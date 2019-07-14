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Что на самом деле хочет США от Узбекистана: откровения посла

18:47. 14 июля 2019 Просмотров - 65 Нет комментариев Опубликовал:
Источник: Sputnik @ Ростислав Ищенко

Президент Центра системного анализа и мониторинга Ростислав Ищенко специально для Sputnik рассказал, как будут развиваться отношения между Узбекистаном и США.

Новый посол США в Узбекистане Дэниел Розенблюм в ходе первой пресс-конференции после вступления в должность обозначил свои приоритеты в стране пребывания. Местная пресса, в соответствии со структурой выступления посла, насчитала их пять. На деле всё можно свести к трём:

  • стратегическое партнерство США и Узбекистана;
  • поддержка Вашингтоном бесконечной «политики реформ» (понятное дело либеральных) в Узбекистане;
  • обеспечение проникновения в Узбекистан американского бизнеса.

Разглагольствования о «правах человека» и «культурных обменах» были выделены в отдельные пункты. Но они являются не более чем одним из средств реализации американских стратегических целей, а не самостоятельными целями американской политики. Собственно, сюда можно было бы отнести и «политику реформ», если бы она («политика реформ») действительно не изменяла бы коренным образом национальный политический ландшафт.

По факту посол Розенблюм сообщил узбекскому руководству, что США хотели бы добиться в Ташкенте своих традиционных целей:

  • ослабить местную власть;
  • поставить её под свой контроль;
  • использовать потенциал Узбекистана в качестве расходного материала для реализации собственных приоритетов в регионе;
  • позволить американскому бизнесу заработать на развале узбекского государства.

Ровно те же цели США преследовали в Югославии и Ливии, Сирии и Ираке, Афганистане и Киргизии, Грузии и Армении, Иране и Азербайджане, Украине и Молдавии. Результат был разным, но зависел он не от прилагаемых Вашингтоном усилий, а от адекватности местных элит.

Успеха американская политика, направленная на ослабление национальной государственности и использование её потенциала для достижения своих геополитических целей, достигала там и тогда, где и когда национальные элиты оказывались расколоты.

Именно внутриполитическое противостояние диктовало слабейшей стороне опору на внешнего союзника. Чтобы выбить из-под оппозиции эту опору, действующая власть в ряде случаев (Украина при Кучме, Молдавия при Воронине, Грузия при Шеварднаднзе) соглашалась сама стать американским вассалом, вуалируя свой переход в состояние вашингтонского клиента «евроинтеграционой» риторикой. Это не спасало ни действующую власть, ни национальное государство. Наоборот, создавало американцам тепличные условия для реализации собственной политики.

Таким образом, оценивая высказывания американского посла, мы должны задаваться вопросом: почему сейчас, а не почему именно эти приоритеты? Стремление к реализации именно этих целей присутствовало всегда. Сегодня Вашингтон заявляет о них открыто только потому, что считает Узбекистан удобной площадкой для активных действий.

Почему американцы так считают?

Потому, что в Узбекистане недавно произошла смена лидера. В декабре 2016 года скончался Ислам Каримов и президентом Узбекистана стал Шавкат Мирзиёев. При том, что транзит власти прошёл мирно и спокойно, как всегда бывает в таких случаях, часть старых элит лишилась былого влияния, а кто-то из претендентов на политический рост «после Каримова» оказался обманутым в своих ожиданиях.

С момента смены власти прошло достаточно времени, чтобы недовольство успело вызреть, но недостаточно для полноценного укрепления новой структуры власти. Момент удобен для того, чтобы превратить недовольство части элит в глубокий раскол, на базе которого всегда и реализуется американская политика в постсоветских странах. По крайней мере, американцы так считают.

Фактически посол США в Узбекистане сообщил, что Вашингтон будет применять политические, экономические, культурные и идеологические рычаги для того, чтобы ослабить власть в Ташкенте и сделать её простым реализатором американской внешней политики за счёт узбекских национальных интересов.

Причём, рассчитывая на относительную слабость только утверждающейся новой узбекской власти, реализовывать эту политику США будут особенно активно.

Спасибо Розенблюму за откровенность.

Источник: https://nstarikov.ru/club/106720

Метки: чит.клуб

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