Интервью с новым руководителем Севастополя
08:13. 13 июля 2019 Просмотров - 109 2 коммент. Опубликовал: feedmatic
Первое интервью нового и.о.губернатора Севастополя. Так сказать первый взгляд на человека, который как минимум год с хвостиком будет руководить Севастополем.
Из интересного стоит отметить явный акцент на том, что политическую войну с Чалым он вести не собирается и намерен сосредоточится на решении первоочередных проблем города.
В общем посмотрим. Жители Севастополя уже порядком устали от пустых слов и политической грызни – судить о Развозжаеве будут прежде всего по практическим результатам его работы, а не по красивой или не очень риторике. Справится с горящими проблемами города – получит заслуженную благодарность жителей и как знать, может быть именно он пойдет основным кандидатом на выборах губернатора 2020-го года. Ну а если не справится, то будем ждать выборов и нового губернатора.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5130478.html
Как и КПСС партия Единая Россия расставляет свои руководящие кадры. Но в отличие от КПСС, эта партия состоит из одних евреев. Медведь символизирует 3 шестёрки.
Поживем, увидим…
У нас до выборов постоянного губера еще год!
А пока вот мнение жителей Хакассии:
Жители Республики Хакасии, которую в 2018 году возглавлял нынешний исполняющий обязанности губернатора Севастополя Михаил Развожаев, выразили сожаление о направлении его в Севастополь, а не в их регион. Соответствующие комментарии пользователи Instagram из этого региона разместили под постом Развожаева о назначении его в город-герой, передает Крыминформ.
«Лучше возвращайтесь к нам, в Хакасию!» – написала пользователь Дарья.
«Вас очень ждет Хакасия!!! Очень надеюсь, следующее назначение президента будет к нам», – отметила Екатерина.
«Жаль, не Хакасия. Примите поздравления!» – выразила сожаление Ксения.
«Примите искренние поздравления, хотя я лелеяла надежду (и не я одна), что вы вернетесь в Хакасию. В любом случае, спасибо Вам и успехов на новой должности!» – написала Татьяна.
По мнению некоторых пользователей, севастопольцы еще не знают о своем счастье. «Как же повезло севастопольцам!» – отметила пользователь Елена.
«Михаил Владимирович, удачи вам. Как повезло Севастополю!» – написала Лариса.
«Михаил Владимирович, уверен, вы достойны этой должности. Больших успехов вам в карьере! С искренне хорошими пожеланиями из Хакасии. Вы у нас почетный гость. Спасибо за то, что вы сделали для нашей республики. Очень повезло Севастополю!» – пожелал Развожаеву пользователь Алик.
Всего под постом Развожаева в Instagram оставили более 120 комментариев, но из Севастополя писали мало. «Поздравляю! Ждем!» – написал Владимир.
«Удачи и успехов! Севастополь ждет перемен!» – пожелал Александр.
«Ждем вас в Севастополе, милости просим! Добро пожаловать! Очень верим в вас!!!» – написала Елизавета.
Развожаев руководил Республикой Хакасия с 3 октября по 15 ноября 2018 года. Туда его отправил президент России Владимир Путин. «Просьба заключается в том, чтобы вы выехали в Хакасию, поработали там в течение месяца, взяли под контроль ситуацию в республике, в том числе и по социально-экономическим проблемам, помогли провести чистые, открытые и в полном смысле отвечающие нашим законам выборы», – напутствовал Развожаева президент.
Накануне Путин подписал указ об отставке губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова. Временно исполняющим обязанности главы региона назначен Михаил Развожаев, который до этого занимал пост руководителя исполкома Общероссийского народного фронта.(с)