Правда об этрусках. Корни Древнего Рима

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А “историгам” пофиг. Они смотрят не на факты, а на указания заказчика. И будут смотреть, иначе помрут с голоду.