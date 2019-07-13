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Оборонка в Китае, Духовная угроза, РЖД и ОПС // Галопом по Европам #62

06:27. 13 июля 2019 Просмотров - 89 Нет комментариев Опубликовал:

В этом выпуске:
- Минфин хочет занять у населения 30 миллиардов рублей;
- Российские банковские карты могут перестать работать за рубежом;
- Восемь сотрудников ФСБ, которые проходят по делу о разбое в московском банке, скрылись на Северном Кавказе;
- В Екатеринбурге – обыски у участников протеста против строительства храма;
- В Киселёвске Кемеровской области запретили массовое чаепитие;
- Фирма ТТК-Транс – Подрядчик РЖД – оказалась организованным преступным сообществом;
- В Крыму обсуждают продажу феодосийской нефтебазы – одной из крупнейших в стране;
- Правительство снизило НДС на фрукты и ягоды с 18 до 10 процентов;
- Прокуратура Милана расследует возможное финансирование Кремлём итальянской ультраправой партии Лига;
- Китайская армия закрыла последние коммерческие предприятия;
- «Интурист» перейдет в китайские руки;
- Гугл признал – часть голосовых команд, которые отдают пользователи, обрабатывается людьми, а не искусственным интеллектом;
- В Совфеде заявили об угрозе духовному суверенитету страны.


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#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=lWzP51KdHdI

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