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Красный флаг. Народные истоки. Александр Пыжиков

18:49. 14 июля 2019 Просмотров - 58 Нет комментариев Опубликовал:

Россия. Настоящая история

Доктор исторических наук, профессор МПГУ Александр Пыжиков в девятом видео из цикла “Россия. Настоящая история”, посвященном узловым событиям нашего прошлого, рассказывает о том, какое значение играло красное знамя в традициях русского народа. Почему красное знамя в существующей историографии связано только с революционным движением? Какое значение играет Первомай в традициях многих народов? Как связаны между собой обычаи почитания предков и красный цвет знамени? Почему революционные движения использовали маевки для продвижения своих идей? Для чего православная церковь включила празднование Красной горки в круг своих празднований? Что символизирует красный цвет в народной традиции и как это связано с оздоровлением?

Об узловых событиях прошлого, традициях народа и воспитании русского духа расскажут:

Книги Пыжикова Александра Владимировича

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Александр Пыжиков

Источник: http://xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai/krasnyy-flag-narodnye-istoki-aleksandr-pyzhikov

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