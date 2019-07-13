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Стариков: Вашингтон испугался людей с портретами ветеранов

14:53. 13 июля 2019 Просмотров - 120 Нет комментариев Опубликовал:
Источник: Sputnik

Председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин рассказал, что руководство США задалось целью чинить препятствия акции «Бессмертный полк» за рубежом. “В высоких кабинетах одного государства, которое находится по другую сторону Атлантики, поставлена задача перед официальными международными центрами создавать систему инструментов, которые бы ставили барьеры для продвижения акции «Бессмертный полк», — приводит РИА Новости слова Нарышкина.

Строя препятствия акции «Бессмертный полк», фальсификаторы истории хотят устранить то, что мешает им заниматься фальсификацией, заявил в эфире радио Sputnik политик и лидер партии «Великое Отечество» Николай Стариков.

«Что плохого в том, что люди помнят своих предков, отдают дань их память, выходя с их портретами на улицы? Геополитические противники России считают, что это недопустимо. Ведь после того как „Бессмертный полк“ пройдет маршем по условному Ванкуверу, не получится рассказывать, что Вторую мировую войну выиграли исключительно союзники», — подчеркнул Стариков.

Он предупредил, что американцы не ограничатся противодействием акции только на своей территории.

«Нужно понимать, что США сегодня это не просто государство с определенными географическими и политическими границами, а мировой жандарм. Принимая какое-нибудь решение, Вашингтон всеми силами склоняет к его выполнению своих соседей и партнеров. США будут препятствовать „Бессмертному полку“ везде, куда дотянется их юрисдикция, и препоны акции будут ставиться фактически по всему миру», — заключил Стариков.

Ежегодная общественная акция «Бессмертный полк» посвящена памяти всех, кто на фронте и в тылу сражался за победу над фашизмом. Люди во всем мире 9 мая выходят на улицы с портретами своих родственников — участников Второй мировой войны. Акция зародилась в Сибири восемь лет назад, сейчас шествие проходит в десятках городов на разных континентах.

В Латвии в 2019 году «Бессмертный полк» собрал рекордное число участников. По оценкам организаторов, 9 мая в центре Риги в ряды полка встали 15 тысяч человек. «Бессмертный полк» в Латвии второй год подряд стал самым многочисленным за пределами России.

Источник: https://nstarikov.ru/blog/105595

Метки: блог

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