего зарождения (Богушевич)… в известном круге своих представителей (обыкновенно католиков) питало сепаратистские тенденции. Для того чтобы отвлечь внимание недальновидных читателей от главной цели своих стремлений, более умные вожаки движения прибегали к импонирующим средствам, могущим льстить местному патриотизму: пытались создать из белорусов особую славянскую, отличную от русских нацию».

Нынешние националисты, современные последователи пропольских идей, скрыто и явно противодействуют Православию, выступают за автокефалию, некую национальную церковь, «отдельную от Москвы». Однако подобная риторика не используется в отношении католичества. Никто из националистов не требует создания национальной католической церкви, отдельной от Ватикана! Напротив, католичество, протестантство и униатство – вот верования местных националистов.

К слову, националистов мало, но они очень шумные и активные. Адекватное, здравомыслящее большинство белорусских граждан занято трудом и бытом, их мало интересует политика, если она не приходит в их дом, не вмешивается в работу и не достаёт на улице и в общественных местах.

Имперцы-антисоветчики и прочие белогвардейцы-пораженцы

Уж и не думала, что придётся пользоваться, казалось бы, архаичным термином «антисоветчик». Но оно ёмко и точно указывает на имперцев-реваншистов, забывших, что история уже вынесла свой приговор белому движению.

Так называемая Белая гвардия развязала Гражданскую войну в 1918 году, в которой потерпела поражение. Причины поражения всех белых армий всесторонне освещены в исторической, военной, политической и художественной литературе. Миллионы жертв – то, что принесла ныне воспеваемая некоторыми неофитами «белая идея». Отторгнутая народом, проигравшая, но переполненная гордыней и спесью, пышущая бессильной злобой, Белая гвардия навсегда покинула страну, чтобы переродиться в Белую эмиграцию. Белогвардейцами в 1920-30-х годах велась активная шпионская и диверсионная работа на территории СССР, а во время Второй мировой войны многие генералы и офицеры-белогвардейцы пошли на службу вермахта.

Новоявленные «белогвардейцы», ныне предлагающие понемногу, по чуть-чуть выкорчёвывать из сознания граждан «социалистическое прошлое», совершенно не отдают себе отчёта в том, что они не просто занимаются историческими спекуляциями, не только продолжают вести «войну 100-летней давности», но и способствуют разобщению общества, поощряют русофобию и являются неосознанными пособниками явных врагов Беларуси и России.

Ни националистическая, ни имперская идея не находят отклика в белорусском обществе.

Однако при известной степени активизации вполне могут привести к возобновлению «территориального вопроса». Подобная ситуация уже была в 1918—1920 годах, нельзя допустить повторения.

Такова историческая закономерность: как только слабеет власть, выползают националистические сорняки.

Национальная проблема досталась Советской стране от Российской империи, что называется, по наследству. Февралисты лишь ускорили, детонировали процесс расползания империи по национальным губерниям. Большевикам ничего не оставалось, как возглавить национальные суверенитеты для того, чтобы в той неразберихе собрать осколки империи в единую страну, но на других принципах.

В споре Ленина и Сталина по национальному вопросу победила ленинская линия. И это стало бомбой замедленного действия, заложенной под существование советского государства. Впоследствии СССР распался по тем границам, которые были обозначены союзными республиками, против чего выступал Сталин.

Иосифу Виссарионовичу удалось собрать Красную империю и во многом замедлить националистические процессы в республиках. Да, это делалось в том числе и с использованием страшных методов, которые мы ныне осуждаем: переселение народов, репрессии и т.д. Замедленный механизм распада страны по национальному принципу пришёл в движение после смерти вождя. Но многие историки и аналитики склоняются к мысли, что Союз изначально необходимо было собирать на сталинских принципах, изложенных в известном споре с Лениным.

В конце 1980-ых годов, словно из пустоты, ни с того ни с сего, вдруг возникли все эти национальные движения и сепаратистские настроения. Стало понятно, что национальный вопрос в СССР, несмотря на все интернациональные лозунги, был недооценён, не проанализирован и не решён.

В перестроечном брожении общества вновь расцвёл национализм. Ельцин в борьбе за власть сделал ставку на сепаратистские движения республик, на националистов, отделив Россию от Союза. Ему нужна была власть, и он взял её путём раздачи суверенитетов. «Берите столько суверенитета, сколько сможете проглотить».

Все помнят националистическое помрачение, случившееся в Беларуси в период распада Союза. Это продолжалось недолго, пока к власти не пришёл сильный лидер, услышавший недовольство народа. Затем последовал известный референдум.

И вот мы сталкиваемся с ситуацией, когда националисты вновь пытаются диктовать свои условия подавляющему большинству белорусских граждан.

Подкидываются ложные тезисы, перевираются смыслы. Большинство верующих граждан православные? Значит, будут мешать строительству православных храмов, противодействовать установке памятников деятелям общерусской истории и т.д. Почти все думают, видят сны, пишут и разговаривают по-русски? Значит, навяжут мысль, что в Беларуси может быть только белорусский язык, что необходимо заставить всех говорить и писать исключительно на мове. И т.д.

Эти нетерпимые, но очень ограниченные националисты, взращиваемые на гранты западных фондов, так и не поняли, что являются орудием в липких ручищах глобалистов; националистический радикализм попросту используют в мутных целях.

Устами месье Макрона уже заявлено , что «национализм – это измена», «государства-члены ЕС должны передать Брюсселю национальный суверенитет», а глобальная Европа должна быть «в центре формирующегося Нового мирового порядка».

Устами Меркель уже озвучено, что «суверенные национальные государства не должны прислушиваться к воле своих граждан».

«Национальные государства сегодня должны быть готовы отказаться от своего суверенитета» – заявила фрау канцлер на межпарламентском заседании «Парламентаризм в условиях глобализации и национального суверенитета».

Эльвира Мирсалимова

Источник: https://nstarikov.ru/club/106712