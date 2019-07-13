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Битва за Екатеринбург. Игорь Полуйчик. Часть 2

12:37. 13 июля 2019 Просмотров - 68 Нет комментариев Опубликовал:

Битва за Екатеринбург.

Автор-сказитель – Игорь Полуйчик
Часть 1 – https://youtu.be/pymXJZAyomQ

В Екатеринбурге разгорелось нешуточное противостояние вокруг строительства Собора Святой Екатерины, посвященного Екатерине Первой. Народ трижды не давал построить оккультный центр. В итоге власти вынуждены были допустить реальное народовластие и провести вечевую встречу в здании городской администрации.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=7VqR5T_JNq0

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