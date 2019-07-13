1911. Типы казаков. Сибирские казаки на службе и дома. Часть 3
06:29. 13 июля 2019 Просмотров - 97 Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
1911. Типы казаков. Сибирские казаки на службе и дома. Часть 1
1911. Типы казаков. Сибирские казаки на службе и дома. Часть 2
Казаки охотники с добычей
За работами
Березовый дом
Березовый дом, крытый железом
Дом с подпорками от ветра
Дом, крытый берестой
Каменный дом
Пихтовые постройки
Внутренность комнаты зажиточного казака
Станица Семирековская
Станица Медвежинская
Станица Ново-Рыбинская
Улица в поселке Ключевском
Улица в Тулате