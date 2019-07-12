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Почему Запад никогда не победит русских: как 12-летний Тихон Баран повторил подвиг Ивана Сусанина

18:42. 12 июля 2019 Просмотров - 210 Нет комментариев Опубликовал:

О подвиге Тихона Барана почти забыли. Пора вспомнить, как простой крестьянский мальчик оказался героем и показал фашистам, что даже русские дети умеют сражаться.

*

Стереть с лица земли всё, что способно напомнить человечеству о подвиге русского народа в годы Второй мировой войны (а для нас Великой Отечественной), похоже, задача номер один для лидеров западных держав.

Очередная информационная атака с немецкой стороны на историческое танковое сражение под Прохоровкой лишь доказывает, как откровенно всех раздражает наша Победа.

В этой связи хотелось бы в очередной раз напомнить, что русский народ непобедим. Ни немцам, ни французам, ни полякам не свойственен такой героизм, как простым русским людям, способным встать плечом к плечу на защиту своей Отчизны.

– Мы никогда не победим русских, потому что даже дети у них сражаются как герои

– эта запись была обнаружена в дневнике одного немецкого солдата.

Почему Запад никогда не победит русских: как 12-летний Тихон Баран повторил подвиг Сусанина

Фотохроника ТАСС.

Ему посчастливилось остаться в живых в страшной ловушке, которую для него и двух сотен гитлеровцев расставил 12-летний русский парень Тихон Баран.

Кем был Тихон Баран

Тихон родился 4 марта 1932 года в деревне Байки (сейчас Пружанский район Брестской области) в многодетной семье простых крестьян.

Мальчик с раннего детства был приучен к труду, помогал родителям с младшими сёстрами, при этом хорошо учился, много читал и увлекался историей. Его любимым героем был Александр Невский. Тихон досконально изучил его биографию.

Часто он рисовал в голове картины сражения на Чудском озере, представлял себя в составе русского войска, дающего отпор немцам.

Однажды учитель спросил Тихона перед всем классом, в чём надо брать пример с Александра Невского.

Никогда не сдаваться, идти до конца и любить свою Родину!

– таким был ответ простого крестьянского мальчишки.

Почему Запад никогда не победит русских: как 12-летний Тихон Баран повторил подвиг Сусанина

Тихон Баран.


В 1940 году Тихон вступил в ряды пионерской организации. А ещё через год началась война. Совсем не такой представлял её себе Тихон. С первых дней он познал все ужасы бомбёжек, разрывающихся снарядов… кровь, оторванные части тел, чёрное от дыма и пожаров неба. Деревня Байки практически сразу же была захвачена немцами.

Родители Тихона – Максим Иванович и Дарья Ивановна – решили собрать своих шестерых детей и уйти вместе с ними к партизанам. В отряде их приняли радушно, сразу всем распределили задания. Тихон вместе с мамой и двумя младшими сёстрами стали связными. Два старших брата Павел и Володя ушли на фронт, средний Василь остался служить у партизан, а отец вернулся в деревню.

Ему поручили организовать в своём доме подпольный штаб, собирать на месте все сведения о немцах и наладить снабжение отряда продовольствием и необходимыми вещами.

Гитлеровцы так и не узнали, что прямо у них под носом, рядом с хатой, где проживал Максим Баран, в землянке активно действовал штаб руководства партизанским движением и даже работала подпольная типография. Около года в ней жили руководители антифашистского комитета Иосип Урбанович и Мирон Криштофович.

Тихон периодически наведывался к отцу. Каждый раз ему удавалось незаметно спускаться в землянку. Он забирал листовки для дальнейшего распространения, получал задания и важную информацию. Мальчик всегда брал на себя самые опасные поручения, стараясь обезопасить таким образом маму и маленьких сестёр.

Он копил сведения о количестве солдат, о передвижении фашисткой техники, подбирал в лесу оставшееся после боёв оружие, снабжал отряд припасами. Всё шло своим чередом, и Тихон даже уже стал привыкать к такой жизни. Но в апреле 1943 года случилось событие, которое предопределило дальнейшую судьбу его семьи.

Вместе с мамой и сёстрами он в очередной раз пришёл в родную деревню за продовольствием. Жители, у которых кто-нибудь из родственников да был в партизанском отряде, активно во всём помогали связным. Через них передавали письма, одежду, еду. Никто и думать не мог, чтобы выдать семью Баран. Но один из местных всё же взял грех на душу и сообщил о связных немцам.

Тихона вместе с мамой и сёстрами схватили. Более месяца их держали под стражей, регулярно подвергали допросам и пыткам. Не пощадили даже маленьких девочек. Но дети держались настолько мужественно, что гитлеровцы оторопели и долго думали, что же им делать с этой семьёй дальше.

В результате Дарью Ивановну было решено отправить в концлагерь, а детей – отпустить. Измученных и заболевших девочек приютили сердобольные соседи, а Тихон решил во что бы то ни стало вернуться в отряд.

Борьба с фашистами со стороны партизан в районе деревни Байки к 1944 году перешла в активную фазу. Гитлеровцы несли огромные потери – как личного состава, так оружия и техники. Леса превратились для них в смертельную ловушку, где повсюду были расставлены партизанские «капканы».

Ход войны фактически был предрешён, наша армия шаг за шагом освобождала захваченные немцами города и деревни. Недолго думая, командование решило одним махом отомстить партизанам и стереть с лица земли Байки вместе с жителями.

21 января 1944 года Тихон пришёл по заданию командования в родную деревню. Он навестил сестёр и хотел было уже уходить обратно в лес, как гитлеровцы начали проводить карательную операцию.

Окружив Байки, всех жителей, 958 человек, полураздетых в сильный мороз, согнали за деревню и заставили копать огромную яму. Они рыли себе братскую могилу и видели, как горят их дома.

Тихон прижимал к себе расплакавшихся сестёр и успокаивал их как мог.

Начался расстрел.

Один из гестаповцев силой вырвал девчонок из объятий Тихона и поставил их в расстрельный строй.

Самого Тихона скрутили и держали всё это время несколько солдат. Он стал свидетелем жестокой расправы не только над всеми жителями деревни, но и над самыми близкими людьми. За одну секунду не стало его младших сестёр, которых он оберегал с детства, воспитывал, учил, ради которых был готов отдать свою жизнь.

Когда казнь закончилась и яма заполнилась телами, гестаповец обратился к оцепеневшему Тихону.

Ты знаешь, где находятся партизаны, и ты поведёшь нас к ним. Мы знаем, что в отряде твой отец и братья. Веди! Великая Германия тогда подарит тебе жизнь. Мы отправим тебя в Берлин, ты будешь учиться, мы сделаем из тебя настоящего человека,

– сказал он.

Закончив свою речь, гитлеровец предложил мальчику шоколадку. Тихон хотел бросить её палачу в лицо, но не стал. У него появился план. Он не представлял, как может предать отца и брата, которые находились в отряде. Поэтому одним-единственным и правильным решением для него стала смерть. Утащить за собой как можно больше немцев. Вот что задумал 12-летний мальчишка.Ч

Пообещав немцам показать дорогу к партизанам, Тихон повёл их в лес. Они всё глубже и глубже погружались в чащу, стали исчезать следы на снегу. Тихон шёл уверено, его душили слезы. Прошло ещё время, ближе к вечеру гестаповец заподозрил неладное.

Тихон завёл немцев в непроходимые болота. Один за другим они стали проваливаться и тонуть.

Тихон хладнокровно усмехался и смотрел, как фашисты бегали в панике и их поглощала трясина.

Почему Запад никогда не победит русских: как 12-летний Тихон Баран повторил подвиг Сусанина


Он был доволен тем, что обрёк более 200 гитлеровцев на мучительную смерть. Он знал, что поплатится за это жизнью. Но ему уже было всё равно.

Тихон Баран умирал с мыслью, что он не сдался, что отомстил за всех – за мать, за сестёр, за 957 односельчан. Его расстреляли.

Судьбы…

Истерзаны, ранены.

Молох

Детей не щадил.

Подвиг Ивана Сусанина

Тихон в войну повторил.

Влада Успенская. «Герои и судьбы. Тихон Баран»


В восстановленной деревне Байки сегодня стоит памятник погибшим жителям. В списке, высеченном на стеле, значатся 958 имен. Среди них и «белорусский Сусанин» Тихон Баран.

Примеров мужества и несокрушимости русского духа в нашей истории и в истории Великой Отечественной войны множество.

И главная наша задача в условиях непрекращающихся атак на нашу Победу – помнить о своих героях независимо от памятных дат и юбилеев.

Только так, передавая память из уст в уста, мы сможем выстоять и дать отпор тем, кто гнусно покушается на нашу историю!



Лосева Олеся


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Источник.
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Источник: https://ss69100.livejournal.com/4552880.html

Метки: белоруссия, дети, Запад, народ, подвиг, предательство, русский, фашизм

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