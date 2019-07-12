Почему Запад никогда не победит русских: как 12-летний Тихон Баран повторил подвиг Ивана Сусанина

Однажды учитель спросил Тихона перед всем классом, в чём надо брать пример с Александра Невского.

Никогда не сдаваться, идти до конца и любить свою Родину!

– таким был ответ простого крестьянского мальчишки.

Тихон Баран.



В 1940 году Тихон вступил в ряды пионерской организации. А ещё через год началась война. Совсем не такой представлял её себе Тихон. С первых дней он познал все ужасы бомбёжек, разрывающихся снарядов… кровь, оторванные части тел, чёрное от дыма и пожаров неба. Деревня Байки практически сразу же была захвачена немцами.



Родители Тихона – Максим Иванович и Дарья Ивановна – решили собрать своих шестерых детей и уйти вместе с ними к партизанам. В отряде их приняли радушно, сразу всем распределили задания. Тихон вместе с мамой и двумя младшими сёстрами стали связными. Два старших брата Павел и Володя ушли на фронт, средний Василь остался служить у партизан, а отец вернулся в деревню.

Ему поручили организовать в своём доме подпольный штаб, собирать на месте все сведения о немцах и наладить снабжение отряда продовольствием и необходимыми вещами.



Гитлеровцы так и не узнали, что прямо у них под носом, рядом с хатой, где проживал Максим Баран, в землянке активно действовал штаб руководства партизанским движением и даже работала подпольная типография. Около года в ней жили руководители антифашистского комитета Иосип Урбанович и Мирон Криштофович.

Тихон периодически наведывался к отцу. Каждый раз ему удавалось незаметно спускаться в землянку. Он забирал листовки для дальнейшего распространения, получал задания и важную информацию. Мальчик всегда брал на себя самые опасные поручения, стараясь обезопасить таким образом маму и маленьких сестёр.

Он копил сведения о количестве солдат, о передвижении фашисткой техники, подбирал в лесу оставшееся после боёв оружие, снабжал отряд припасами. Всё шло своим чередом, и Тихон даже уже стал привыкать к такой жизни. Но в апреле 1943 года случилось событие, которое предопределило дальнейшую судьбу его семьи.

Вместе с мамой и сёстрами он в очередной раз пришёл в родную деревню за продовольствием. Жители, у которых кто-нибудь из родственников да был в партизанском отряде, активно во всём помогали связным. Через них передавали письма, одежду, еду. Никто и думать не мог, чтобы выдать семью Баран. Но один из местных всё же взял грех на душу и сообщил о связных немцам.

Тихона вместе с мамой и сёстрами схватили. Более месяца их держали под стражей, регулярно подвергали допросам и пыткам. Не пощадили даже маленьких девочек. Но дети держались настолько мужественно, что гитлеровцы оторопели и долго думали, что же им делать с этой семьёй дальше.



В результате Дарью Ивановну было решено отправить в концлагерь, а детей – отпустить. Измученных и заболевших девочек приютили сердобольные соседи, а Тихон решил во что бы то ни стало вернуться в отряд.

Борьба с фашистами со стороны партизан в районе деревни Байки к 1944 году перешла в активную фазу. Гитлеровцы несли огромные потери – как личного состава, так оружия и техники. Леса превратились для них в смертельную ловушку, где повсюду были расставлены партизанские «капканы».



Ход войны фактически был предрешён, наша армия шаг за шагом освобождала захваченные немцами города и деревни. Недолго думая, командование решило одним махом отомстить партизанам и стереть с лица земли Байки вместе с жителями.

21 января 1944 года Тихон пришёл по заданию командования в родную деревню. Он навестил сестёр и хотел было уже уходить обратно в лес, как гитлеровцы начали проводить карательную операцию.



Окружив Байки, всех жителей, 958 человек, полураздетых в сильный мороз, согнали за деревню и заставили копать огромную яму. Они рыли себе братскую могилу и видели, как горят их дома.



Тихон прижимал к себе расплакавшихся сестёр и успокаивал их как мог.



Начался расстрел.



Один из гестаповцев силой вырвал девчонок из объятий Тихона и поставил их в расстрельный строй.



Самого Тихона скрутили и держали всё это время несколько солдат. Он стал свидетелем жестокой расправы не только над всеми жителями деревни, но и над самыми близкими людьми. За одну секунду не стало его младших сестёр, которых он оберегал с детства, воспитывал, учил, ради которых был готов отдать свою жизнь.



Когда казнь закончилась и яма заполнилась телами, гестаповец обратился к оцепеневшему Тихону.

Ты знаешь, где находятся партизаны, и ты поведёшь нас к ним. Мы знаем, что в отряде твой отец и братья. Веди! Великая Германия тогда подарит тебе жизнь. Мы отправим тебя в Берлин , ты будешь учиться, мы сделаем из тебя настоящего человека,

– сказал он.

Закончив свою речь, гитлеровец предложил мальчику шоколадку. Тихон хотел бросить её палачу в лицо, но не стал. У него появился план. Он не представлял, как может предать отца и брата, которые находились в отряде. Поэтому одним-единственным и правильным решением для него стала смерть. Утащить за собой как можно больше немцев. Вот что задумал 12-летний мальчишка.Ч

Пообещав немцам показать дорогу к партизанам, Тихон повёл их в лес. Они всё глубже и глубже погружались в чащу, стали исчезать следы на снегу. Тихон шёл уверено, его душили слезы. Прошло ещё время, ближе к вечеру гестаповец заподозрил неладное.



Тихон завёл немцев в непроходимые болота. Один за другим они стали проваливаться и тонуть.

Тихон хладнокровно усмехался и смотрел, как фашисты бегали в панике и их поглощала трясина.



Он был доволен тем, что обрёк более 200 гитлеровцев на мучительную смерть. Он знал, что поплатится за это жизнью. Но ему уже было всё равно.



Тихон Баран умирал с мыслью, что он не сдался, что отомстил за всех – за мать, за сестёр, за 957 односельчан. Его расстреляли.

Судьбы… Истерзаны, ранены. Молох Детей не щадил. Подвиг Ивана Сусанина Тихон в войну повторил.

Влада Успенская. «Герои и судьбы. Тихон Баран»



В восстановленной деревне Байки сегодня стоит памятник погибшим жителям. В списке, высеченном на стеле, значатся 958 имен. Среди них и «белорусский Сусанин» Тихон Баран.