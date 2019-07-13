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Буревестник победы

18:29. 13 июля 2019 Просмотров - 113 Нет комментариев Опубликовал:
Источник: Без формата

Подвиг танкиста Александра Николаева стал символом Прохоровской битвы

«В воздухе стоит непрерывный грохот страшной силы, отупляющий мозг, иссушающий душу. Пыль так высоко поднята бомбёжкой и артиллерийским обстрелом, что линия горизонта давно уже пропала, и само солнце заслонилось от нас грязной пеленой, сквозь которую тускло мерцает его воспалённый глаз. От непрерывного адского грохота начинают болеть барабанные перепонки. Жарко, необыкновенно жарко» — так описывал театр военных действий под Прохоровкой находившийся на переднем крае журналист Юрий Жуков. 12 июля 1943 года танкисты вели бой поистине в аду. Поэтому в преддверии праздника этого рода войск наш долг — вспомнить имена героев, благодаря личному мужеству которых советские войска одержали победу над немецкими захватчиками на Курской дуге.

Подвиг старшего сержанта Александра Николаева стал символом Прохоровской битвы. Командир 181-й танковой бригады подполковник В. Пузырёв в наградном листе от 26 июля 1943 года так описывает подвиг танкиста:

«12 июля 1943 г. в бою в районе Прохоровки Курской обл. тов. Николаев, будучи механиком-водителем танка командира батальона, совершил бессмертный героический подвиг.

Быстро мчались танки в атаку. Навстречу нашим танкам показались немецкие танки, большая часть из которых были «тигры». Разгорелся ожесточённый танковый бой. В ходе боя командиром батальона капитаном Скрипкиным, у которого водителем был тов. Николаев, был подбит один «тигр». После этого танк механика-водителя тов. Николаева был подожжён: командир б-на капитан Скрипкин тяжело ранен, командир башни убит. Оставшиеся в живых механик-водитель тов. Николаев и стрелок-радист тов. Чернов вытащили из танка тяжело раненного командира и передали пехоте для доставки на пункт медпомощи. Чтобы приостановить движение немецких танков на нашу пехоту и отомстить за тяжёлое ранение командира, два смельчака смело бросаются в горящий свой танк и тараном мчатся на «тигр». Советский горящий танк врезается в тяжёлую оборону «тигра», и «тигр», охваченный пламенем, остановился. Два героя погибли, но не пропустили немецкий танк».

 

О мужестве легендарного экипажа 2-го танкового батальона 181-й танковой бригады 18-го танкового корпуса писал в своей книге «Стальная гвардия» П.А. Ротмистров: «Механик-водитель старшина А. Николаев и радист А. Зырянов … погибли, до конца выполнив свой долг».
История как наука изучает конкретные факты прошлого, выявляя закономерности и причинно-следственные связи. Познанием действительности занимается и художественная литература. В ней отдельный исторический эпизод находит эмоциональное осмысление в ярком художественном образе, оказывая на читателя порой более убедительное влияние, чем имевший место конкретный факт. Приведём отрывок из стихотворения сержанта Васильева, боевого товарища Александра Николаева:

Мы помним тебя!.. Ты с нами,
Ты нас вдохновляешь в бою.
Герой Николаев, как Знамя,
Мы славу несём твою!
Все тяготы боя измерив,
Мы к славной победе идём —
Клянёмся: немецкого зверя
В его же берлоге добьём!

Для поэта Николаев — буревестник победы на Прохоровском поле. Действительно, первый таран произвёл на всех участников сражения огромный психологический эффект. Гитлеровцы были настолько ошеломлены бесстрашием экипажа Т-34, что их «тигры» начали поспешно отходить. А советские солдаты, вдохновлённые примером мужественного экипажа, стали сражаться ещё отчаяннее. Всего в тот день, по подсчётам историков, было совершено более двадцати танковых таранов. Начальник политотдела 18-го танкового корпуса в своём донесении от 18.07.1943 г.напишет, что Александр Николаев «своей грозной машиной разбил немецкий танк «тигр» и зажёг его, что дало возможность нашей пехоте продвинуться вперед». А капитан И. Гудко в письме от 16.08.1943 г.
отметит: «Экипаж героев погиб. Всё это мы видели. За смерть любимых друзей танкисты шли вперёд, вперёд и вперёд! Не щадя сил и своей жизни».

Поэтическое осмысление стойкости и мужества танкиста, совершившего таран фашистского танка в сражении под Прохоровкой летом 1943 года, предлагает и белгородский поэт Владимир Чурсин в своем стихотворении «Здравствуй, Саша!». Силой поэтического мастерства автор оживляет скупые строки исторических документов и рисует танкиста Александра Николаева как молодого, смелого, решительного патриота, который в свои двадцать лет пожертвовал жизнью в жестоком бою на Прохоровском поле, воплотив в себе «изумительное мужество, непоколебимую стойкость… вплоть до самопожертвования» (П.А. Ротмистров) воинов 5-й гвардейской танковой армии.

Так и будешь
Сотни лет мальчишкой,
Ринувшимся
В алый свет огня…
Потому, наверно,
И молчишь ты,
Иглядишь
Куда-то сквозь меня.
Парень-парнем.
Без особой силы.
Признаюсь:
Ничем не удивил…
Надо же!
Ведь ты — такой — Россию
От беды великой
Заслонил.

Александр Николаев — человек, «подвиг которого не случаен: такие люди, как он, были способны на большие дела» — писал П. Тур, участник Прохоровского сражения. После учёбы в Омском танковом училище Николаев был направлен на фронт в 1942 году механиком-водителем танка Т-34 сначала под Сталинград, потом — на Курскую дугу. На фронте Александр вступил в комсомол, был награждён орденом Отечественной войны II степени.

Многое в характере Николаева объясняет судьба его семьи. Отец — участник Гражданской войны. Брат Василий, 1917 года рождения, участвовал в финской войне, на Великую Отечественную был призван в 1941 году. Погиб в бою в 1942 году. Сёстры Нина, 1920 года рождения, и Евдокия, 1926 года рождения, добровольно ушли на фронт.
Александр проявил себя как отважный, мастерски владевший машиной механик-водитель. Потому командир батальона Пётр Скрипкин выбрал его танк в качестве командирского. К тому же с Николаевым они были земляками: оба родились в селе Кулотино Окуловского района Ленинградской области.

Подполковник В. Пузырёв в наградном листе представляет Александра Николаева посмертно к званию «Герой Советского Союза». О том, что танкист достоин этой высокой государственной награды, даёт своё заключение и командир 18-го танкового корпуса гвардии полковник А. Егоров. Но звание Герой Советского Союза Николаев не получил. Согласно приказу по 18-му танковому корпусу от 24 августа 1943 года № 0351 старший сержант Николаев Александр Сергеевич был награждён орденом Отечественной войны I степени. Как и стрелок-радист Чернов Роман Иосифович.

Нельзя не согласиться с участником Прохоровского сражения, командующим артиллерией дивизии полковником Себежко, проникновенно написавшем о погибших 12 июля 1943 года: «Когда думаешь об этих дорогих сердцу людях, в сотый, в тысячный раз возникает чувство глубочайшего уважения к их стойкости, к силе их духа».

Источник: https://nstarikov.ru/club/105600

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