Программный язык человеческой цивилизации. Александр Дугин
15:02. 11 июля 2019 Просмотров - 102 Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Перед лицом смерти
Философ Александр Дугин о том, как философское понятие дазайн определит будущее человечества на многие столетия.
Анализ мировых проблем и новых вызовов в духе традиционной геополитической науки дадут:
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Источник: http://xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai/programmnyy-yazyk-chelovecheskoy-tsivilizatsii-aleksandr-dugin