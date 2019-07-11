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Сводки от ополчения Новороссии 11 июля 2019

08:39. 11 июля 2019 Просмотров - 103 Нет комментариев Опубликовал:

«ВСУшники» сожгли целую позицию вместе с карателями и вооружением (ВИДЕО)

«ВСУшники» сожгли целую позицию вместе с карателями и вооружением (ВИДЕО) | Русская весна

«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ЛНР за минувшие сутки по итогам брифинга офицера пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Ивана Филипоненко.

За прошедшие сутки украинские вооруженные формирования три раза нарушили режим прекращения огня с применением запрещенного Минскими соглашениями вооружения.

На славяносербском направлении по приказу командира 14 отдельной механизированной бригады военного преступника Войченко обстрелам из 82-х мм минометов подвергся населенный пункт Фрунзе.

На попаснянском направлении по приказу командира 54 отдельной механизированной бригады военного преступника Майстренко с применением гранатометов и стрелкового оружия был обстрелян населенный пункт Первомайск.

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На дебальцевском направлении по приказу командира 30 отдельной механизированной бригады военного преступника Гараз велся огонь из 82-х мм минометов по населенному пункту Лозовое.

В подразделениях 54 отдельной механизированной бригады участились случаи хищения ГСМ. Для проверки состояния дел и наличия материальных средств, из штаба ООС в бригаду прибыла комиссия, в состав которой входят офицеры тыловых служб.

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Перед приездом комиссии, должностные лица бригады, причастные к хищениям, активно принялись скупать дизельное топливо и бензин на автомобильных заправочных станциях н.п. Попасная для восполнения недостач.

По сообщениям местных жителей, в районе уже наблюдается дефицит топлива, спровоцированный украинскими силовиками.

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От источника в штаба ОТГ «Север» продолжает поступать информация о случаях происшествий и преступлений в подразделениях ВСУ, находящихся в зоне «ООС».

Так, в ночь с 6 на 7 июля, в районе н. п. Геевка, военнослужащие 25 отдельной воздушно-десантной бригады в состоянии алкогольного опьянения в результате неосторожного обращения с огнем подожгли собственный блиндаж.

Огонь по деревянным конструкциям и сухой растительности быстро распространился по всей позиции.

В результате происшествия погибло два военнослужащих, ожоги различной степени тяжести получили семь человек. Также, огнем уничтожено вооружение и более десяти тысяч патронов калибра 5,45 мм.

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 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Зеленский поручил усилить активность ВСУ на Донбассе после обстрела машины

Попыткой сорвать Минские переговоры назвал президент Украины Владимир Зеленский обстрел автомобиля военных на выезде из села Гранитное в Донбассе. Кроме того, он, как сообщает пресс-служба украинского лидера, поручил главе ВСУ Руслану Хомчаку максимально усилить активность подразделений армии по выявлению диверсионных групп.

«Это дерзкое нападение четко показало, кто именно на самом деле не хочет мира на Донбассе. Обстрел в Гранитном расцениваю как попытку сорвать Минский процесс и поставить под угрозу договоренности о возобновлении переговоров в Нормандском формате. Но расчеты провокаторов не оправдаются. Наша приверженность дипломатическим решениям — неизменна», — подчеркнул Владимир Зеленский.

Ранее сообщалось, грузовой автомобиль КрАЗ, пораженный 10 июля в районе южной окраины села Гранитное в Донбассе, шел в колонне, в которой был глава подконтрольной Киеву Донецкой администрации Павел Кириленко. Видео уничтожения транспортного средства с помощью ПТРК ранее было опубликовано в интернете.

В сообщении киевской Операции объединенных сил в сети Facebook отмечается, что в результате попадания противотанковой управляемой ракеты в кузов грузового автомобиля один военнослужащий погиб, второй получил ранения средней тяжести, ему оказана медицинская помощь.
 источник

 К оглавлению | Источник: voicesevas.ru

Показуха для губернатора



Внезапно выяснилось ,что если ездить на линии фронта, то можно словить ПТУР. Никто ведь и не ожидал, что так может быть.
Может быть стоило договориться о реальном прекращении огня, чтобы "хлопцы не ходили обос…нными" и не погибали?
Да нет, фигня какая-то.

 К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: компиляция

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