Год назад произошла эта грустная история.

Девушка с мужем ехали на дачу рано утром в свой выходной. Как только они выехали за город, увидели пса привязанного к дорожному отбойнику. Мужчина притормозил, чтобы понять что же там происходит. В следующее мгновение люди подумали, что хозяин отошел в кусты, а питомца привязал, чтобы не потерялся. Вообщем, они поехали дальше. Половину дня занимались своими делам, но было плохое предчувствие. Муж не смог забыть эту ситуацию и решил съездить на это место, чтобы убедиться в том, что собаку забрали.Вернулся через час, не один — с этим псом! — тот так и сидел на привязи, мимо пролетали машина за машиной, кто-то кинул ему кусок хлеба и налил воды в пластиковую коробку, но видно, что пес к ним не притрагивался. Муж сказал, что полчаса убалтывал того пойти с ним.Что делать? Решили, пусть побудет у нас. Не знали, как его зовут, придумали кличку Лост (Потерянный), мой муж очень любит песню Петра Налича «Lost and Forgotten».Мы пробовали Лоста покормить, но он печально сидел над миской и с тоской оглядывался по сторонам. А потом просто убежал! Ходили, искали его по окрестностям, но безрезультатно.Настроение было совсем плохое. Мы раньше времени собрались домой. Уже с замиранием сердца подъехали к тому месту, где впервые увидели Лоста.Он сидел на том же месте!!! Вернулся ждать хозяина. Еще не понял до конца, что тот его предал, бросил!Муж вышел из машины, сел рядом и что-то стал говорить псу. Минут 10 его убеждал, потом тот встал и сам подошел к машине. Так у нас в доме неожиданно появился большой беспородный пес!Ветеринар сказал, что ему около 3-х лет и жил он явно не на улице. Мы не осуждаем прежних хозяев, видимо, у них была своя причина избавиться от питомца. Правда, могли, придумать и более гуманный способ, чем привязывать на трассе.С другой стороны, тогда бы мы, возможно, не встретили нашего Лоста! Муж теперь говорит, что он понял, почему ему раньше так нравилась та песня, — он чувствовал, что где-то потерялась его собака!А на днях произошло очень волнующее событие. Муж с сыном и Лостом пошли гулять в парк. И вдруг на улице пес очень насторожился — он кого-то увидел! Лост просто сел и смотрел на одного человека из толпы. Надо было видеть его глаза!!!И тот человек тоже узнал пса! Мужчина очень испугался. Муж говорит, у него лицо буквально вытянулось, и через минуту замешательства он резко развернулся и побежал в другую сторону.Лост просто сидел и смотрел ему вслед. А когда тот потерялся в толпе, вскочил облизал мужа и сына и буквально спросил взглядом: «Чего стоим? Пошли в парк!»Вот такая история нашего беспородного пса Лоста. Он самый лучший в мире!Чтоб грели сердце, радовали глаз!Как мало вам от человека надо,Как много получает он от Вас.Когда собака с человеком рядом –Уходит из души по каплям зло.Она всегда поймет Вас с полу взгляда,Наполнит дом уютом и теплом.Когда потреплют нас в житейской драке,И, кажется, напастям нет конца –Зализывают раны нам собакиИ слезы слизывают с нашего лица.Так пусть же Человек, венец- творенья,Каких бы в жизни не достиг вершин –Склонит чело с любовью и почтеньемк четвероногим врачевателям души!Ирина Бакулина

Источник: http://nashaplaneta.su/news/god_nazad_proizoshla_ehta_grustnaja_istorija/2019-07-14-72492