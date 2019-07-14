Главная » Видео, Мировоззрение, Образование

Е.Ю.Спицын в программе “Хроники Царьграда. Могильщики нашего образования”

14:38. 14 июля 2019 Просмотров - 24 Нет комментариев Опубликовал:

#МПГУ #Спицын #Царьград #СМИ

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=a7G68M00vKk

Оценка информации

GD Star Rating
a WordPress rating system
Поделиться:

Записи на схожие темы
Николай Левашов. О письмах, оппонентах и другом (Видео Онлайн)
Для чего пишутся книги и учебники? Для обучения и изложения материала. Сложность материала требует определенного уровня предварительной подготовки, индивидуальных способностей и возможностей восприятия читателей или учащихся. Требования пояснений от ...
Американская "лунная афера" и новые разоблачения!
..., использовавшийся в ходе последних экспедиций программы «Аполлон» — «Аполлон-15», «...пилотируемый космический корабль в рамках программы «Аполлон», четвёртая высадка людей... тысяч вовлечённых непосредственно в лунную программу... как, сука, как? Посмотрите...
Русская Смута и гибридная война как определяющий фактор нашего времени
... «новой доктрины», «Россия нуждается в программе создания нового мира.В пересборке...
Первая Мировая гибридная война XXI века
... разнообразных культурных оболочек реализации инстинктивных программ борьбы за обладание наивысшим статусом...
Кому не нравится возрождение военной мощи России
Недавно одно российское издание, ориентированное на бизнесменов и либеральную аудиторию, посчитало цену сирийского похода авианосной группы во главе с «Адмиралом Кузнецовым» к берегам Сирии. Подтекст был очевиден: вот как возмутительно разбазариваются ...
В России ответили на "требование" Польши, возместить "экскурсию" Сусанина с польскими "туристами"
О планах потребовать с России денежную выплату за события 1613 года объявил министр иностранных дел Польши Гжегож Схетына Схетына: Польша на личном опыте сильнее всех прочувствовала «российские злодеяния» Во время Мюнхенской конференции по безопасности он ...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)