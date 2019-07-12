Часть 2. «Немоглики» и «пирамидиоты»

Сегодня в тему о древнем Египте зашел свежий фрик с утверждением “В Луксоре это не храмы, а фильтры и усилители инфразвуковых волн, приходивших по Нилу от пирамид Гиза. В Дендере скорей всего аналогично”. Удачно зашел, потому что сегодня продолжение рассказа о «немогликах».Итак, лидеры нашего хит-парада — египетские пирамиды. А почему, спрашивается? В чем успех народного бренда «пирамиды — таинственные сооружения древних цивилизаций»?Во-первых, пирамиды действительно поражают своими размерами. Высота пирамиды Хеопса — 140 м, вплоть до Средневековья это было самое высокое архитектурное сооружение планеты. Находясь рядом, человек ощущает свою ничтожность, наш разум пасует перед каменной громадиной.А еще они очень древние. Пирамиде Хеопса 4500 лет! В ту пору по земле, кажется, еще бродили мамонты?Когда схлынула первая волна восхищения, возникает закономерный вопрос: зачем это всё? Нам говорят, что это всего лишь гробница фараона. Но, господа, вы утверждаете, будто тысячи людей строили ее 20 лет. Им что, делать было больше нечего? Да и было ли столько народа в ту эпоху? Для современного горожанина, который меняет работу каждые полгода и не может совладать с двумя гастарбайтерами на даче, кажется абсурдным, что где-то и когда-то — а тем более в глубокой древности — могло быть по-другому.Почему нам твердят, что те египтяне, о которых мы знаем из учебников, «не могли»? Ну, во-первых, у египтян не было железа, а медными инструментами невозможно работать с твердыми породами камня — как же добывались гранитные блоки для пирамид? А как многотонные камни таскали на большие расстояния? Вручную, на себе? Ладно, можно вытесать, перетащить, подогнать друг к другу несколько блоков, но в Великой пирамиде их больше двух миллионов! Невозможно вообразить такой колоссальный труд!Это лишь малая часть доводов, взятых на вооружение «пирамидиотами» (термин предложен египтологом Барбарой Мертц), но и этих пунктов достаточно, чтобы уложить на лопатки неподготовленного оппонента.Однако египтологи, услышав подобные вопросы, не спешат падать в обморок. Пирамиды построены не из гранита. Основной материал Великой пирамиды, например, — известняк, это достаточно мягкий камень. Каменоломни, где добывалась основная часть известняка для пирамиды, находятся в 200 метрах от нее — в них даже сохранилась разметка. Вероятную технологию добычи известняка описывают Кларк и Энгельбах в книге «Строительство и архитектура в Древнем Египте». С помощью медных либо каменных инструментов по контуру блока выбивались вертикальные борозды, а снизу забивались клинья, посредством которых блок отделялся от скалы. В ряде древних каменоломен в нижней части незаконченных блоков остались выемки, в которые вставляли клинья.Эксперименты показывают, что перемещать блок весом в 2,5 тонны (а это средний вес блока из Великой пирамиды) вполне под силу группе людей при использовании деревянных катков или салазок. На древнеегипетской фреске можно видеть, как люди тащат на салазках по специальным лежням 60-тонную статую фараона Джехутихотепа. На другой фреске мы видим каменный блок, салазки с которым тянут быки.Разумеется, этим тема строительства пирамид не исчерпывается. Стоило бы рассказать и о технологии добывания гранита, и о том, как материалы для стройки транспортировали по Нилу на кораблях, и о том, как египтяне могли сверлить и пилить камень медными инструментами с абразивом — подобные опыты успешно проводил археолог-экспериментатор Дэнис Стокс, а также российский энтузиаст Николай Васютин. Конечно, многие вопросы остаются открытыми. Как именно каменные блоки поднимались на нужную высоту при постройке пирамид? Как египтяне подгоняли блоки пирамид друг к другу? Записей и изображений этих процессов не сохранилось. Однако египтологи ищут и находят ответы и на эти вопросы — оставаясь в рамках науки, без привлечения пришельцев с альфа Центавра. На эту тему существует специальная литература — увы, пирамидиоты в своей массе не подозревают о ее существовании.Что добавить? Пирамиды — величайший памятник человеческому труду. 20 лет совместных усилий тысяч египтян действительно сложно представить. А под силу ли вам представить строительство Великой Китайской стены — ее длина более 10 тыс. километров? А вообразите труд безымянных каменотесов, в течение 90 лет вырубивших в скале 70-метровую статую Будды в Лэшане (Китай, VIII век н.э.).Может, мы просто не знаем, на что способен организованный коллектив людей при хорошей положительной (и отрицательной) мотивации?

Источник: https://humus.livejournal.com/6725278.html