Союзкиножурнал № 42 июль 1943

Источник: https://ss69100.livejournal.com/4553824.html
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«Проще, легче, чище, веселее» — то не завет, свыше даваемый. То тот простой серый день, полный дел, через которые не заботы и тревоги, но радость труда, в уверенности высокой чести и мире, должно нести встречному.
— Антарова Конкордия
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