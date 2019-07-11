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Программный язык человеческой цивилизации. Александр Дугин

15:02. 11 июля 2019 Просмотров - 102 Нет комментариев Опубликовал:

Перед лицом смерти

Философ Александр Дугин о том, как философское понятие дазайн определит будущее человечества на многие столетия.

Анализ мировых проблем и новых вызовов в духе традиционной геополитической науки дадут:

Книги Александра Дугина

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День ТВ

Источник: http://xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai/programmnyy-yazyk-chelovecheskoy-tsivilizatsii-aleksandr-dugin

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