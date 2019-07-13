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1911. Типы казаков. Сибирские казаки на службе и дома. Часть 3

06:29. 13 июля 2019 Просмотров - 97 Нет комментариев Опубликовал:



1911. Типы казаков. Сибирские казаки на службе и дома. Часть 1
1911. Типы казаков. Сибирские казаки на службе и дома. Часть 2


Казаки охотники с добычей


За работами












Березовый дом


Березовый дом, крытый железом


Дом с подпорками от ветра


Дом, крытый берестой


Каменный дом






Пихтовые постройки


Внутренность комнаты зажиточного казака


Станица Семирековская


Станица Медвежинская


Станица Ново-Рыбинская


Улица в поселке Ключевском


Улица в Тулате

Источник: https://humus.livejournal.com/6726018.html

Метки: акмолинская область, история, Россия, фото, этнография

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