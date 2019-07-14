Е.Ю.Спицын в программе “Хроники Царьграда. Могильщики нашего образования”

Для чего пишутся книги и учебники? Для обучения и изложения материала. Сложность материала требует определенного уровня предварительной подготовки, индивидуальных способностей и возможностей восприятия читателей или учащихся. Требования пояснений от ...
..., использовавшийся в ходе последних экспедиций программы «Аполлон» — «Аполлон-15», «...пилотируемый космический корабль в рамках программы «Аполлон», четвёртая высадка людей... тысяч вовлечённых непосредственно в лунную программу... как, сука, как? Посмотрите...
Недавно одно российское издание, ориентированное на бизнесменов и либеральную аудиторию, посчитало цену сирийского похода авианосной группы во главе с «Адмиралом Кузнецовым» к берегам Сирии. Подтекст был очевиден: вот как возмутительно разбазариваются ...
О планах потребовать с России денежную выплату за события 1613 года объявил министр иностранных дел Польши Гжегож Схетына Схетына: Польша на личном опыте сильнее всех прочувствовала «российские злодеяния» Во время Мюнхенской конференции по безопасности он ...
Надо уметь переносить то, чего нельзя избежать. Наша жизнь, подобно мировой гармонии, слагается из вещей противоположных, из разнообразных музыкальных тонов, сладостных и грубых, высоких и низких, мягких и суровых. Что смог бы создать музыкант, предпочитающий лишь одни тона и отвергающий другие?