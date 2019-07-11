Сводки от ополчения Новороссии 11 июля 2019

«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ЛНР за минувшие сутки по итогам брифинга офицера пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Ивана Филипоненко.

За прошедшие сутки украинские вооруженные формирования три раза нарушили режим прекращения огня с применением запрещенного Минскими соглашениями вооружения.

На славяносербском направлении по приказу командира 14 отдельной механизированной бригады военного преступника Войченко обстрелам из 82-х мм минометов подвергся населенный пункт Фрунзе.

На попаснянском направлении по приказу командира 54 отдельной механизированной бригады военного преступника Майстренко с применением гранатометов и стрелкового оружия был обстрелян населенный пункт Первомайск.

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На дебальцевском направлении по приказу командира 30 отдельной механизированной бригады военного преступника Гараз велся огонь из 82-х мм минометов по населенному пункту Лозовое.

В подразделениях 54 отдельной механизированной бригады участились случаи хищения ГСМ. Для проверки состояния дел и наличия материальных средств, из штаба ООС в бригаду прибыла комиссия, в состав которой входят офицеры тыловых служб.

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Перед приездом комиссии, должностные лица бригады, причастные к хищениям, активно принялись скупать дизельное топливо и бензин на автомобильных заправочных станциях н.п. Попасная для восполнения недостач.

По сообщениям местных жителей, в районе уже наблюдается дефицит топлива, спровоцированный украинскими силовиками.

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От источника в штаба ОТГ «Север» продолжает поступать информация о случаях происшествий и преступлений в подразделениях ВСУ, находящихся в зоне «ООС».

Так, в ночь с 6 на 7 июля, в районе н. п. Геевка, военнослужащие 25 отдельной воздушно-десантной бригады в состоянии алкогольного опьянения в результате неосторожного обращения с огнем подожгли собственный блиндаж.

Огонь по деревянным конструкциям и сухой растительности быстро распространился по всей позиции.

В результате происшествия погибло два военнослужащих, ожоги различной степени тяжести получили семь человек. Также, огнем уничтожено вооружение и более десяти тысяч патронов калибра 5,45 мм.

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