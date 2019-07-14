Год назад произошла эта грустная история.
16:17. 14 июля 2019 Просмотров - 458 2 коммент. Опубликовал: feedmatic
Девушка с мужем ехали на дачу рано утром в свой выходной. Как только они выехали за город, увидели пса привязанного к дорожному отбойнику. Мужчина притормозил, чтобы понять что же там происходит. В следующее мгновение люди подумали, что хозяин отошел в кусты, а питомца привязал, чтобы не потерялся. Вообщем, они поехали дальше. Половину дня занимались своими делам, но было плохое предчувствие. Муж не смог забыть эту ситуацию и решил съездить на это место, чтобы убедиться в том, что собаку забрали.
Вернулся через час, не один — с этим псом! — тот так и сидел на привязи, мимо пролетали машина за машиной, кто-то кинул ему кусок хлеба и налил воды в пластиковую коробку, но видно, что пес к ним не притрагивался. Муж сказал, что полчаса убалтывал того пойти с ним.
Что делать? Решили, пусть побудет у нас. Не знали, как его зовут, придумали кличку Лост (Потерянный), мой муж очень любит песню Петра Налича «Lost and Forgotten».
Мы пробовали Лоста покормить, но он печально сидел над миской и с тоской оглядывался по сторонам. А потом просто убежал! Ходили, искали его по окрестностям, но безрезультатно.
Настроение было совсем плохое. Мы раньше времени собрались домой. Уже с замиранием сердца подъехали к тому месту, где впервые увидели Лоста.
Он сидел на том же месте!!! Вернулся ждать хозяина. Еще не понял до конца, что тот его предал, бросил!
Муж вышел из машины, сел рядом и что-то стал говорить псу. Минут 10 его убеждал, потом тот встал и сам подошел к машине. Так у нас в доме неожиданно появился большой беспородный пес!
Ветеринар сказал, что ему около 3-х лет и жил он явно не на улице. Мы не осуждаем прежних хозяев, видимо, у них была своя причина избавиться от питомца. Правда, могли, придумать и более гуманный способ, чем привязывать на трассе.
С другой стороны, тогда бы мы, возможно, не встретили нашего Лоста! Муж теперь говорит, что он понял, почему ему раньше так нравилась та песня, — он чувствовал, что где-то потерялась его собака!
А на днях произошло очень волнующее событие. Муж с сыном и Лостом пошли гулять в парк. И вдруг на улице пес очень насторожился — он кого-то увидел! Лост просто сел и смотрел на одного человека из толпы. Надо было видеть его глаза!!!
И тот человек тоже узнал пса! Мужчина очень испугался. Муж говорит, у него лицо буквально вытянулось, и через минуту замешательства он резко развернулся и побежал в другую сторону.
Лост просто сидел и смотрел ему вслед. А когда тот потерялся в толпе, вскочил облизал мужа и сына и буквально спросил взглядом: «Чего стоим? Пошли в парк!»
Вот такая история нашего беспородного пса Лоста. Он самый лучший в мире!
Чтоб грели сердце, радовали глаз!
Как мало вам от человека надо,
Как много получает он от Вас.
Когда собака с человеком рядом –
Уходит из души по каплям зло.
Она всегда поймет Вас с полу взгляда,
Наполнит дом уютом и теплом.
Когда потреплют нас в житейской драке,
И, кажется, напастям нет конца –
Зализывают раны нам собаки
И слезы слизывают с нашего лица.
Так пусть же Человек, венец- творенья,
Каких бы в жизни не достиг вершин –
Склонит чело с любовью и почтеньем
к четвероногим врачевателям души!
Ирина Бакулина
Источник: http://nashaplaneta.su/news/god_nazad_proizoshla_ehta_grustnaja_istorija/2019-07-14-72492
Бывший хозяин – несчастный подкаблучник какой-нибудь Элен Безуховой? Настолько одинок, дик, слаб духом, что не смог найти добрые руки? Не знаю, на что надеялся, привязывая друга, но не всё потеряно, раз испугался?
вот ,есть у кого поучиться едротам верности своей стране))