Украинские военные посоветовали Киеву «повысить бдительность» из-за ситуации в Черном море

Военные маневры Sea Breeze в Черном море вызывают у представителей украинского экспертного сообщества сильное беспокойство. В Киеве опасаются, что развернувшая в регионе свой флот Россия может дать слишком жесткий ответ на провокации НАТО....

Во время учений Sea Breeze, проводимых НАТО в Черном море, украинскому государству нужно повысить бдительность, потому что силы ВМФ РФ, также присутствующие в регионе, якобы могут спровоцировать эскалацию обстановки в черноморской акватории. Такое мнение в интервью порталу «ПолитНавигатор» выразил капитан первого ВМС Украины, первый зампред Союза офицеров Евгений Лупаков.

По его словам, Москва должна проводить разведку и следить за ходом военных маневров Североатлантического альянса. Именно начало плановых военных учений, как убежден украинский военный, стало поводом для «слежки» за НАТО. Он считает, что на самом деле мероприятие РФ не было организовано задолго до появления европейских армий — российские учения стали вынужденной мерой, нацеленной на избежание провокаций со стороны Запада в Черном море.

Первый глава Союза офицеров Украины Вилен Мартиросян, в свою очередь, выразил уверенность, что действия Москвы в складывающейся ситуации вполне оправданы — военные НАТО сами вынудили Российскую Федерацию прибегать к «агрессивным» методам воздействия. Поэтому украинский эксперт не исключил, что во время маневров возможна эскалация, однако в качестве зачинщика выступит Североатлантический альянс, поскольку этот сценарий нужен Соединенным Штатам.

«К сожалению, многие заинтересованы в том, чтобы на Украине было так, как в Сирии и других подобных местах – чтобы Россия тут воевала, а американцы помогут техникой», — боится Мартиросян.

Он подытожил, что многих представителей западной политической элиты не устраивает приход к власти Владимира Зеленского. Сторонники уходящего правительства прикладывают усилия, чтобы ситуация обострилась, и отношения между Москвой и Киевом продолжили ухудшаться. Соответственно, от учений Sea Breeze можно ожидать любого поворота — Запад уже «разозлил Россию», и теперь ожидается, что страна пойдет на более агрессивные меры, чтобы в последствии использовать такой повод ради новых провокаций.

Ранее капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин объяснил смысл военных учений России в Черном море, которые проходят параллельно с маневрами НАТО Sea Breeze. ...

Источник: https://politpuzzle.ru/144913-ukrainskie-voennye-posovetovali-kievu-povysit-bditelnost-iz-za-situatsii-v-chernom-more/?utm_referrer=httpszen.yandex.com