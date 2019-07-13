Несколько фактов о современной Америке, или ложь либеральной буржуазии

Концептуал СМИ «Патриоты» и «либералы» в борьбе за власть

В нашей стране разгорается яростная борьба разных групп буржуазии. «Патриоты» и «либералы» готовятся вцепиться друг другу в глотку, чтобы померяться силами в борьбе за власть.

«Патриоты» – это правящая буржуазия, состоящая из нескольких богатейших олигархических кланов, которые держат в руках банковскую сферу и стратегические отрасли промышленности, и слой приближенных к ним высших чиновников. «Патриоты» изо всех сил хватаются за свое господствующее положение, потому что его потеря автоматически приведет и к потере их гигантских богатств. В государственно-монополистическом капитализме так заведено: тот, кто теряет государственную власть, лишается и самых жирных активов – они переходят в руки нового «царя горы».

Ну, а «либералы» (та буржуазия, которая себя чувствует обделенной, потому что на данный момент не обладает властью) – собираются отодвинуть от государственного руля «патриотов», чтобы занять их место и присвоить лакомые куски себе.

Это – борьба двух хищников за право высасывать больше крови из российского трудового народа, получать больше благ, роскоши и влияния от грабежа трудящихся. И те, и другие – наши заклятые враги. И те, и другие хотят сохранить капитализм – чтобы сидеть на нашем горбу и использовать нас как рабов.

Как водится, свои подлые намерения они прикрывают пышными фразами.

«Патриоты» поют нам песни про любовь к Отечеству, духовность и традиции. Хотя под «Отечеством» они понимают свое собственное благополучие, а наша «любовь к Отечеству» должна выражаться в том, что мы будем безропотно работать на них в мирное время и безропотно умирать за них во время войны, когда они решат потягаться со своими зарубежными конкурентами за мировое господство. А духовность в их понимании – это когда трудящиеся верят, что капиталисты живут за наш счет по воле бога, и поэтому мы должны свято чтить этот порядок и ни в коем случае не восставать против «божьей воли», то есть против буржуазного общественного устройства.

Либералы распинаются за «законность» и «демократию», изображают из себя борцов против коррупции и диктатуры, гневно возмущаются против бедности населения и обещают, что при их правлении потекут молочные реки. Однако мы знаем, что любая власть есть диктатура, и буржуазная демократия – это всего лишь прикрытая диктатура буржуазии. А закон – это воля господствующего класса, и раз у нас теперь господствует буржуазия – то все законы и выражают ее волю. Что же касается коррупции – она порождается капитализмом, и пытаться уничтожить коррупцию, не уничтожив капитализм – все равно что черпать воду решетом. Что же касается бедности – мы все прекрасно знаем, что именно либералы в девяностые годы продавливали те самые убийственные «реформы», которые и привели российских трудящихся к бедности. И можно не ходить к гадалке: если либералы придут к власти – никаких молочных рек не будет. У нас перед глазами пример тех стран, где совсем недавно произошли «цветные революции» и либералы встали у руля государства – Украина, Грузия, Молдова, Киргизия. Ни экономического процветания, ни общественного развития и прогресса либералы не дали. Наоборот – теперь в этих странах народ протестует, потому что его положение даже ухудшилось по сравнению с прошлым. А либералы, которые раньше ратовали за демократию – беспощадно подавляют народные протесты, и проявляют даже больше жестокости, чем прежняя власть.

***

Один из излюбленных мифов наших «либералов» – это культурный, процветающий и демократический Запад. Кумиром для либералов, конечно, является Америка. Америка в их трактовке – это просто эталон процветания и демократии. Современную, процветающую и демократическую Америку они противопоставляют «отсталой, нищей и авторитарной России».

Однако это грубая ложь. В буржуазной Америке есть все те же основные проблемы, что и в буржуазной России. И все симптомы капиталистической деградации, все социальные язвы, которые есть в России – мы обнаруживаем и в Америке.

Вот несколько фактов об Америке, из которых стразу станет ясно, что россказни либералов об американском благополучие – наглая ложь, которую они используют в борьбе за власть.

Демографические проблемы

Согласно опубликованному правительственному отчету о положении в сфере демографии, рождаемость в стране в 2018 году упала до самых низких значений за последние 32 года. Начиная с 2016 года этот показатель составляет не более 1.7 ребенка на одну потенциальную мать. При этом по канонам демографии считается, что постоянная популяция населения государства сохраняется, если на каждую женщину в нем приходится не менее, чем 2.1 ребенка. Начиная с 2014 года рождаемость в США падает и не переросла в процесс реальной депопуляции лишь из-за постоянного притока иммигрантов.

Рост числа самоубийств и смертей от алкоголя и наркотиков

Количество американцев, умерших от алкоголя, наркотиков и самоубийств, неуклонно растет на 4% ежегодно. Этот показатель постоянно увеличивается. Число самоубийц в США за последнее десятилетие в сравнении с предыдущим удвоились. В 2017 году Соединенные Штаты поставили и еще один «рекорд» – там был достигнут пик случаев гибели граждан от огнестрельного оружия. В цифрах это выглядит так: от огнестрельных ранений в стране скончались около 40 тысяч человек, причем около 24 тысяч из них покончили жизнь самоубийством. Уровень суицидов стал наибольшим за 18 лет.

Проблемы здравоохранения

В 2018 году более 65 миллионов американцев не могли обратиться к врачам, поскольку у них банально не было на это денег. Те же, кто решил поправить здоровье буквально любой ценой, вынуждены были влезть в долги. В том же году, согласно исследованию, проведенному организацией West Health-Gallup, жители США набрали на собственное лечение кредитов на астрономическую сумму в 88 миллиардов долларов! Прибегнуть к такому способу вынужден был, практически, каждый восьмой американец. При этом 45% граждан государства, имеющие достаточно стабильный и немалый доход, уверены в том, что необходимость обращаться к врачам по серьезному поводу обанкротит их и превратит в нищих.

Но это лишь одна сторона вопроса. Уже через шесть лет США грозит нехватка почти 2 с половиной миллионов медицинских работников. Сейчас врачей, медсестер, лаборантов недостает везде, особенно в американской «глубинке». Если в городах на каждые 100 тысяч населения приходится более 200 врачей, то в сельской местности соотношение уже 82 врача на 100 тысяч жителей. Молодежь в США все меньше стремится получить профессию медика. Это слишком долго (в среднем, лет 10) и дорого (обучение обойдется от 150 до 400 тысяч долларов). Проблема усугубляется тем фактом, что медицинские дипломы, выданные в других странах, в Соединенных Штатах категорически не признаются. Надо переучиваться, получать сертификат. Проблемы те же – долго, дорого и никакой гарантии, что получится вообще. С такими тенденциями американцам скоро придется вспомнить о знахарях и бабках-повитухах.

Беднеющее население

Как показывает статистика, основное количество населения США отнюдь не богатеет. Все больше американцев вынуждены жить в вечных долгах. По данным Федеральной резервной системы США сумма задолженности тамошних граждан только лишь по одним кредитным картам, которых в стране находится в обращении около 480 миллионов, в 2018 году составила 870 миллиардов долларов и стала самой большой за всю историю Соединенных Штатов. Общий же объем долгов американцев – вместе с ипотекой, займами на обучение и уже упоминавшееся выше медицинское обслуживание, достиг астрономической суммы в 13.5 триллионов долларов. При этом треть должников составляют люди старше 60 лет. Это к вопросу об «обеспеченной и сытой старости американцев».

Хорошо идут дела только у крупной буржуазии – у полутора-двух сотен тысяч семей, которым (по данным Калифорнийского университета) принадлежит около четверти национальных богатств США. Более всего рядовых американцев беспокоит тот факт, что их детям попасть в этот «клуб избранных» не светит никогда. Рядовым гражданам Америки все труднее получить высшее образование, которое постоянно дорожает. Это иллюстрируют следующие цифры: в 1985 году более половины студентов самых элитных учебных заведений США были из небогатых слоев населения. Начиная с 2010 года этот показатель сократился до трети и неуклонно падает. Высшее образование в Америке все больше становится привилегией богатых.

Падение нравов, гомосексуализм, педофилия

Америка, также как и Россия – это глубоко больное общество. Гной капитализма пробивается на поверхность в виде отвратительных нарывов – самых грязных и гнусных социальных пороков, таких как гомосексуализм и педофилия. Порок процветает даже в таких организациях, которые традиционно считаются т символом «американских ценностей» – в армии и в бойскаутской организации.

Согласно опубликованному Пентагоном докладу, количество сексуальных домогательств в армии США в 2018 году почти на 40% превысило уровень 2016 года. Только официальных заявлений по этому поводу военнослужащие подали 20 с половиной тысяч.

Нынешней весной для американцев стали настоящим шоком пресс-конференции, прошедшие в Нью-Йорке и Нью-Джерси. Правозащитники, специализирующейся на делах о насилии против детей, обнародовали списки сотен педофилов из организации «Бойскауты Америки». При этом они заявили, что оглашенные имена – лишь крошечная часть списка, в котором более 7800 имен только лидеров этой организации.

***

Где же, спрашивается, тот американский рай, которым либеральная буржуазия нам прожужжала все уши? Пред нами картина глубоко несчастного общества, которое разъедают страшные социальные пороки и которым владеют настроения пессимизма, безнадежности и отчаяния.

Американцы все меньше рожают, все больше кончают жизнь самоубийством, видят несправедливость своего общества и не верят в будущее. Сказка о «социальном государстве» закончилась, у большинства американских граждан нет возможности получить ни качественного образования, ни медицинскую помощь. Пропасть между бедными и богатыми увеличивается чудовищно. Излишне говорить, что и подлинной демократии в Америке нет. Вся «демократия» сводится к тому, что у власти меняются демократы и республиканцы. Это две партии крупного капитала, и что те, что другие проводят политику в интересах ничтожного сверхбогатого меньшинства.

***

Ложь о благополучной Америке и о «правильном» западном капитализме – орудие либеральной буржуазии для обмана трудящихся. С его помощью либералы хотят нас использовать и нашими руками захватить власть – как это произошло во многих странах, где осуществились «цветные революции».

Мы не верим ни в байки о правильном западном капитализме, ни в то, что либералы улучшат жизнь российского народа. Либералы принесут нам только дальнейшее ухудшение – еще большую нищету, бесправие, унижение, и фашизацию общества. То же самое будет, если у власти останутся патриоты. О патриотах и либералах можно сказать поговоркой – хрен редьки не слаще.

Нам, рабочим, все равно, будут ли из нас сосать кровь «патриоты» под мантры о духовности, или «либералы» под мантры о демократии. Поэтому нам незачем выбирать между сортами буржуазии. Мы будем бороться с любой буржуазией, как бы она себя ни называла и какие бы маски не носила. Наша цель – покончить с буржуазным устройством. Мы боремся за социализм. И в этой борьбе против нас стоят и «патриоты, и «либералы».

Разобраться в экономических отношениях и конкурентной борьбе между странами и узнать, какие перемены нас ждут, помогут книги:

Закат эпохи либерализма. Хроника финансового Апокалипсиса, Катасонов Валентин Юрьевич

Смерть денег. Куда ведут мир “хозяева денег”. Метаморфозы долгового капитализма, Катасонов Валентин Юрьевич

Безумное пике. Мир финансов как зеркало конца истории, Катасонов Валентин Юрьевич



============================================================================