Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 12 июля 2019
- 09:13 Армия Хафтара проводит спецоперацию на севере Триполи.
- 08:18 САА отбила Хамамийят.
- 00:55 Жестокие бои в Сирии: «Тигры» выбили боевиков Идлиба из города Хамамият (ВИДЕО, ФОТО).
Армия Хафтара проводит спецоперацию на севере Триполи
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САА отбила Хамамийят
САА вчера к вечеру отбила утерянный накануне поселок Хамамийят, который был захвачен боевиками "Ан-Нусры".
Отмечаются большие потери боевиков.
"Т-55" боевиков.
И его финал.
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Жестокие бои в Сирии: «Тигры» выбили боевиков Идлиба из города Хамамият (ВИДЕО, ФОТО)
10 и 11 июля на границе идлибской зоны деэскалации выдались жаркими: позиции Сирийской армим в очередной раз были атакованы большими силами исламистов.
Об этом в новом репортаже «Русской Весны» из Сирии.
Боевики радикальных исламистских группировок провели атаку на позиции правительственных войск в районе н.п. Хамамият на границе провинций Хама и Идлиб. Три бандгруппы общей численностью до 120 человек, при поддержке джихад-мобиля, БМП и пикапов с крупнокалиберными пулеметами, в 19.30 начали атаку на населенный пункт с трех направлений.
В ходе интенсивного четырехчасового боя удалось не допустить прорыва исламистов. Штурмовые группы смертников «ингимаси» были отброшены на исходные позиции. Потери исламистов — до 80 убитых, уничтожена БМП и три пикапа. Затем армейцы совершили тактическое отступление, террористы вошли в город и попали в огневой мешок.
По сообщениям сирийских военнослужащих, среди боевиков много выходцев из республик бывшего СССР, которые принадлежат к террористическим группировкам «Исламская партия Туркестана» и «Катиба ат-Таухид Валь Джихад».
«Силы Тигра» освободили Хамамият, выбив боевиков
В ночь с 11 на 12 июля малочисленные отряды «Сил Тигра» под руководством бригадного генерала Сухейля аль-Хасана освободили населенный пункт Хамамият в провинции Хама, несмотря на окопавшиеся там превосходящие силы боевиков «Хайят Тахрир аш-Шам», которые заняли населенный пункт после мощного наступления.
Правительственным войскам противостояли до 500 радикальных экстремистов, прорвавшихся в окрестности городка.
Несмотря на численное превосходство джихадистов, штурмовые отряды под руководством бригадного генерала Сухейля контратаковали укрепленные позиции противника.
После нескольких часов ожесточенных боёв бойцам сирийского спецназа удалось вытеснить боевиков-исламистов и восстановить контроль над стратегически важным районом.
Сообщается, что в ходе боестолкновений «Силами Тигра» уничтожено более 150 боевиков, 12 пикапов с установленными крупнокалиберными пулеметами.
Это была уже не первая провальная попытка захвата боевиками т.н. Хамамиятского выступа. Только с начала месяца исламисты атаковали этот район не менее четырех раз. В ход шли и джихад-мобили, и минометы, и тяжелая и реактивная артиллерия. Тем не менее, все атаки были успешно отражены САА. К сожалению, режим прекращения огня, введенный в одностороннем порядке правительством Сирии, на данный момент не позволяет провести полноценное контрнаступление в данном районе. Однако бесконечные атаки исламистов не могут оставаться безнаказанными. Необходимо проведение полноценной войсковой операции в данном районе для зачистки бандитского анклава.
Несмотря на прекращение боевых действий со стороны сирийской армии с 18 мая, а также российско-турецкие договоренности о введении с 12 июня режима тишины на всей территории зоны деэскалации Идлиб, в регионе постоянно растет террористическая активность. Джихадисты не собираются отказываться от наступательных действий и используют перемирие для восполнения потерь и перегруппировки.
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