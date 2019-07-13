Интервью с новым руководителем Севастополя

Первое интервью нового и.о.губернатора Севастополя. Так сказать первый взгляд на человека, который как минимум год с хвостиком будет руководить Севастополем.Из интересного стоит отметить явный акцент на том, что политическую войну с Чалым он вести не собирается и намерен сосредоточится на решении первоочередных проблем города.В общем посмотрим. Жители Севастополя уже порядком устали от пустых слов и политической грызни – судить о Развозжаеве будут прежде всего по практическим результатам его работы, а не по красивой или не очень риторике. Справится с горящими проблемами города – получит заслуженную благодарность жителей и как знать, может быть именно он пойдет основным кандидатом на выборах губернатора 2020-го года. Ну а если не справится, то будем ждать выборов и нового губернатора.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5130478.html